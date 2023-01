Pokémon GO: Alle Feldforschungen im Januar 2023 in der Übersicht – Welche lohnen sich?

In Pokémon GO könnt ihr euch auch im Januar wieder neue Feldforschungen sichern. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Aufgaben und Belohnungen ihr finden könnt und welche Monster sich davon am meisten lohnen.

Um welche Aufgaben geht es? In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit, euch durch Drehen der PokéStops sogenannte Feldforschungen zu sichern. Diese wechseln monatlich und passen sich den jeweiligen Events an.

Die Aufgaben drehen sich dabei um verschiedene Kategorien wie Werfen, Fangen, Kämpfen oder das Interagieren mit eurem Kumpel, weshalb für jeden etwas dabei sein sollte. Löst ihr diese, dann werdet ihr mit diversen Pokémon-Begegnungen oder auch Items belohnt. Mit etwas Glück könnt ihr euch so auch das eine oder andere Shiny sichern.

Feldforschungen Januar 2023 – Alle Shinys im Überblick

Was zeigt die Übersicht? Mit Hilfe der Daten von LeekDuck zeigen wir euch in der nachfolgenden Grafik alle Monster, die ihr in den Quests vom Januar findet und verraten euch, welche ihr mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen ergattern könnt.

Alle Feldforschungen im Januar 2023

Wie bekommt man Feldforschungen? Finden könnt ihr die Quests durch das Drehen der Fotoscheibe am PokéStop. Habt ihr euch eine entsprechende Aufgabe erdreht, dann findet ihr diese in der “Feld”-Ansicht eures Spiels, die ihr mit Klick auf das Fernglas erreicht.

Zum Lösen habt ihr nun unbegrenzt Zeit, allerdings könnt ihr nur eine gewisse Anzahl von Aufgaben gleichzeitig aufbewahren. Aktuell sind das inklusive einer AR-Aufgabe maximal vier Stück. Wollt ihr weitere Aufgaben sammeln, dann müsst ihr die vorherigen entweder einlösen oder sie löschen.

Was sind Forschungsstempel? Löst ihr eine Aufgabe ein, dann könnt ihr euch einmal täglich einen sogenannten Forschungsstempel sichern. Durch diesen könnt ihr euch nach 7 eingelösten Quests den Forschungsdurchbruch sichern, der euch eine weitere Pokémon-Begegnung beschert. Euren Fortschritt könnt ihr der Leiste oberhalb der Quests entnehmen.

Welche Monster sich im Januar im Forschungsdurchbruch befinden, lest ihr hier.

Welche Monster lohnen sich am meisten?

Starke Angreifer: Wie bereits in den letzten Monaten könnt ihr euch auch im Januar wieder eine Reihe von starken Pokémon durch die Quests sichern. Da die Monster aus den Forschungsaufgaben in der Regel eine höhere IV haben, eignen sich diese besonders für den Einsatz in Raids.

Haltet dazu vor allem nach Pokémon wie Kaumalat, Trasla, Tanhel, Karpador und Dratini Ausschau. Deren Weiterentwicklungen gehören nämlich zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Weitere starke Monster zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Karpador: Das Wasser-Pokémon besitzt nicht nur eine starke Weiterentwicklung, sondern hat zudem auch eine eigene Medaille mit dem Namen “Angler”. Um den Platin-Status zu erreichen, müsst ihr jedoch 1.000 große Exemplare fangen. Die Forschung ist leicht zu lösen und könnte euch dadurch behilflich sein, in eurem Medaillen-Fortschritt voran zu kommen.

Pandir: Der kleine rosafarbene Bär ist zwar nicht sonderlich stark, kann aber momentan nur durch die Feldforschungen gefangen werden. Zudem besitzt es insgesamt 9 verschiedene Fellmusterungen. Wem die 7. Form noch in seinem Pokédex fehlt, der sollte die Chance also auf jeden Fall nutzen. Mit etwas Glück erhaltet ihr sogar ein schillerndes Exemplar.

Wie gefallen euch die Aufgaben und Belohnungen im Januar? Und welches Monster wollt ihr euch auf jeden Fall sichern? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Januar und welche sich lohnen.