Pokémon GO: „Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch“ mit Jirachi zur Hoenn-Tour – Alle Aufgaben & Belohnungen

In Pokémon GO könnt ihr euch nun anlässlich der globalen Hoenn-Tour eine besondere Spezialforschung sichern, die euch eine Begegnung mit Shiny-Jirachi bringt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte und verraten euch, wie ihr die Forschung bekommt.

Was ist das für eine Forschung? Am 25. und 26. Februar findet in Pokémon GO die große weltweite Hoenn-Tour statt. Wie bereits in den Vorjahren, wird es auch 2023 wieder eine besondere Spezialforschung dazu geben, die ihr im Ingame-Shop erwerben könnt.

Neben jeder Menge Items und Bonbons beschert euch diese schließlich ein mysteriöses Pokémon aus der Hoenn-Region: Jirachi. Das Wünscher-Pokémon der Typen Stahl und Psycho könnt ihr euch darüber erstmals garantiert in seiner schillernden Form sichern.

Je nachdem, für welchen Weg ihr euch entscheidet, warten weitere coole Begegnungen auf euch. Alle Inhalte der Spezialforschung, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Meisterwerk-Forschung GO Tour: Hoenn 1/6

Aufgabe Belohnung Fange 385 Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden 385 EP Fange 385 Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden 385 EP Fange 385 Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden 385 EP Verdiene die goldene Hoenn-Medaille 30 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die Belohnungen eingesammelt, dann erhaltet ihr außerdem 10 Bonbons für Kyogre, 10 Bonbons für Groudon sowie 10 Bonbons für Rayquaza.

Meisterwerk-Forschung GO Tour: Hoenn Teil 2 bis 6

Die Forschung zu Jirachi beinhaltet neben der ersten Tafel nach aktuellen Informationen noch 5 weitere Seiten. Welche Aufgaben und Belohnungen euch auf diesen erwarten, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt, da die Quests sehr umfangreich sind. So gab auch die verkürzte Forschung der Hoenn Tour in Las Vegas bereits einen ersten Einblick, wie langwierig es sein wird, Jirachi zu bekommen.

Sobald wir weitere Informationen zu den Inhalten der Meisterwerk-Forschung haben, werden wir diese hier im Artikel für euch ergänzen.

Wie bekommt man die Forschung? Wer sich die „Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch“ zu Shiny-Jirachi sichern möchte, kann sich diese im Ingame-Shop für 5,99 Euro kaufen. Hier findet ihr die Forschung unter der Kategorie „Globale Events“. Im Shop kann sie bis zum 20. März 2023 um 18:00 Uhr deutscher Zeit erworben werden. Zum Lösen der Forschung habt ihr dann wie gewohnt unbegrenzt Zeit.

Wer sich ein Ticket für das Live-Event zur Hoenn-Tour in Las Vegas gekauft hat, erhielt darüber bereits den Zugang zu einer verkürzten Version der Forschung. Ein weiterer Kauf ist dann nicht möglich.

