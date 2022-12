Pokémon GO brachte euch 15 verschiedene Community Days in 2022 – Welcher war der beste?

Neben jeder Menge Events, erwarteten euch auch 2022 in Pokémon GO wieder die monatlichen Community Days. Wir von MeinMMO zeigen euch einen kurzen Rückblick, welche Monster ihr euch dabei sichern konntet und wollen in unserer Umfrage von euch wissen, welchen C-Day ihr zu eurem Favoriten des Jahres kürt.

Um welche Events geht es? 2022 veranstaltete Pokémon GO wieder zahlreiche Events, wie das große GO Fest, die Jotho-Tour oder die monatlichen Community Days. Vor allem letztere sind bei den Trainern in Pokémon GO sehr beliebt.

Nachdem der letzte C-Day des Jahres inzwischen vorüber ist, wollen wir nun von euch wissen, welcher euch 2022 am besten gefallen hat. Im Anschluss an unsere Umfrage haben wir euch außerdem die einzelnen Community Days noch einmal etwas detaillierter zusammengefasst.

Welcher Community Day war 2022 euer Favorit?

Wie viele C-Days gab es 2022? In diesem Jahr konntet ihr an insgesamt 12 “normalen” Community Days teilnehmen, sowie an 3 Community Day Classic. Dabei waren über das Jahr hinweg wieder die verschiedensten Monster am Start.

Von alteingesessenen Pokémon, wie Bisasam und Hydropi, bis hin zu neuen Exemplaren, wie Velursi oder Shiny-Lichtel, war einiges dabei. Doch welcher Community Day hat euch am besten gefallen? Stimmt doch in der nachfolgenden Umfrage anonym für euren Favoriten ab und verratet uns in den Kommentaren, warum dieses Event euer persönlicher Sieger ist.

Alle Community Days aus 2022 im Überblick

Was sind Community Days? Jeden Monat veranstaltet Pokémon GO einen sogenannten Community Day. Bei diesem wird ein bestimmtes Monster in den Mittelpunkt gerückt und kann dann an nahezu jeder Ecke im Spiel gefunden werden. Begleitet wird das kurze Event darüber hinaus von jeder Menge Boni sowie von einer erhöhten Shiny-Chance und speziellen Event-Attacken.

Was ist ein C-Day Classic? Seit 2022 gibt es neben den monatlichen Community Days auch das Format des Community Day Classic. Auch hierbei dreht sich alles um ein vorher festgelegtes Monster, allerdings gab es dieses in der Vergangenheit bereits in einem eigenen Community Day.

Alle Community Days und Community Day Classic aus dem Jahr 2022 haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

1. Seemops

Seemops

Den Community Day-Auftakt 2022 machte das Eis- und Wasser-Pokémon Seemops. Dieser erstreckte sich am 16. Januar noch über insgesamt 6 Event-Stunden, in denen ihr den blauen runden Seehund fangen konntet. Habt ihr das Monster währenddessen über Seejong zu Walraisa weiterentwickelt, dann lernte Walraisa die Event-Attacke “Pulverschnee”. Durch eine 3-fache Fang-EP wurde das Event abgerundet.

2. Bisasam

Bisasam

Mit Bisasam feierte ein paar Tage später dann der erste C-Day Classic sein Debüt im Spiel. In einem 3-stündigen Event konntet ihr das kleine Pflanzen-Pokémon fangen und zu Bisaflor weiterentwickeln, um euch die Attacke “Flora-Statue” zu sichern. Genau wie bei Seemops gab es auch hier einen 3-fachen EP-Bonus beim Fangen.

3. Hoppspross

Hoppspross

Im Februar folgte ein 6-stündiger Community Day mit dem Pflanzen- und Flug-Pokémon Hoppspross, was euch einen 3-fachen Sternenstaub-Bonus beim Fangen sowie zusätzliche Raid-Pässe brachte. Durch das Fangen seiner Weiterentwicklung Hubelupf sichertet ihr euch entsprechende XL-Bonbons. Mit der Entwicklung zu Papungha erhielt dieses die Event-Attacke “Akrobatik”.

