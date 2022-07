Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Trainer versuchen herauszufinden, wie sie Waumpels Entwicklung in Pokémon GO beeinflussen können. Zu einem Ergebnis ist man bisher aber nicht gekommen.

In den ursprünglichen Pokémon Rubin und Pokémon Saphir Games, in denen zuerst Waumpel erschien, hing dessen Entwicklung von einer Binärzahl im Spiel ab. Trainer hatten darauf keinen Einfluss und ließen quasi den Zufall entscheiden, ob aus Waumpel ein Schaloko oder ein Panekon wird. Das ist für Pokémon-Entwicklungen eher ungewöhnlich.

Was ist das für ein Pokémon? Waumpel gehört zur dritten Spielgeneration und zum Typ Käfer. In Pokémon GO könnt ihr es in der Wildnis fangen. Es kann sich zu Schaloko und Panekon entwickeln.

Wie funktioniert die Entwicklung von Waumpel eigentlich in Pokémon GO ? Wir zeigen euch, wie ihr Waumpel entwickelt und, ob man das mit Namen beeinflussen kann.

