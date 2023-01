Trainer wollte in Pokémon GO alles sammeln – Neues Update lässt den Traum platzen

Viele Trainer setzen sich in Pokémon GO ihre ganz persönlichen Ziele, die sie erreichen wollen. Eines dieser Ziele ist ein vollständiger Living-Dex. Doch dieser Traum der Trainer droht jetzt zu platzen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, um was es dabei geht.

Um welchen Traum geht es? Bereits Ash hatte im Anime das große Ziel alle Pokémon zu fangen. Und auch viele Trainer in Pokémon GO wollen sich diesen Traum verwirklichen. Doch manche von ihnen gehen hier sogar noch ein Stück weiter. Ihnen reicht die Registrierung im Pokédex allein nämlich nicht aus, weshalb sie auf einen sogenannten vollständigen “Living-Dex” hinarbeiten.

Dabei sammeln sie in ihrer Pokémon-Aufbewahrung jede einzelne Entwicklungsstufe der verschiedenen Monster. Aber auch die jeweiligen besonderen Exemplare, wie kostümierte Pokémon oder Cryptos, dürfen dabei in der Sammlung häufig nicht fehlen. Nun will ein Trainer diesen langersehnten Traum vom vollständigen Living-Dex aufgeben und erklärt in einem emotionalen Statement warum.

Trainer erklärt: “Es ist einfach zu viel”

Welches Ziel hatte er? Wie eine Vielzahl an Trainern, arbeitete auch der reddit-User thefierybreeze auf einen vollständigen Living-Dex hin. Doch nun will er diesen Traum platzen lassen, wie er in seinem reddit-Beitrag verrät. In einem emotionalen Beitrag lässt er die Community an seinen Gedanken und Gefühlen dazu teilhaben (via reddit.com).

Wie thefierybreeze erklärt, wollte er immer einen vollständigen Living-Dex haben und hatte deshalb auch in der Vergangenheit alle Formen, Entwicklungsstufen sowie die verschiedenen Geschlechter der einzelnen Pokémon gesammelt.

Schließlich kamen auch Cryptos und erlöste Monster in seiner Sammlung dazu sowie Glücks-Pokémon als starke Kandidaten für die GO-Kampfliga, Monster mit hoher IV und natürlich kostümierte Exemplare. So sammelte sich über die Zeit einiges in seiner Pokémon-Aufbewahrung an.

Warum will er den Living-Dex aufgeben? Anlass für die mögliche Aufgabe seines Traums gab ihm ein neues Update. Mit der Einführung der verschiedenen Größen und Gewichte bei den Monstern wurde ihm demnach plötzlich klar, dass es mit der Zeit einfach zu viel geworden ist und deshalb überlegt er, einen Schlussstrich zu ziehen. So schreibt er:

Es ist einfach zu viel, um es zu managen, mein Lager ist voll mit Trash-Monstern, nur weil ich daran festhalte, eines der 12 verschiedenen Bisasam zu haben, niemand wird sich das jemals ansehen. Und jetzt haben sie die Gewichts- und Größenunterschiede eingeführt. Es fühlt sich wirklich so an, als hätten sie hier das Fass zum Überlaufen gebracht. Alles ist bereits im Pokedex dokumentiert, wozu soll ich das alles noch horten? Es wird Zeit, den Löffel abzugeben und nur noch 92% IVs und Shinys zu sammeln, abgesehen von den Wertvollen zum Tauschen, für Raids und für Kämpfe. thefierybreeze (via reddit.com)

Im Anschluss an seine Erklärung sucht er Unterstützung in der Community und fragt, ob es anderen Trainern bereits ähnlich ging und wie sie damit umgegangen sind.

Übrigens, der Trainer ZhessZhess erreichte im vergangen Jahr einen irren Meilenstein mit einem lebendigen Glücks-Dex.

Pokémon GO: Trainer erreicht irren Meilenstein, musste über 1.000 Stunden dafür tauschen

Spieler raten: “Tu das, was das Beste für deine Gesundheit ist”

Zuspruch aus der Community: In der Community sorgt der Beitrag von thefierybreeze für einige Reaktionen. Viele können es nachvollziehen, dass er an seinem Traum nicht mehr festhalten möchte. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

OpaFuchsi: “Ganz ehrlich: Tu das, was das Beste für deine geistige Gesundheit ist. Das ist alles, was zählt. Wenn du gestresst bist, weil du mit einem lebenden Dex mithalten musst: beende ihn. Wenn du durch GBL [GO-Kampfliga] oder andere Teile dieses Spiels gestresst bist: höre auf, es zu spielen, beende es, ignoriere es. Wir reden hier über ein Spiel, das von Leuten innerhalb der Pokemon-Blase gespielt wird. Niemand – und ich meine niemand – kümmert sich darum, was eine Person in ihrem Dex oder Speicher hat.”

IntroductionDry767: “Ich habe mehrere Dexes, aber ich kann nicht umhin, 100% zuzustimmen. Tu dies für dich selbst und deine eigene Erfüllung. Alles, was darüber hinausgeht, ist eine Belastung für deine geistige Energie. Wenn es zu viel ist, macht es keinen Spaß.”

Deed3: “Ich kann bestätigen, dass mich noch nie jemand nach meinen Statistiken gefragt hat, und ich war schon auf persönlichen Veranstaltungen wie dem GO Fest.Außer dir interessiert das wirklich niemanden.”

inquisitive_chemist: “So gut gesagt. Früher habe ich wahnsinnig viel Zeit in die Jagd nach Shinys investiert. Aber es wurde einfach stressig […] Ich spiele jetzt sehr beiläufig und genieße das Spiel viel mehr.”

Alternative Vorschläge: Andere Trainer versuchen thefierybreeze gut zuzureden, dass er seinen Traum vom Living-Dex nicht so einfach aufgeben sollte. Einige reddit-User berichten nämlich davon, dass sie ihre Monster einfach zu Pokémon Home transferieren und dort einen Living-Dex weiterführen.

So auch die Userin Zelfild, die folgendes schreibt (via reddit.com): “Der einzige Ort, an dem ein Living-Dex für mich von Bedeutung ist, ist Pokemon Home, wo ich die meisten meiner wertvollen Fänge aus GO aufbewahre, die ich sonst nicht verwenden oder wegwerfen würde. […] Ich kann mir nicht vorstellen, was für ein logistischer Albtraum es ist, einen Living-Dex in GO zu führen. Du hast meinen Respekt.”

Ob thefierybreeze seinen Living-Dex nun tatsächlich aufgegeben hat oder dem Rat einiger Trainer gefolgt ist und seine Monster zu Pokémon Home geschickt hat, geht aus dem Beitrag allerdings nicht hervor.

Wie ihr Monster zu Pokémon Home schicken könnt, erklären wir euch hier.

Welche Ziele habt ihr euch in Pokémon GO gesetzt? Arbeitet ihr auch an einem vollständigen Living-Dex? Oder ist euch das ebenfalls viel zu stressig und bewahrt ihr deshalb nur die wichtigsten Monster auf? Lasst es uns gern hier in den Kommentaren auf MeinMMO wissen und tauscht euch dabei mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

