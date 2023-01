Pokémon GO: Community Day Classic im Januar bringt euch Larvitar und coole Boni

Im Januar erwartet euch in Pokémon GO ein weiterer Community Day Classic, der euch Larvitar bringen wird. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte und Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Im vergangenen Jahr wurde in Pokémon GO ein neues Event-Format eingeführt: Der Community Day Classic. Genau wie beim Original-C-Day wird während eines dreistündigen Events ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt und wird nahezu überall im Spiel zu finden sein.

Und auch die Shiny-Rate wird für dieses Monster dann verbessert sein. Bei den Monstern des C-Day Classic handelt es sich jedoch um Pokémon, die in der Vergangenheit bereits einen eigenen Community Day hatten und nun noch einmal zurückkehren.

So erwartet euch im Januar neben dem Community Day mit Igamaro auch ein C-Day Classic, der euch das Gesteins- und Boden-Pokémon Larvitar bringt. Welche Inhalte und Boni euch an diesem Tag erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Inhalte & Boni zum C-Day Classic mit Larvitar

Wann findet der C-Day Classic statt? Der Community Day Classic mit Larvitar läuft am Samstag, den 21. Januar 2023, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Gibt es eine exklusive Attacke? Wie ihr es von den vergangenen Community Day Classic sicher bereits kennt, wird es auch für das Event mit Larvitar eine besondere Attacke geben. So erlernt Despotar, die letzte Entwicklung von Larvitar, die Sofort-Attacke Katapult, wenn ihr Larvitars erste Entwicklung Pupitar zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr Ortszeit entsprechend weiterentwickelt.

In Trainerkämpfen verursacht die Gesteins-Attacke 12 Schaden und in Raids sowie Arenakämpfen 16 Schaden. Ihr solltet euch die Attacke auf jeden Fall holen, denn mit der Kombination aus Katapult und Steinkante gehört Despotar zu den besten Gesteins-Angreifern in Pokémon GO.

Weitere starke Pokémon haben wir euch im nachfolgenden Video zusammengefasst:

Welche Boni gibt es? Neben den zahlreichen Spawns und der exklusiven Attacke, könnt ihr euch an diesem Tag auch über den einen oder anderen Bonus freuen. Folgendes erwartet euch:

Rauch und Lockmodule halten jeweils 3 Stunden (mit Ausnahme vom Abenteuerrauch)

dreifache EP beim Fangen

Überraschungen bei Schnappschüssen

Gibt es Besonderheiten im Ingame-Shop? Ja, im Shop erwartet euch außerdem das Event-Ticket “Community Day Classic mit Larvitar”, was euch eine entsprechende Spezialforschung bringt. Dieses könnt ihr kurz vor dem Event-Start dort für knapp 1 Euro erwerben.

Wie gefallen euch die Inhalte des Community Day Classic? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit den anderen Trainern darüber aus.

Im vergangenen Jahr konntet ihr in Pokémon GO an insgesamt 15 Community Days teilnehmen. Stimmt in unserer Umfrage ab, welcher euch am besten gefallen hat.