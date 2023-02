Pokémon GO: Ein kleiner Hinweis von Prof. Willow lässt Trainer jetzt auf Mega-Rayquaza hoffen

In Pokémon GO läuft aktuell die GO Tour: Hoenn mit der Spezialforschung „Legendenjagd”. Und ein kleiner Satz befeuert Spekulationen um Mega-Rayquaza.

Achtung, Spoiler: Wenn ihr die Spezialforschung “Legendenjagd” in Pokémon GO spielt, Wert auf die Story legt und nicht wissen möchtet, was darin besprochen wird, lest hier erst weiter, wenn ihr mit der Quest durch seid.

Ab hier folgen Informationen zum Ende der Quest.

Was ist das für eine Quest? Die “Legendenjagd” erzählt von der Suche nach dem Roten und Blauen Edelstein, um die außer Kontrolle geratenen Proto-Formen von Kyogre und Groudon wieder zu bändigen. Die beiden lassen in der Story unter anderem das Wetter verrückt spielen, Gameplay-technisch sind sie die beiden “Boss”-Gegner auf den Arenen in den Proto-Raids.

Am Ende der Quest beruhigt man die beiden Monster wieder, was Professor Willow auf den Plan ruft. Hier wird es interessant: Der Prof. erklärt, dass normalerweise Rayquaza vom Himmel herabsteigen würde, um Kyogre und Groudon in Schach zu halten. Das brauchte es diesmal aber nicht tun.

“Vielleicht hast du es geschafft. Rayquaza müsste schon sehr schnell sein, um schneller als ihr zu sein!”, lobt der Professor und will dann über eine Theorie reden, wie das ganze überhaupt zustande kam. Doch dann blitzt etwas auf: “Hast du das gesehen, Trainer?”, fragt Willow: “Etwas Helles ist gerade über den Himmel geflogen – könnte das ein Pokémon sein?”

Und dieses Teil ist es, der Trainer gerade zum Spekulieren bringt. Beziehungsweise: Die ursprüngliche, englische Version davon.

Was hat Mega-Rayquaza mit Proto-Kyogre und Proto-Groudon zu tun?

Das besprechen Trainer: Im Subreddit “TheSilphRoad” sprechen Trainer über Willows Dialog (via reddit). Im englischen Original lautet der entscheidende Satz: “Maybe you got the jump on it. Rayquaza would have to be mighty speedy to get ahead of you two!”

Allerdings stellten die Dataminer der Pokeminers fest, dass diese Version auch nochmal eine abgeänderte Variante ist, die noch vor dem Event angepasst wurde. Zuvor lautete der Text:

“It’s said Rayquaza would descend to the ground if Kyogre and Groudon were to fight, but maybe you got the jump on it. Rayquaza would have to be Mega speedy to get ahead of you two!” (via pokeminers.com)

Text sorgt für Spekulation: Im Subreddit greifen Trainer diese ältere Variante des Textes auf. Sie vermuten: Das muss ein Hinweis auf Mega-Rayquaza sein, zumal “Mega” in der alten Variante groß geschrieben wurde.

Das sorgt für Theorien bei Trainern, dass Mega-Rayquaza bald kommen könnte – etwa zum GO Fest.

“Wahrscheinlich. In der nächsten Saison könnte es darum gehen, dass Kyogres und Groudons Proto-Formen Chaos verursacht haben, weshalb Mega-Rayquaza kommt, um sie zu stoppen”, glaubt ein Trainer (via reddit).

Auch der ursprüngliche Post vermutet: “Nicht nur, dass das Wort “Mega” mit einem Großbuchstaben geschrieben ist, Willow erwähnt auch eine “Theorie”, bevor er von (möglicherweise) Shiny-Jirachi unterbrochen wird. Meine Theorie zu seiner Theorie ist, dass er gerade im Begriff war, Proto-Kyogre und Groudon zu erwähnen, die aufgrund des Einflusses von Mega-Rayquaza durchdrehen.”

Es gibt aber auch eine Gegenvermutung:

“Als ich den Schlussdialog gelesen habe, ging es mir ähnlich. Doch dann begann Rayquaza bei fast jedem Raid zu spawnen”, erwähnt ein User (via reddit): “Ich meine, Mega-Ray wird irgendwann kommen. Wenn sie in der Vergangenheit Sachen über Dialoge angedeutet haben, war es entweder direkt in der nächste Saison oder nach einer großen Lücke, also können wir es nicht wissen.”

Allerdings wird insbesondere die Änderung des Textes als Gegenargument geführt – um genau solche Hoffnungen nicht aufkommen zu lassen. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass Willow frühzeitig etwas neues andeutet.

Wieso würde die Theorie Sinn ergeben? Rein Story-technisch wäre ein baldiger Release von Mega-Rayquaza nach den Proto-Formen passend. In der Hintergrundgeschichte der Pokémon-Hauptspiele erfährt man, dass Proto-Groudon und Proto-Kyogre in der Vergangenheit von Rayquaza gestoppt werden mussten, nach dem Einschlag eines Meteoriten aber erneut erwachten (via pokewiki.com).

Rayquaza stellte sich den beiden erneut und nutze diesen Meteoriten, um die historisch gesehen erste Mega-Entwicklung durchzuführen. In dieser Form besiegte es die beiden urzeitlichen Proto-Monster ein weiteres Mal.

Beachtet man das, klingt Rayquaza in seiner Mega-Form gar nicht so unwahrscheinlich. Allerdings liegt der Fokus von Pokémon GO wohl auch nicht unbedingt auf dem Story-Aspekt.

Es bleibt letztendlich abzuwarten, wann Mega-Rayquaza in Pokémon GO erscheint. Sicher ist: Es wäre eines der mächtigsten Monster im Spiel überhaupt, sobald es auftaucht.

Was aktuell beim Event noch passiert, erfahrt ihr im Live-Ticker zur Hoenn-Tour 2023.