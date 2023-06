Dank Trailer zu Pokémon GO sind Trainer sicher: Bald kommt eines der coolsten Pokémon überhaupt

In Pokémon GO wurde eine neue Season gestartet, inklusive Trailer. Darin sorgt ein grüner Energiestrahl gerade für Begeisterung.

Was ist in Pokémon GO los? In Pokémon GO hat am 01. Juni 2023 die neue Season „Verborgene Edelsteine“ begonnen. Die kommt mit verschiedenen Spawns, Raid-Bossen und Events daher – und eines dieser Events ist das GO Fest 2023 im Sommer.

Dieses GO Fest wird im neuen Trailer zur aktuellen Season schonmal angeteasert. Und auch, wenn es an genauen Infos noch fehlt: Ein besonderes Detail fiel Trainern direkt auf.

Wenn ihr hier im Trailer bei Minute 00:51 reinschaut, werdet ihr kurz nach dem Hinweis auf das GO Fest einen grünen Energiestrahl sehen, der von einem Turm in den Himmel abgeschossen wird:

Für viele Trainer ist das ein deutlicher Hinweis auf eines der wohl am meisten erwarteten Pokémon im Spiel: Mega-Rayquaza. Das ist nicht nur schon lange ein sehr beliebtestes Monster der Pokémon-Community, sondern wäre auch direkt einer der absolut besten Angreifer in Pokémon GO.

Was hat Mega-Rayquaza mit dem Energiestrahl zu tun?

Das ist der Hinweis: Nicht nur die grüne Farbe des Energiestrahls, sondern vor allem der Vergleich mit einer epischen Szene aus den Spielen „Omega Rubin“ und „Alpha Saphir“ sorgt bei Trainern gerade für die Vermutung, dass Mega-Rayquazas Debüt in Pokémon GO ansteht.

Ein entsprechendes Vergleichsbild postete etwa User „Dark_Lord_Cthu1u“ im Pokémon-GO-Subreddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Mittlerweile melden sich immer mehr Trainer über die sozialen Medien, die sich sicher sind, dass es sich hierbei also um einen Hinweis auf Mega-Rayquaza handeln muss.

Die Szene mit dem Energiestrahl in Alpha Saphir / Omega Rubin zeigt nämlich genau das: Da hebt Rayquaza innerhalb des Strahls in Richtung Himmel ab und verwandelt sich beim Eintritt in den Weltraum in seine Mega-Variante.

Die Anzeichen verdichten sich: Tatsächlich ist der Energiestrahl nur der nächste Hinweis in Sachen Mega-Rayquaza, denn schon die Ankunft von Proto-Kyogre und -Groudon wurde als ein Schritt auf dem Weg in Richtung seines Debüt gesehen. Das sind – in der Lore der Hauptspiele – nämlich die beiden großen Gegenspieler von Rayquaza, die nur mithilfe der Mega-Entwicklung eingedämmt werden konnten.

Zudem deutete auch ein kleiner Dialogschnipsel des Professors während der GO Tour: Hoenn auf Mega-Rayquaza hin, der aber schnell geändert wurde.

Nun liegt die Vermutung nahe, dass Mega-Rayquaza möglicherweise das große Monster zum GO Fest 2023 wird. Offiziell bekannt ist in der Hinsicht aber noch nichts. Hier heißt es also: Abwarten.

Was glaubt ihr? Steht das Debüt von Mega-Rayquaza bevor? Oder könnte der Energiestrahl auch auf etwas anderes hinweisen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Und damit ihr auch sonst nichts verpasst: Hier findet ihr alle Events im Juni 2023 von Pokémon GO.