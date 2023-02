Pokémon GO: Trainer verzweifeln an wilden Latias und Latios – Wie soll man die fangen?

Während der Hoenn-Tour kann man in Pokémon GO Latias und Latios fangen – in der Wildnis und sogar als Shiny. Doch der Fang gestaltet sich für einige Trainer sehr schwierig.

Während der aktuell laufenden Hoenn-Tour sind nicht nur Proto-Kyogre, Proto-Groudon und Deoxys als legendäre Monster zu bekommen. Auch die beiden Monster Latias und Latios gehören zu den Highlights des Events.

Das Besondere: Man kann ihnen sogar einfach in der Wildnis begegnen, auch die Chance auf ein Shiny ist gegeben. Zudem kann man sich zumindest einmal eine weitere Begegnung aus einer begrenzten Forschung sichern, wenn man ein wildes Exemplar per Schnappschuss festhält.

Doch im Laufe des Events stellt sich heraus: Die beiden sind trotzdem nicht leicht zu bekommen.

Die einen flüchten, die anderen fressen Bälle – Das Problem mit Latias und Latios

Das macht den Fang so schwierig: In den sozialen Netzwerken berichten mehrere Trainer von ihren Erfahrungen mit Latias und Latios während der GO Tour. Während das Feature der wilden legendären Pokémon an sich gut ankommt, gibt es doch zwei große Probleme.

Normale Latias und Latios: Die beiden “normalen” Varianten von Latias und Latios können zwar vermehrt angetroffen werden, haben aber auch die Eigenart, sehr schnell wieder abzuhauen, wenn sie nicht direkt im ersten Ball gefangen werden. Das erinnert an die 3 legendären Galar-Vögel – auch die zeichnen sich durch eine hohe Fluchtrate aus, wenn man sie nicht direkt erwischt.

Dieses Problem kann man zumindest insofern zumindest einmal lösen, indem man die garantierte Begegnung per Schnappschuss bekommt. Da kann das Monster nicht flüchten.

Ein großes Problem ergibt sich aber ausgerechnet bei den Shinys.

Shiny Latias und Latios: Man kann die schillernden Varianten in der Wildnis treffen, und eigentlich ist das eine gute Nachricht – denn Shinys können in der Regel nicht flüchten. Dennoch berichten Trainer von einem schwierigen Fang, denn die beiden Shiny-Monster können extrem viele Bälle brauchen, bis sie gefangen werden.

Manche Trainer verzweifeln regelrecht daran und erleben es sogar, dass die Monster zwar nicht flüchten, ihnen aber die PokéBälle ausgehen oder sie irgendwann einfach aufgeben.

In verschiedenen Threads melden sich Trainer dazu:

“Nachdem ich etwa 10 geworfen hatte, dachte ich, das Spiel sei verbuggt. Ich muss etwa 30 Hyperbälle benutzt haben und das hat es schließlich gefangen. Es sollte wirklich einen Verstärker für aufeinanderfolgende exzellente Würfe geben” (via reddit).

“Ich hab ca. 70 Hyperbälle und Himmihbeeren benutzt, dann auf Superbälle gewechselt und 40 verloren”, berichtet ein anderer (via reddit): “Ich hab es nach 20 Minuten und mehr als 150 Bällen gefangen.”

“Ich hab 24 Bälle und goldene Himmihbeeren gebraucht” (via reddit).

Es kann allerdings auch schneller gehen. So haben wir in der Redaktion auch einen Fang festgestellt, der nach 7 Hyperbällen funktionierte, aber auch einen, der knapp 30 Bälle brauchte.

Hier heißt es im Zweifel: Geduld beweisen. Wie waren eure Erfahrungen mit den beiden Monstern während der GO Tour? Erzählt es uns in den Kommentaren.

