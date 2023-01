Pokémon GO: Reshiram ist mit Kreuzflamme noch mächtiger – So sehr lohnt sich der Raid

In den Raids von Pokémon GO könnt ihr aktuell dem legendären Pokémon Reshiram gegenübertreten – mit der Attacke Kreuzflamme. Der Fang lohnt sich.

Das ist der Boss: Reshiram erschien erstmals im Mai 2020 in Pokémon GO. Seitdem gehört es zu den besten Feuer-Angreifern.

Nun kehrte Reshiram mit dem Neujahrs-Event in die Raids zurück und kann erneut herausgefordert werden. Dabei bringt es die neue Attacke “Kreuzflamme” mit sich.

Wie sehr sich der Raid lohnt, schauen wir uns hier einmal genauer an.

So stark ist Reshiram mit Kreuzflamme

Was ist Kreuzflamme für eine Attacke? Kreuzflamme ist eine von Reshirams Spezialattacken aus der 5. Generation der Hauptspiele. In Pokémon GO wurde sie nun mit folgenden Werten eingeführt:

90 Schaden in Trainerkämpfen

140 Schaden in Arena- und Raid-Kämpfen

Die Attacke ist dabei schneller als Reshirams vorherige Top-Attacke Hitzekoller. Mit Kreuzflamme ist Reshiram noch mächtiger, als zuvor schon.

Es gehörte zwar sowieso zu den besten Feuer-Angreifern, allerdings zieht Reshiram mit Kreuzflamme an den noch etwas stärkeren Feuer-Angreifern Crypto-Ho-Oh, Crypto-Entei, Crypto-Lavados und sogar Mega-Glurak X vorbei (via gamepress.gg).

Über Reshiram als Feuer-Angreifer stehen damit nur noch Mega-Glurak Y und Mega-Lohgock. Reshiram mit Kreuzflamme ist damit der beste Nicht-Mega-Feuer-Angreifer in Pokémon GO. Von Reshiram kann man allerdings mehrere Exemplare in Raid-Teams aufstellen, von den Mega-Pokémon immer nur eines.

Lohnt sich der Raid? Angesichts der reinen Stärke, die Reshiram mitbringt, lohnt sich der Raid auf jeden Fall – vor allem, wenn man noch kein Exemplar hat.

Wer ein mächtiges Feuer-Team aufbauen will, ist mit Kreuzflammen-Reshiram gut bedient, und das voraussichtlich auch langfristig. Allerdings ist auch Reshiram mit Hitzekoller schon eine sehr gute Option.

Zudem kann Reshiram auch Shiny sein. Dementsprechend ist der Raid auch für Sammler eine Option, denen die Shiny-Variante fehlt.

So sieht Reshiram als Shiny aus

Wie besiegt man Reshiram? Reshiram ist noch bis zum 10. Januar in den Raids vertreten, wird außerdem am 04. Januar in der Raid-Stunde sein. Eine gute Möglichkeit, sich das Monster zu schnappen.

Reshiram ist anfällig für Angriffe der Typen Boden, Gestein und Drache, vor allem starke Drachen-Angreifer können ihm sehr gut zusetzen. Je nach Stärke eurer Konter ist Reshiram sogar als Duo oder zu dritt schlagbar, zur Sicherheit sollte man nach Möglichkeit aber auf mehr Trainer setzen.

Im Detail haben wir die Konter hier für euch: Reshiram Konter im Raid-Guide – die 20 stärksten Angreifer in der Übersicht.