4. Sandan & Alola-Sandan

Sandan & Alola-Sandan

Im März erwarteten euch dann gleich zwei Event-Pokémon im Community Day: Sandan und Alola-Sandan. Wie bereits in den Monaten zuvor erstreckte sich das Event wieder über 6 Stunden, in denen ihr fleißig fangen und entwickeln konntet.

So erlernte Sandamer durch das Entwickeln in dieser Zeit Nachthieb und seine Alola-Varainte Dunkelklaue. Darüber hinaus konntet ihr von einer viermal so schnellen Schlüpfzeit bei Eiern profitieren.

5. Hydropi

Hydropi

Im April kehrte schließlich der Community Day Classic zurück und brachte euch das Wasser-Pokémon Hydropi. Genau wie Bisasam hatte auch dieses in der Vergangenheit bereits einen eigenen C-Day. In den drei Event-Stunden konntet ihr von einer dreifachen Fang-EP profitieren sowie euch beim Entwickeln zu Sumpex die Attacke “Aquahaubitze” sichern.

6. Velursi

Velursi

Der reguläre Community Day im April brachte euch schließlich noch ein völlig neues Pokémon. So feierte das Normal- und Kampf-Pokémon Velursi sein Debüt im Spiel und konnte gleichzeitig auch direkt als Shiny gefangen werden.

Darüber hinaus konntet ihr an diesem Tag von zahlreichen Boni profitieren, wie dreifache Fang-EP, doppelte Bonbons beim Fangen sowie Tausch-Boni. Kosturso, die Weiterentwicklung von Velursi, erlernte außerdem beim Entwickeln die Event-Attacke “Ableithieb”.

Mit diesem Event entschied sich Niantic außerdem, die Event-Zeiten von Community Days zukünftig auf 3 Stunden zu kürzen, was zu heftigen Reaktionen in der Community führte:

7. Alola-Kleinstein

Der Mai bescherte euch einen Community Day mit Alola-Kleinstein. Bei diesem konntet ihr euch durch das Entwickeln zu Alola-Geowaz die Event-Attacke “Walzer” sichern sowie über den Event-Zeitraum hinweg von doppelten Bonbons und dreifachem Sternenstaub beim Fangen profitieren.

Durch das Fangen von größeren Mengen von Monstern rund um PokéStops mit Lockmodulen hattet ihr außerdem die Chance, euren Sternenstaub-Bonus weiter aufzubessern.

8. Kapuno

Kapuno

Im Juni konntet ihr euch beim Community Day über das Drachen-Pokémon Kapuno freuen. Dieses ist für gewöhnlich eher seltener im Spiel anzutreffen und besitzt zudem eine richtig starke Weiterentwicklung.

Neben der Event-Attacke “Wirbler”, die Trikephalo beim Entwickeln erlernen konnte, brachte euch der C-Day auch jede Menge Boni. So konntet ihr unter anderem von doppelten Fang-Bonbons, einer erhöhten Chance auf XL-Bonbons sowie einer vierfachen Schlüpfgeschwindigkeit bei Eiern profitieren. Auch der eine oder andere Tausch-Bonus war wieder mit dabei.

Ein weiteres Highlight dieses Events bot die Einführung von besonderen Level-4-Raids mit Duodino, an denen ihr nur vor Ort teilnehmen konntet und die euch im Anschluss an den eigentlichen C-Day weitere Kapuno-Spawns rund um die Arena bescherten.

9. Staralili

Staralili

Der Community Day im Juli brachte euch anschließend das Normal- und Flug-Pokémon Staralili, was ihr erstmals in seiner Shiny-Form fangen konntet. Durch das Entwickeln zu Staraptor konntet ihr euch zudem die Event-Attacke “Windstoß” sichern.

