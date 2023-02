Pokémon GO: Hoenn-Tour bringt euch 14 neue Shinys – Wie sind die Chancen?

In Pokémon GO findet am Wochenende die große Hoenn-Tour statt, bei der neue Shinys nicht fehlen dürfen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche schillernden Monster ihr ab dann im Spiel finden könnt und wie eure Chancen auf die besonderen Begegnungen während des Events überhaupt sind.

Um welches Event geht es? Am 25. und 26. Februar 2023 findet in Pokémon GO die große weltweite Hoenn-Tour statt. Diese bringt euch nicht nur zahlreiche Spawns aus der 3. Spiele-Generation, sondern bietet euch auch erstmals die Chance alle Monster der Hoenn-Region als schillernde Exemplare zu fangen.

Aus diesem Grund feiern zu diesem Event gleich 14 Monster ihr Shiny-Debüt. Welche das sind und wie ihr sie finden könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Außerdem verraten wir euch am Ende des Artikels, was ihr zu den Shiny-Raten wissen müsst.

Alle neuen Shinys zur Hoenn-Tour in der Übersicht

Wenn ihr auf der Suche nach Shinys seid, dann solltet ihr euch die Hoenn-Tour nicht entgehen lassen. Alle Hoenn-Monster, die während des Events im Spiel wild spawnen, aus Eiern schlüpfen oder die Arenen in Raids verteidigen, können nämlich mit etwas Glück auch als Shiny gefangen werden. Folgenden Pokémon könnt ihr dabei erstmals in ihrer schillernden Form begegnen:

Wo ihr diese Pokémon während des Events findet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Bei der Reihenfolge haben wir uns an den Fundorten im Spiel orientiert.

Tuska und Noktuska

Tuska und Noktuska normal (links) und als Shiny (rechts)

Was sind das für Pokémon? Während der Hoenn-Tour könnt ihr lediglich das Pflanzen-Pokémon Tuska fangen. Um euch auch Noktuska als Shiny zu sichern, könnt ihr es aber mit Hilfe von 50 Bonbons weiterentwickeln.

An folgenden Orten findet ihr Tuska zum Event:

in der Wildnis im Habitat “Glühender Sand”

in 5-km-Eiern, die ihr während des Events an PokéStops erdrehen könnt

Gehweiher und Maskeregen

Gehweiher und Maskeregen normal (links) und als Shiny (rechts)

Was sind das für Pokémon? Das Käfer- und Wasser-Pokémon Gehweiher aus der 3. Spiele-Generation kann ebenfalls während des Events erstmals als Shiny gefangen werden. Genau wie bei Tuska, müsst ihr es entwickeln, um euch auch Maskeregen, also die Weiterentwicklung von Gehweiher, als schillerndes Exemplar sichern zu können. Dafür benötigt ihr 50 Bonbons.

An folgenden Orten findet ihr Gehweiher zum Event:

in der Wildnis im Habitat “Unheimlicher Nebel”

in 5-km-Eiern, die ihr während des Events an PokéStops erdrehen könnt

Schluppuck und Schlukwech

Schluppuck und Schlukwech normal (links) und als Shiny (rechts)

Was sind das für Pokémon? Ein weiteres Shiny-Debüt feiern Schluppuck und Schlukwech. Um es euch zu sichern, müsst ihr während des Events nach einem blauen Schluppuck Ausschau halten. Dieses könnt ihr mit Hilfe von 50 Bonbons dann zu Schlukwech weiterentwickeln. Schluckwech spawnt zur Hoenn-Tour nicht selbst im Spiel.

An folgenden Orten findet ihr Schluppuck zum Event:

in der Wildnis im Habitat “Grüne Erde”

in 5-km-Eiern, die ihr während des Events an PokéStops erdrehen könnt

Qurtel, Tropius und Relicanth

Qurtel, Tropius und Relicanth normal (oben) und als Shiny (unten)

Was sind das für Pokémon? Bei Qurtel, Tropius und Relicanth handelt es sich um drei regionale Pokémon der Hoenn-Region, die allesamt keine Vor- oder Weiterentwicklungen besitzen. Für gewöhnlich lassen sich die drei Monster sonst nur in bestimmten Teilen der Welt finden.

Zur Hoenn-Tour sind sie ebenfalls erstmals auch in ihren schillernden Formen im Spiel verfügbar, weshalb ihr sie euch nicht entgehen lassen solltet.

An folgenden Orten findet ihr Qurtel, Tropius und Relicanth zum Event:

in 10-km-Eiern, die ihr während des Events an PokéStops erdrehen könnt

Hier zeigen wir euch, welche weiteren regionalen Pokémon es im Spiel gibt und wo ihr sie bekommt.

Kecleon

Kecleon normal (links) und als Shiny (rechts)

Was ist das für ein Pokémon? Ein Monster, was es erst seit kurzem im Spiel zu finden gibt, ist Kecleon. Das kleine Chamäleon besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen.

Bereits zur Hoenn-Tour in Las Vegas konnten die Trainer vor Ort mit etwas Glück schillernde Exemplare finden. Zur weltweiten Hoenn-Tour ist es nun überall soweit. Da es sich gut versteckt, solltet ihr eure Augen aber besonders gut nach dem kleinen Monster offen halten.

