Pokémon GO: Kecleon fangen – So findet ihr das seltene Pokémon 352

Ihr könnt jetzt Kecleon in Pokémon GO fangen, doch das läuft nicht, wie bei anderen Monstern. Wir fassen im Guide zusammen, wie ihr Kecleon kriegen könnt.

Was ist das für ein Pokémon? Kecleon ist das Monster mit der Nummer 352, das vielen Trainern lange im Pokédex fehlte. Der Release von Kecleon war eine Art unendliche Geschichte: Über Jahre fragten Trainer, wann das Monster denn ins Spiel komme.

Nach dem Community Day im Januar 2023 war es dann soweit und Kecleon feierte seinen Release.

Das Pokémon ist nun fangbar, doch es tarnt sich und ist nicht so leicht zu finden. Wir zeigen euch alles, was ihr zum Fang wissen müsst.

Kecleon nur an PokéStops fangbar – So kriegt ihr es in Pokémon GO

Kecleon in Pokémon GO finden: Um Kecleon zu finden, müsst ihr an möglichst vielen PokéStops drehen. Es spawnt nämlich nicht einfach in der Wildnis, sondern versteckt sich auf den Drehscheiben von PokéStops.

Findet ihr einen entsprechenden Stop, klettert Kecleon in seiner unsichtbaren Form auf der Scheibe herum. Es blockiert dabei das Drehen der Scheibe.

Nun müsst ihr Kecleon durch mehrfaches Tippen von der Scheibe jagen. Danach könnt ihr den PokéStop drehen.

Habt ihr das geschafft, taucht Kecleon als Spawn in der Wildnis direkt neben dem PokéStop auf. Dann könnt ihr es ganz normal anklicken und fangen.

Der Weg zu Kecleon ist also zusammengefasst:

PokéStops drehen und überprüfen

Unsichtbares Kecleon finden

Antippen und Stop drehen

Kecleon in der Wildnis fangen

Das müsst ihr beachten: Kecleon ist ein seltenes Monster und es gibt nach aktuellem Stand noch kein erkennbares System, an welchen Stops es auftaucht. Ihr müsst also euer Glück bei so vielen Stops wie möglich versuchen, wenn ihr es finden wollt.

Zudem solltet ihr euer Rocket-Radar ausschalten, wenn ihr nach Kecleon sucht, denn Team Rockets Bosse können die Stops blockieren.

Kann Kecleon Shiny sein? Aktuell ist die Shiny-Version von Kecleon noch nicht im Spiel zu finden. Die schillernde Version soll allerdings zur GO Tour Hoenn in Las Vegas eingeführt werden.

Ist Kecleon stark? Nein, Kecleon ist kein starker Angreifer in Pokémon GO. Nach aktuellem Stand lohnt sich der Fang lediglich aus Sammler-Sicht: Um den PokéDex zu vervollständigen.

Konntet ihr bereits ein Kecleon fangen? Wie habt ihr es gefunden? Erzählt es uns in den Kommentaren.

