Pokémon GO: Protomorphose – Was ist das? Alle Infos zur starken Entwicklung

Diese beiden Formen gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Zur GO Tour: Hoenn in Las Vegas konnten die ersten Spieler das Feature bereits nutzen . Nun, zur weltweiten Hoenn-Tour, bekommen auch alle anderen Trainer Zugriff auf die Protomorphose.

Was ist die Protomorphose? Die “Protomorphose” wurde ursprünglich als neues Feature in den Spieler Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir eingeführt.

Die Protomorphose in Pokémon GO erscheint zur weltweiten Hoenn-Tour für alle Trainer. Wir fassen alle Infos zur starken Entwicklung von Kyogre und Groudon zusammen.