An folgenden Orten findet ihr Kecleon zum Event:

Kecleon versteckt sich an PokéStops Hier erfahrt ihr, wir ihr das kleine Chamäleon am besten findet



Proto-Kyogre & Proto-Groudon

So sehen die schillernden Formen von Proto-Groudon (links) und Proto-Kyogre (rechts) aus

Was sind das für Pokémon? Proto-Kyogre und Proto-Groudon sind nicht nur erstmals weltweit in ihren schillernden Formen zu bekommen, sondern auch die dazugehörigen Proto-Raids gab es bislang nur zum Live-Event der Hoenn-Tour in Las Vegas. Beide Proto-Pokémon gehören zu den besten Angreifern ihrer Art, weshalb sie sich richtig lohnen.

Um selbst eine Entwicklung auszulösen, müsst ihr zuvor in den entsprechenden Raids sogenannte Proto-Energie sammeln. Diese könnt ihr ähnlich wie Mega-Energie bei Kyogre und Groudon einsetzen. Dadurch erhaltet ihr im Anschluss an den Raid auch “nur” eine Begegnung mit den normalen Formen der beiden legendären Monster.

Auch wenn es die ursprünglichen Shiny-Formen von Kyogre und Groudon bereits seit einiger Zeit im Spiel gibt, unterscheiden sich die neuen, besonderen, temporären Proto-Entwicklungen doch optisch deutlich von den ursprünglichen Shinys.

An folgenden Orten findet ihr Proto-Kyogre und Proto-Groudon zum Event:

in Proto-Raids könnt ihr gegen sie antreten und entsprechende Proto-Energie sammeln

Weitere starke Angreifer in Pokémon GO zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Jirachi

Was ist das für ein Pokémon? Das mysteriöse Wünsche-Pokémon Jirachi feiert ebenfalls sein Shiny-Debüt im Spiel. Anders als bei allen anderen Monstern des Events, habt ihr bei Jirachi jedoch die Chance auf eine garantierte Begegnung mit einem schillernden Exemplar.

Jirachi normal (links) und als Shiny (rechts)

So bekommt ihr Shiny-Jirachi zum Event: Um euch ein schillerndes Jirachi zu sichern, könnt ihr euch die Spezialforschung “Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch” im Ingame-Shop holen. Diese ist dort für rund 5,99 Euro erhältlich und garantiert euch eine Begegnung mit einem Shiny.

Icognito H

Icognito H normal (links) und als Shiny (rechts)

Was ist das für ein Pokémon? Ein Monster, was gar nicht zur Hoenn-Region gehört, aber dennoch bei einem solchen Event nicht fehlen darf, ist Icognito. Das Psycho-Pokémon aus der 2. Generation lässt sich zu solchen Anlässen nämlich gern in seinen verschiedenen Formen sehen. Der Buchstabe H wird daher passend zur Hoenn-Tour eine Rolle spielen und soll somit auch erstmals in seiner schillernden Form zu fangen sein.

So bekommt ihr Icognito H zum Event: Wo ihr Icognito H während des Events genau finden könnt, hat Niantic bislang noch nicht offiziell bekannt gegeben. In den letzten Jahren spawnte das Psycho-Pokémon aber über das Event hinweg in der Wildnis. Daher ist es naheliegend, dass das zur Hoenn-Tour auch der Fall sein wird.

Wie stehen die Shiny-Chancen zur Hoenn-Tour?

Das müsst ihr beachten: Häufig werden durch Niantic die Shiny-Chancen während eines solchen Events erhöht. Somit ist es dann wahrscheinlicher, dass ihr einem schillernden Exemplar begegnet. Das soll zur Hoenn-Tour in diesem Jahr aber etwas anders sein. Gegenüber dem Online-Magazin Dot Esports, haben sich die Entwickler wie folgt geäußert:

Ausgewählte Pokémon werden die Chance haben, einen Shiny-Boost zu erhalten. Wir wollen, dass die Begegnung mit einem Shiny-Pokémon ein Überraschungsmoment ist, daher können wir hier keine Einzelheiten verraten. Erhöhte Chancen, auf schillernde Pokémon zu treffen, gab es für Trainer, die ein Ticket für das persönliche Event in Las Vegas hatten. Niantic via dotesports.com

Was bedeutet das für die Shiny-Rate? Demnach wird es keine generell erhöhte Shiny-Rate während der globalen Hoenn-Tour geben. Diese gab es demzufolge nur beim Live-Event in Las Vegas. Bei einzelnen Monstern soll es dennoch auch am Wochenende wahrscheinlicher sein, dass ihr einem schillernden Exemplar begegnet. Welche das konkret sind, ist derzeit aber nicht bekannt und bleibt abzuwarten.

Wie gefallen euch die neuen Shinys in Pokémon GO? Werdet ihr versuchen, sie euch zu sichern? Und welche Shinys fehlen euch außerdem aus der Hoenn-Region noch in eurer Sammlung? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Während der Hoenn-Tour habt ihr die Möglichkeit euch zwischen verschiedenen Kategorien zu entscheiden. Wir zeigen euch die Unterschiede zwischen Team Rubin und Team Saphir.