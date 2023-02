Pokémon GO: Morgen startet das Proto-Grollen-Event mit Rayquaza – Alle Spawns und Boni

In Pokémon GO startet am 22. Februar 2023 das Proto-Grollen-Event, was euch als Vorbereitung auf die große Hoenn-Tour dienen soll. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Spawns und Boni, die euch währenddessen im Spiel erwarten.

Was ist das für ein Event? Am kommenden Wochenende läuft in Pokémon GO die große globale Hoenn-Tour. Als Vorbereitung darauf findet ab dem 22. Februar ein kurzes Hoenn-Event unter dem Namen “Proto-Grollen” statt.

Bei diesem werdet ihr bereits auf die ersten Hoenn-Pokémon treffen und begegnet seit langem wieder einem der besten Angreifer in Pokémon GO: Rayquaza. Und auch den einen oder anderen Bonus wird es geben. Was euch genau erwartet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Das Proto-Grollen-Event läuft vom Mittwoch, den 22. Februar 2023, um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum Freitag, dem 24. Februar 2023, um 22:00 Uhr Ortszeit.

Alle wilden Spawns zum Proto-Grollen-Event

In den kommenden Tagen dreht sich in Pokémon GO bereits alles um die Hoenn-Region. Aus diesem Grund werdet ihr der Wildnis den Starter-Pokémon der 3. Spiele-Generation begegnen, aber auch weitere Hoenn-Pokémon werden bereits vor der GO-Tour zu finden sein. So könnt ihr im Event-Zeitraum auf folgende wilde Monster treffen:

Geckarbor*

Flemmli*

Hydropi*

Waumpel*

Flurmel*

Camaub*

Schmerbe*

Diese Monster sind seltener zu finden:

Reptain

Jungglut

Moorabbel

Absol*

Alle Pokémon, die ihr mit etwas Glück auch als Shiny fangen könnt, haben wir euch mit einem (*) markiert.

Alle Raid-Bosse in der Übersicht

Auch in den Raid-Kämpfen werden in den kommenden Tagen die Starter-Pokémon der Hoenn-Region und ihre Weiterentwicklungen eine zentrale Rolle spielen. Ein besonderes Highlight ist jedoch die Rückkehr des legendären Pokémon Rayquaza, was zu den besten Drachen-Angreifern in Pokémon GO gehört. Im Anschluss an den Raid könnt ihr es mit der neuen Lade-Attacke “Breitseite” fangen.

Raid Pokémon Level-1-Raids Geckarbor*

Flemmli*

Hydropi* Level-3-Raids Reptain

Jungglut

Moorabbel Level-5-Raids Rayquaza* Mega-Raids Mega-Latias*

(Konter-Guide zu Mega-Latias)

Mega-Latios*

(Konter-Guide zu Mega-Latios) Pokémon. die mit einem (*) markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück auch in ihren schillernden Varianten finden

Auch die beiden Mega-Entwicklungen von Latias und Latios werden für viele Spieler sicher interessant sein, denn sie waren im letzten Jahr nur für kurze Zeit in Pokémon GO zu finden. Die Trainer empfanden die Raids jedoch als verhältnismäßig schwer, weshalb ihr im Kampf auf die besten Angreifer in Pokémon GO setzen solltet.

Eines Auswahl der stärksten Pokémon zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Alle Boni zum Proto-Grollen-Event

Neben einiger Hoenn-Pokémon, die ihr in der Wildnis und in Raids finden könnt, wird es in den kommenden Tagen auch ein paar Boni geben, um euch auf die bevorstehende Hoenn-Tour einzustellen. Folgendes erwartet euch:

doppelte EP beim Entwickeln

Rayquaza besitzt die exklusive Lade-Attacke “Breitseite”, wenn ihr es im Anschluss an den Raid fangt Breitseite verursacht in Trainerkämpfen 50 Schaden und senkt den Schaden des Gegners in Raids sowie Arena-Kämpfen macht es 35 Schaden

Event-Feldforschungen rund um die Hoenn-Region Belohnung: Items, die für die Hoenn-Tour wichtig sein könnten

Sammler-Herausforderung “Proto-Grollen” Belohnung: Hyperbälle und ein Rocket-Radar

Event-Sticker zur Hoenn-Tour aus Geschenken und an PokéStops

Wie gefallen euch die Inhalte zum Proto-Grollen-Event? Welches Monster werdet ihr euch davon auf jeden Fall sichern? Und seid ihr schon startklar für die große Hoenn-Tour? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Neben dem Proto-Grollen-Event könnt ihr euch noch auf anderen Wegen auf die große GO Tour vorbereiten. Wir zeigen euch 10 Tipps, was ihr vor dem Start der Hoenn-Tour noch machen solltet.