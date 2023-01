Pokémon GO: Event Funkelnde Fantasie startet nächste Woche mit neuem Shiny und Mega

In Pokémon GO startet am Dienstag das Event “Funkelnde Fantasie”. Es bringt Boni für EP und Bonbons, ein neues Mega-Pokémon in Raids und ein neues Shiny in der Wildnis.

Was gibt es Neues zum Event? Am Abend des 4. Januars stellte das Team von Niantic das neue Event “Funkelnde Fantasie” mit allen Details vor, die euch dabei erwarten.

In dieser Übersicht zeigen wir euch, wann das Event beginnt und endet, welche Boni dabei aktiv sind und welche Pokémon teilnehmen.

Event: Funkelnde Fantasie – Start, Boni, Shiny, Pokémon

Start und Ende: Das Event beginnt am Dienstag, den 10. Januar, um 08:00 Uhr Ortszeit und ist dann bis Montag, den 16. Januar, um 22:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Boni:

Ihr erhaltet die doppelte Menge Erfahrungspunkte, wenn ihr Pokémon mit guten, großartigen oder fabelhaften Würfen fangt

Ihr erhaltet zusätzliche Bonbons, wenn ihr Pokémon mit guten, großartigen oder fabelhaften Würfen fangt – Wie viele zusätzliche Bonbons es geben wird, ist noch unklar

Trainer ab Level 31 haben eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons, wenn ein Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf gefangen wird

Wenn ihr während des Events einen Schnappschuss macht, könnt ihr eine Begegnung mit einem Fee- oder Drachen-Pokémon erhalten

Die Sammler-Herausforderung “Funkelnde Fantasie” belohnt euch mit 50 Mega-Energie für Brutalanda, einer Lade-TM und einer Sofort-TM

Zekrom, die in der Zeit vom 10. Januar um 10:00 Uhr bis zum 18. Januar um 10:00 Uhr gefangen werden, beherrschen die Attacke Kreuzdonner (90 Schaden in Trainerkämpfen, 140 Schaden in Raids und Arenakämpfen)

Neues Mega und Shiny: Zum ersten Mal könnt ihr während des Events Mega-Brutalanda* bekämpfen und fangen. Die Mega-Raids starten um 10:00 Uhr am 10. Januar.

Außerdem könnt ihr zum ersten Mal Shiny Dedenne in Pokémon GO finden, wenn ihr Glück habt.

Dedenne und Shiny Dedenne im Vergleich – Unten Mega Brutalanda

Pokémon in der Wildnis: Wie ihr das von dieser Art von Themen-Events kennt, verändern sich die Pokémon, die ihr in der Wildnis fangen könnt. Zur Auswahl stehen:

Piepi*, Pixi, Pummeluff*, Dratini*, Togetic*, Marill*, Trasla*, Vibrava, Kindwurm*, Kapuno* und Dedenne*. Mit Glück trefft ihr auch Viscora und eF-eM*.

Feldforschungen: Zu den Belohnungen der Feldforschungen während des Events gehören Begegnungen mit Piepi*, Dratini*, Kindwurm*, Dedenne* und mit Glück Viscora.

Raids: Auch die Raidbosse wurden passend zum Event angepasst. Euch erwarten:

Stufe 1: Pummeluff*, Marill*, Milza* und Kapuno*

Stufe 3: Flunkifer*, Shardrago* und Dedenne*

Stufe 5: Zekrom* (Ab 10:00 Uhr am 10. Januar)

Mega-Raids: Mega-Brutalanda*

Welcher der Inhalte des Events gefällt euch am besten? Freut ihr euch mehr auf die neuen Mega-Raids oder das neue Shiny, das ihr sammeln könnt? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.