Darüber hinaus gab es wieder besondere EP- und Bonbon-Boni beim Fangen sowie Vorteile beim Tauschen. Im Anschluss an den C-Day hattet ihr erneut die Gelegenheit, an speziellen Level-4-Raids mit Staravia teilzunehmen.

10. Galar-Zigzachs

Im August stand das Unlicht- und Normal-Pokémon Galar-Zigzachs im Mittelpunkt des Community Days, der euch jede Menge Bonbons und Sternenstaub beim Fangen brachte. Durch seine Entwicklung zu Barrikadax sicherte sich das Monster die Event-Attacke “Abblocker”. In anschließenden Level-4-Raids mit Geradaks hattet ihr die Gelegenheit, weiteren Galar-Zigzachs zu begegnen.

11. Kiesling

Kiesling

Der Community Day im September drehte sich um das Gesteins-Pokémon Kiesling. Habt ihr es an diesem Tag zu Brockoloss weiterentwickelt, dann erhielt es die besondere Event-Attacke “Meteorstrahl”. Außerdem bescherte euch das Event ebenfalls eine Menge Bonbons und besondere Tausch-Boni sowie eine viermal schnellere Schlüpfdistanz bei Eiern.

Auch an diesem Tag konntet ihr im Anschluss an das Event von besonderen Level-4-Raids profitieren.

12. Lichtel

Lichtel

Der Oktober C-Day brachte euch ein langersehntes Shiny-Debüt. So stand das Geist- und Feuer-Pokémon Lichtel an diesem Tag im Mittelpunkt. Dieses konntet ihr über Laternecto zu Skelabra weiterentwickeln, um euch die Event-Attacke “Poltergeist” zu holen. Abgerundet wurde das Event mit den üblichen Tausch- und Bonbon-Boni, dreifachen EP beim Fangen sowie anschließenden Level-4-Raids.

13. Dratini

Dratini

Im letzten Community Day Classic des Jahres drehte sich schließlich alles um das kleine Drachen-Pokémon Dratini. Durch das Entwickeln über Dragonir zu Dragoran erhielt es an diesem Tag die Event-Attacke “Draco-Meteor”. Außerdem konntet ihr von dreifachem Sternenstaub beim Fangen profitieren.

14. Teddiursa

Teddiursa

Der November brachte euch dann noch einen weiteren Community Day, bei dem Teddiursa in den Mittelpunkt gerückt wurde. Erstmals konntet ihr das Normal-Pokémon über Ursaring zu Ursaluna weiterentwickeln, was die Attacke “Pferdestärke” erlernte. Das Besondere an dieser Entwicklung ist jedoch, dass ihr euch auch nach dem Event Ursaluna nur bei Vollmond sichern könnt.

Darüber hinaus hielt das Event für euch wieder Bonbon- und Sternenstaub-Boni beim Fangen bereit sowie ein paar Vorteile beim Tauschen. Im Anschluss an den C-Day konntet ihr außerdem Ursaring in den Level-4-Raids begegnen.

15. Community Day im Dezember

Zum Abschluss des Jahres fand auch in 2022 wieder das große „Community Day“-Wochenende im Dezember statt. Im Gegensatz zu den anderen C-Days erstreckt sich dieser über zwei Event-Tage, an denen ihr jeweils für drei Stunden auf Monster der Community Days aus den letzten Monaten treffen könnt.

Und auch Pokémon aus 2021 kehrten für diese Tage zurück. So hattet ihr die Chance auch auf Begegnungen mit Machollo, Evoli, Roselia, Wablu, Zwirrlicht, Sheinux, Kaumalat, Serpifeu, Floink, Ottaro und Dartiri.

Neben jeder Menge Boni, wie doppelte EP, Bonbons und Sternenstaub beim Fangen oder einer kürzeren Schlüpfdistanz, konnten die Pokémon an diesem Tag nochmal ihre jeweilige Event-Attacke beim Entwickeln erlernen.

Welcher Community Day hat euch 2022 am besten gefallen? Und was ist der Grund, dass ihr euch für dieses Monster entschieden habt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

