Pokémon GO: Ticket für Hoenn-Tour Rubin und Saphir? Die Unterschiede

In Pokémon GO könnt ihr zur großen Hoenn-Tour zwischen Rubin und Saphir wählen. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr an das Ticket kommt, welche Monster sich hinter den Teams verstecken und auf was ihr bei eurer Wahl achten solltet.

Um welches Event geht es? Am letzten Februar-Wochenende findet in Pokémon GO die weltweite Hoenn-Tour statt. Bei dieser könnt ihr euch wieder zwischen zwei Kategorien entscheiden: Rubin und Saphir. Ob ihr dafür ein Ticket braucht und welche Monster sich dahinter verstecken, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft die Hoenn-Tour? Die weltweite Hoenn-Tour läuft am 25. und 26. Februar 2023, jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Auswahl von Rubin und Saphir – Ticket und Forschung

Was muss man zum Ticket wissen? Wie ihr das bereits aus den letzten beiden Jahren kennt, müsst ihr euch während der GO-Tour zwischen den beiden dazu passenden Kategorien entscheiden, um euch spezielle Spawns zu sichern. In diesem Jahr steht die Hoenn-Region im Mittelpunkt, weshalb ihr zwischen Rubin und Saphir wählen müsst.

Anders als bei der Kanto-Tour und Johto-Tour, wird es dafür in diesem Jahr aber kein gesondertes kostenpflichtiges Ticket geben. Stattdessen müsst ihr eine Spezialforschung lösen, um einen entsprechenden Zugang zu erhalten.

Wie kann man zwischen Rubin und Saphir wählen? Um einen Zugang zu den besonderen Inhalten hinter Rubin und Saphir zu erhalten, müsst ihr die Spezialforschung “Porto-Grollen” vollständig lösen. Diese ist bereits aktiv und belohnt euch abschließend mit einer Art Event-Ticket für die Hoenn-Tour.

Durch dieses ist es euch dann möglich, zwischen Team Rubin und Team Saphir zu wählen, die euch jeweils verschiedene Spawns bringen werden.

Für welches Team werdet ihr euch entscheiden? Stimmt anonym in unserer nachfolgenden Umfrage ab:

Alle Monster hinter Rubin und Saphir im Überblick

Was ist in diesem Jahr anders? Genau wie in den Vorjahren, wird sich die Wahl eures Teams auf die wilden Spawns auswirken. Allerdings gibt es dieses Mal einen Unterschied. Während bei den vergangenen beiden GO-Tour-Events die Spawns ohne euer Zutun über den gesamten Event-Zeitraum auftauchten, müsst ihr euch in diesem Jahr eure besonderen Monster erst erarbeiten.

So wird es eine Art Konkurrenzkampf zwischen den beiden Teams geben. Dabei müsst ihr stündlich möglichst viele Feldforschungen abschließen. Je nachdem, welches Team gewinnt, schaltet ihr euch besondere Porto-Raids frei und erhöht die Chance auf bestimmte Pokémon in der Wildnis. Diese könnt ihr mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen fangen.

Welche Monster sich hinter welchem Team verstecken, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Spawns von Team Rubin: Gewinnt Team Rubin, werden besondere Raids mit Proto-Groudon freigeschaltet. Außerdem erwarten euch in der Wildnis folgende Monster:

Plusle

Volbeat

Knacklion

Sonnfel

Formeo (Sonnenform)

Diese Monster stecken hinter Team Rubin

Alle Spawns von Team Saphir: Schließt ihr euch dem Team Saphir an, dann könnt ihr bei einem Sieg Raids mit Proto-Kyogre freispielen. In der Wildnis spawnen dann häufiger folgende Pokémon:

Minun

Illumise

Wailmer

Lunastein

Formeo (Regenform)

Diese Monster stecken hinter Team Saphir

Was sollte man beachten? Wie Niantic auf ihrem Twitter-Account mitteilt, werden die erspielten Spawns für alle Spieler freigeschaltet, demnach unabhängig davon, welches Team ihr gewählt habt. Ihr müsst euch, anders als in den Vorjahren, also keinen geeigneten Tausch-Partner suchen, um an fehlende Pokémon zu kommen.

Bei der Wahl des Teams, solltet ihr euch also am besten daran orientieren, welche Monster ihr euch während des Events auf jeden Fall sichern wollt und welche euch möglicherweise auch noch als Shiny fehlen. Interessant sind dabei auch die beiden neuen Pokémon Proto-Kyogre und Proto-Groudon.

Ähnlich wie bei den Mega-Entwicklungen, müsst ihr bei diesen entsprechende Proto-Energie sammeln, damit ihr sie später aktivieren könnt. Diese solltet ihr euch in jedem Fall sichern, denn die beiden Monster gehören zu den stärksten Angreifern ihres jeweiligen Typs.

Wie gefallen euch die Inhalte von Rubin und Saphir zur Hoenn-Tour? Findet ihr es gut, dass ihr euch in diesem Jahr ganz ohne Ticket die Spawns sichern könnt? Und auf welches Monster freut ihr euch am meisten? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

