Ihr könnt Kecleon in Pokémon GO nicht finden? Das kann am Rocket-Radar liegen

In Pokémon GO könnt ihr seit dem Wochenende auf das langersehnte Kecleon treffen. Doch einige Trainer berichten davon, dass sie Schwierigkeiten haben, es zu finden. Wir von MeinMMO erklären euch, was Team GO Rocket damit zu tun haben könnte.

Um welches Pokémon geht es? Am Samstag fand in Pokémon GO der erste Community Day des Jahres statt, der euch im Anschluss eine riesige Überraschung brachte. So veröffentlichte Niantic endlich Kecleon im Spiel.

Auf das kleine Chamäleon haben Trainer seit vielen Jahren gewartet, um ihre Hoenn-Medaille abschließen zu können. Nun ist es endlich so weit. Doch einige Trainer berichten in den sozialen Netzwerken davon, dass sie Probleme haben, es zu finden. Was ein möglicher Grund sein könnte und wie ihr dieses umgehen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

“Schaltet das Rocket-Radar aus”

Seit Samstag versuchen in Pokémon GO viele Trainer das neue Pokémon aus der 3. Generation zu jagen und haben damit mehr oder weniger Erfolg. So schreibt der reddit-User VNRG, dass er und seine Familie ebenfalls auf der Suche nach Kecleon waren, es allerdings zu einer Situation kam, in der nur er das Chamäleon finden konnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Obwohl Kecleon für alle Trainer an den gleichen Stops spawnen soll, konnten seine Angehörigen das kleine Monster dort einfach nicht vorfinden. Grund dafür war offensichtlich ein aktiviertes (Super)-Rocket-Radar. So spawnte an der Stelle statt des getarnten Monsters plötzlich der Rocket-Boss Giovanni.

Erst nach dem Deaktivieren des Radars war es demnach auch den anderen Familienmitgliedern möglich das Pokémon zu fangen. VNRG geht daher davon aus, dass dies mit den aktivierten Rocket-Radaren zusammenhing und rät allen anderen Spielern (via reddit.com): “Schaltet das Rocket-Radar aus, da es eine mögliche Begegnung mit Kecleon blockiert!”.

Das solltet ihr bei Rüpeln und Autospin beachten

Probleme mit Rüpeln: Und damit noch nicht genug, denn wie VNRG in seinem Beitrag weiter erklärt, ist ihm aufgefallen, dass es auch bei normalen Rüpeln zu Problemen mit den Sichtungen kommen kann. Wie andere Spieler bereits am Samstag festgestellt haben, soll es eigentlich kein Problem sein, sich Kecleon im Anschluss an einen Kampf gegen Team GO Rocket zu sichern, doch auch hier soll es einen Haken geben.

Probleme treten nämlich laut VNRG genau dann auf, wenn man den PokéStop vor einem Rocket-Kampf oder dem Deaktivieren des Radars gedreht hat. Dadurch soll seinen Beobachtungen zufolge der Spawn überschrieben werden und Kecleon ist dort vorerst nicht mehr zu finden. Und auch andere Trainer konnten laut den Kommentaren ähnliche Beobachtungen machen.

So erklärt der reddit-User IdiosyncraticBond (via reddit.com): “Ein Freund berichtete mir, dass in der Nähe meines Hauses ein Kecleon war. Ich bin hingegangen und habe einen normalen Rüpel bekommen. Ich musste warten, bis der Rüpel zu Ende war, und dann konnte ich Kecleon erst sehen. Kecleon steht also ganz unten in der Nahrungskette, unterhalb von Team GO Rocket.”

Das ist der Grund: Dass Kecleon im Spielcode in Bezug auf die Rangfolge des Stops weit unten steht, bestätigt auch martycochrane, der für die Dataminer “PokeMiners” aktiv ist. Er schreibt (via reddit.com): “Ja, Kecleon ist ein Rocket-Stop mit der niedrigsten Priorität unter Kanto-NPCs, Goldmünzen, Anführern, Rüpeln usw., so dass alles andere es blockiert.”

Aus diesem Grund solltet ihr auch nicht unüberlegt an diesen Stops drehen oder den Autospin bei diversen Gadgets nutzen, wenn ihr Kecleon finden wollt.

Wie sind eure Erfahrungen mit den Sichtungen von Kecleon? Konntet ihr euch das kleine Chamäleon bereits sichern? Oder ging es euch ähnlich wie den Familienmitgliedern von VNRG? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Januar und welche sich besonders lohnen.