Pokémon GO: Ein mysteriöses Monster wurde entdeckt – Ist es ein neuer Boss für die Elite-Raids?

In Pokémon GO gibt es seit geraumer Zeit besondere Elite-Raids, in denen ihr euch Hoopa sichern konntet. Nun wurde ein neues mysteriöses Monster im Spiel entdeckt, was Trainer auf einen neuen Raid-Boss hoffen lässt. Wir von MeinMMO zeigen euch, um welches Pokémon es sich handelt.

Um welche Raids geht es? Seit Oktober 2022 veranstaltet Niantic in regelmäßigen Abständen besondere Elite-Raids (zu deutsch Top-Raids). Diese können nur vor Ort gespielt werden und sind schwerer als alle anderen Raids im Spiel.

Dafür werdet ihr jedoch auch mit einem mysteriösen Pokémon belohnt. So konntet ihr in den letzten Monaten auf das Schabernack-Pokémon Hoopa (Entfesselt) treffen. Einige Trainer hoffen jedoch schon seit einer Weile auf einen Wechsel des Raid-Bosses.

Mit etwas Glück könnte es auch bald so weit sein, denn die PokeMiners haben im Spiel-Code neue Monster gefunden. Auf welche Pokémon ihr euch womöglich bald im Spiel freuen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wer sind die PokeMiners?

Bei den PokeMiners handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern, die in regelmäßigen Abständen den Spielcode von Pokémon GO durchsuchen, um neue Informationen über das Spiel herauszufinden. So konnten sie in der Vergangenheit sehr zuverlässig neue Pokémon und Features voraussagen.



Da es sich bei den Daten allerdings nicht um offizielle Informationen handelt, kann Niantic diese auch noch jederzeit verändern oder sich gegen die Veröffentlichung entscheiden.

Diese 4 neuen Pokémon wurden gefunden

Was wurde entdeckt? Wie die PokeMiners auf ihrem Twitter-Channel mitteilen, sind sie bei ihrer letzten Suche im Spielcode von Pokémon GO auf die Grafiken von vier neuen Monstern und ihren Shinys gestoßen. Eine von ihnen zeigt die Mega-Entwicklung von Brutalanda (unten links), die im Rahmen des Events “Funkelnde Fantasie” sein Debüt im Spiel feiern wird.

In den anderen Grafiken sind das Käfer- und Fee-Pokémon Wommel und seine Weiterentwicklung Bandelby zu sehen (oben), sowie das mysteriöse Pokémon Volcanion (unten rechts), was zu den Typen Feuer und Wasser gehört.

Trainern äußern Vermutungen zum Release

Das sind die Reaktionen zu Volcanion: In der Community sind die Trainer von den Funden begeistert. Vor allem Volcanion gibt einigen Spielern die Hoffnung, dass es bald in die Elite-Raids kommen könnte und sie so eine neue Herausforderung bekommen. Aber auch ein Release im Rahmen einer Forschung wäre für viele denkbar. So kann man auf reddit folgendes lesen:

Belt_Pretend: “Volcanion ist mein liebstes mysteriöses Pokémon! Ich bin ganz heiß auf seine Veröffentlichung!”

YutoMaikeru: “Volcanion in Elite-Raids?”

sijam24: “Das wird hinter einem 19,99 Ticket verschlossen sein”

KuriboShoeMario: “Elite-Raids sind die Art und Weise, wie sie Dinge wieder einführen, für die sie zuerst ein Ticket verkaufen (Hoopa ist eine Ausnahme in dieser Theorie). Ich wette, in der nächsten Saison wird sich der Elite-Raid ändern und Zarude heißen. Dasselbe könnten sie auch für Keldeo tun. Volcanion wird wahrscheinlich über ein Ticket kommen, es sei denn, es ist der Fokus der nächsten Saison, und dann werden wir es wahrscheinlich in Elite-Raids im Laufe der Zeit sehen.”

Das sind die Reaktionen zu Wommel: Und auch Wommel hat unter den Trainer einige Fans, die bereits Ideen äußern, wann ein möglicher Release anstehen könnte. Dabei vermuten einige ein Debüt im Rahmen eines Community Days, ähnlich wie es im vergangenen Jahr bei Velursi der Fall war (via reddit.com):

feelthefebreze: “Wommel-Community Day? Das wäre ähnlich wie das, was sie letztes Jahr für Velursi gemacht haben.”

maninthewoodsdude: “Ich will einen Wommel Community Day!!!”

pyrospartan5: “Wommel für den Community Day ist möglich, aber ich denke, es könnte für den Valentinstag sein.”

Aber auch eine Veröffentlichung zum Valentinstag ist für den einen oder anderen denkbar. Dafür würde jedenfalls Wommels Typ sprechen, denn Niantic greift anlässlich des Valentinstags gern auf Spawns von Fee-Pokémon zurück. Ob und wann die gefundenen Monster aber tatsächlich ins Spiel kommen, bleibt vorerst noch abzuwarten.

Wie gefallen euch die Funde der PokeMiners? Hofft ihr bei Volcanion auch auf einen neuen Raid-Boss für die Elite-Raids? Oder glaubt ihr, Niantic bringt das mysteriöse Pokémon zunächst in einer kostenpflichtigen Spezialforschung raus? Und wann wäre ein Release von Wommel für euch denkbar? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

