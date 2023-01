Trainer in Pokémon GO zeigt besondere Vierer-Sammlung, macht Community neidisch

In Pokémon GO können Trainer auf die verschiedensten Monster treffen. Ein reddit-User zeigt in einem Beitrag nun seine ganz besondere Sammlung eines beliebten Exemplars und sorgt damit für Begeisterung in der Community.

Um welche Pokémon geht es? Neben den “normalen” Monstern, die ihr in Pokémon GO fangen könnt, habt ihr bei einigen inzwischen auch die Chance ihnen in ihrer schillernden Form zu begegnen. Diese erkennt ihr für gewöhnlich an einer anderen Farbe.

Sie sind jedoch verhältnismäßig selten zu finden, weshalb sie bei den Spielern unheimlich begehrt sind – insbesondere, wenn es sich bei dem gefangenen Exemplar um eine kostümierte Variante handelt. Aber auch Pokémon mit einer perfekten 4-Sterne-Bewertung sind in der Community der Renner.

Ein reddit-User hat nun verschiedene Ausführungen eines beliebten Pokémon gefangen und präsentierte seine besondere Ausbeute stolz der Community. Wir zeigen euch, um welches Monster es geht und wie die Spieler die Sammlung finden.

Trainer präsentiert stolz seine Waumpel-Kollektion

Was wurde gefangen? Wie der reddit-User Whisk-E in seinem Beitrag zeigt, hat er bei einem Monster in der Vergangenheit besonders viel Glück beim Fangen gehabt. So präsentiert er den Trainern im Subreddit ein Bild seiner Waumpel-Ausbeute mit den Worten “Seid ihr neidisch auf meine Waumpel-Sammlung? Das solltet ihr wahrscheinlich nicht sein” (via reddit.com).

Zu sehen sind dabei im Bild insgesamt vier verschiedene Exemplare. So konnte er sich das Käfer-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation gleich zweimal in seiner schillernden Form sichern und weitere zweimal mit einer perfekten IV von 100 %. Und damit noch nicht genug, denn jeweils eines davon trägt auch noch einen besonderen Party-Hut.

Spieler finden: “Shiny Partyhut-Waumpel ist wirklich der Traum”

So reagieren die Trainer auf die Sammlung: In der Community sorgt die Maskottchen-Sammlung von Whisk-E für ordentlich Begeisterung. Auch wenn das Käfer-Pokémon sowie seine Weiterentwicklungen nicht sonderlich stark sind und die 4-Sterne-Bewertung daher vor allem für Sammler interessant ist, ist Waumpel bei einigen Spielern dennoch sehr beliebt.

Vor allem die schillernde Form von Papinella hat es dabei vielen Trainern angetan. Aber auch der kostümierten Form mit Party-Hut sind einige Shiny-Jäger in den vergangenen Tagen auf der Spur. Diese ist nämlich ausschließlich im Rahmen des Neujahrs-Events im Spiel zu finden, was nur noch bis heute, den 04. Januar 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit läuft. Somit ist es entsprechend selten.

So bestätigen einige Trainer in den Kommentaren, dass sie tatsächlich etwas neidisch auf Whisk-E sind und selbst auf ein kostümiertes Shiny gehofft hatten (via reddit.com):

GoldFishPony: “Auf jeden Fall, ich liebe Waumpel und ich habe schon lange nach einem mit Hut gesucht, aber kein Glück gehabt.”

drnuzlocke: “Shiny Partyhut-Waumpel ist wirklich der Traum, also Gratulation.”

sidistic_nancy: “Es ist wunderschön! Jedes Mal, wenn ich auf ein Waumpel mit Hut klicke, sehe ich diesen lila Blitz im Inneren des Hutes und bin ganz aufgeregt, nur um dann enttäuscht zu sein, wenn das Waumpel nicht lila ist.”

Arrowmatic: “Unglaublich. Schillerndes Partyhut-Waumpel ist mein Traum.”

Kritik an Waumpel: Doch nicht alle Trainer sind von dem Käfer-Pokémon so begeistert. Einige haben nämlich beim Entwickeln eher schlechte Erfahrungen gemacht und können den Hype um Waumpel nicht nachvollziehen.

So schreibt gigabowser088 (via reddit.com): “Ich hasse Waumpel und seine dumme zufällige Entwicklung. Hatte zwei Shinys so weit, beide entwickelt in Panekon. Hatte ein Hundo [Pokémon mit einer 100 % IV], das ich gerne in Panekon entwickelt hätte, aber natürlich hat es sich in Schaloko entwickelt. Heute habe ich ein Shiny mit einem Hut gefangen, das sich überhaupt nicht entwickeln kann.”

Tatsächlich gehört Waumpel zu den Pokémon im Spiel, die auf mehrere Entwicklungen zurückgreifen können. Genau wie bei Perlu ist es auch hier Zufall, welche Entwicklung ihr bekommt. Was ihr beim Entwickeln von Waumpel beachten solltet, haben wir euch hier zusammengefasst.

Wie gefällt euch die besondere Waumpel-Sammlung von Whisk-E? Seid ihr neidisch und hättet selbst gern eine solche Ausbeute? Oder hattet ihr vielleicht in der Vergangenheit auch schon Glück und konntet euch ein seltenes Shiny sichern? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Januar und welche sich lohnen.