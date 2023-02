Pokémon GO: Am Samstag startet die große Hoenn-Tour – Nehmt ihr daran teil?

In Pokémon GO läuft am Wochenende eines der größten Events des Jahres: Die globale Hoenn-Tour. Wir von MeinMMO erklären euch, wie ihr daran teilnehmen könnt und wollen von euch wissen, ob ihr das Event nutzen werdet.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO findet am letzten Februar-Wochenende das dritte Jahr in Folge die sogenannte GO-Tour statt. Bei dieser wird eine bestimmte Region des Spiels in den Mittelpunkt gerückt, weshalb im Event-Zeitraum überall die Monster der jeweiligen Generation zu finden sind.

Nachdem in den letzten beiden Jahren bereits die Kanto- und Johto-Region thematisiert wurden, ist 2023 die 3. Spiele-Generation an der Reihe. Ihr könnt euch also auf ein zweitägiges Hoenn-Tour-Event freuen.

Wir erklären euch, wie ihr am Event teilnehmen könnt und wollen in unserer Umfrage von euch wissen, ob ihr bei der Hoenn-Tour dabei seid.

So könnt ihr an der Hoenn-Tour teilnehmen

Wann läuft das Event? Die Hoenn-Tour findet am Samstag, dem 25. Februar 2023, und Sonntag, den 26. Februar 2023, jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. Das Event läuft global, ihr könnt also von überall in der Welt daran teilnehmen.

Wie kann man an der Hoenn-Tour teilnehmen? Die Hoenn-Tour ist in diesem Jahr für alle Trainer gleichermaßen zugänglich. Anders als in den Vorjahren wird es hierfür kein kostenpflichtiges Event-Ticket geben, das euch im Spiel besondere Vorteile bringt.

Um das Event zu nutzen, müsst ihr euch einfach nur während des Event-Zeitraums in Pokémon GO anmelden und könnt im Anschluss jeder Menge Hoenn-Pokémon in der Wildnis, in Raids und aus Eiern begegnen.

Gibt es trotzdem ein Ticket? Ein kostenpflichtiges Ticket gibt es nicht. Durch das Lösen der Spezialforschung “Proto-Grollen” könnt ihr euch allerdings ein besonderes kostenloses Event-Ticket sichern, durch das ihr euch zwischen den Teams Rubin und Saphir entscheiden könnt.

In einer Art Wettkampf tretet ihr damit stündlich gegen die Trainer des anderen Teams an und müsst möglichst viele Feldforschungen lösen, um weitere coole Spawns sowie besondere Proto-Raids mit Kyogre und Groudon freizuschalten.

Welche Unterschiede es zwischen Rubin und Saphir geben wird, haben wir euch im nachfolgenden Beitrag zusammengefasst:

Nehmt ihr an der großen globalen Hoenn-Tour teil

Die große globale Hoenn-Tour steht also bereits in den Startlöchern und bringt euch jede Menge Inhalte rund um die 3. Spiele-Generation. Aus diesem Grund wollen wir von euch wissen, ob ihr das Event nutzen werdet und daran teilnehmt. Stimmt dazu gern anonym im nachfolgenden Umfragekasten ab:

Welche Besonderheiten bringt die Hoenn-Tour?

Wilde Spawns: Während der Hoenn-Tour werdet ihr in den folgenden vier verschiedenen Habitaten auf die unterschiedlichsten wilden Monster der Hoenn-Region treffen:

Glühender Sand

Unheimlicher Nebel

Grüne Erde

Historische Küste

So erwarten euch dort Pokémon, wie Stollunior, Roselia, Tanhel, Bummelz oder auch Perlu. Bei vergangenen Events haben sich die Habitate meist stündlich abgewechselt, weshalb es denkbar ist, dass dies auch während der Hoenn-Tour der Fall sein wird.

Starke Raid-Bosse: In Raids werden weitere coole Exemplare der 3. Generation zu finden sein. Ein Highlight bieten hier die neuen Proto-Raids mit Proto-Kyogre und Proto-Groudon. Beide gehören zu den stärksten Angreifern ihres Typs. Ähnlich wie bei den Mega-Entwicklungen müsst ihr hierbei Proto-Energie sammeln, damit ihr euch die Proto-Form selbst temporär entwickeln könnt.

Regionale Pokémon: Zur Hoenn-Tour habt ihr außerdem die Gelegenheit, dem einen oder anderen regionalen Monster zu begegnen, also Pokémon, die es außerhalb von besonderen Events ausschließlich in bestimmten Teilen der Welt gibt. Ein Teil von ihnen, wie Illumise oder Vipitis, werden wild zu finden sein.

Um euch die selteneren regionalen Pokémon der Hoenn-Region zu sichern, wie Relicanth, solltet ihr am besten jetzt noch eure Eier ausbrüten, denn diese Monster findet ihr nur in den 10-km-Eiern des Events.

Qurtel, Tropius und Relicanth normal (oben) und als Shiny (unten)

Shinys: Anlässlich der Hoenn-Tour werden erstmals alle Monster der 3. Generation in ihren schillernden Formen im Spiel verfügbar sein. So feiern Pokémon wie Tropius, Gehweiher oder Tuska ihr Shiny-Debüt im Spiel. Mit etwas Glück begegnet euch an den Event-Tagen also sogar das eine oder andere schillernde Exemplar.

Übrigens: Mit der kostenpflichtigen Spezialforschung “Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch” habt ihr die garantierte Chance einem schillernden Jirachi zu begegnen.

Weitere Besonderheiten: Darüber hinaus erwarten euch weitere Besonderheiten, wie neue Avatar-Artikel, Event-Sticker oder auch besondere Musik. Ob es auch coole Boni geben wird, ist bislang noch nicht offiziell bekannt.

Seid ihr am Wochenende bei der Hoenn-Tour dabei? Auf welches Monster freut ihr euch am meisten? Oder werdet ihr das Event auslassen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

