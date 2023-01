Pokémon GO überrascht Trainer nach dem Community Day mit dem Release von Kecleon

In Pokémon GO läuft heute der Community Day mit Igamaro. Doch ihr solltet danach unbedingt im Spiel bleiben, denn euch erwartet der Release eines langersehnten Monsters: Kecleon. Wir von MeinMMO zeigen, was euch nach dem Event erwartet.

Um welches Event geht es? Heute, am 07. Januar 2023, läuft in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr der erste Community Day des Jahres mit Igamaro. Doch das kleine Igel-Pokémon wird nicht das einzige Highlight des Tages bleiben.

So berichten Trainer der ersten Zeitzonen von einer riesigen Überraschung im Anschluss an das Event, die euch den Release eines neues und vor allem langersehnten Monsters schenkt: Kecleon. Was genau im Spiel passieren wird, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Kecleon feiert heute langersehntes Debüt im Spiel

Um welches Monster geht es? Unmittelbar im Anschluss an den heutigen Community Day, sollt ihr im Spiel erstmals auf das Normal-Pokémon Kecleon treffen können. So berichten die Trainer aus Neuseeland auf reddit, dass das kleine grüne Monster bei Ihnen nach dem Event plötzlich an PokéStops aufgetaucht ist.

Was ist das für ein Pokémon? Kecleon stammt aus der 3. Spiele-Generation und gehört zum Typen Normal. Eine Vor- oder Weiterentwicklung hat es nicht. Es ist jedoch das einzige Monster, was aus der Hoenn-Region im Spiel noch fehlt, weshalb Trainer ihre Platin-Medaille bislang nicht abschließen konnten.

Aus diesem Grund forderte die Community bereits seit einiger Zeit, dass das kleine Chamäleon endlich ins Spiel kommen soll. Nachdem Ende 2022 schließlich schon erste Hinweise zu Kecleon im Spielcode gefunden wurden, soll es heute nun endlich so weit sein, dass ihr es fangen könnt.

Kecleon finden und fangen – Wie geht das?

Wie bekommt man Kecleon? Den Berichten zahlreicher Spieler zu Folge, soll Kecleon im Anschluss an den Community Day an einzelnen Fotoscheiben von PokéStops zu finden sein – es ist also entsprechend selten. So soll es dort in seiner getarnten Form sitzen und versuchen hinweg zu klettern, weshalb ihr die Scheibe nicht drehen könnt.

Klickt ihr es ein paar Mal an, dann springt es vom Stop und sitzt dann davor. So habt ihr die Möglichkeit es erneut anzuklicken und schließlich zu fangen. Wie das genau aussieht, zeigt der Twitter-User MasterWarlord01 seinem Video:

Wie lange hat man Zeit? Nach aktuellen Informationen sollt ihr für das Fangen von Kecleon mindestens 2 Stunden nach dem Event Zeit haben. In dieser Zeit soll es mehrfach an ein und derselben Fotoscheibe spawnen können.

Es wird jedoch vermutet, dass es nach dem 2-stündigen Fenster nicht direkt vorbei ist, sondern sich der Fundort des kleinen Monsters verändert und ihr es dann an einem anderen Stop finden könnt. Sollte es hierzu nähere Informationen geben, ergänzen wir diese an dieser Stelle für euch.

Weitere Hinweise zum Fangen: In den sozialen Netzwerken und auf der Seite von LeekDuck lassen sich aber auch noch weitere Hinweise zu den Begegnungen mit dem neuen Pokémon finden. Demnach soll es für alle Spieler an den gleichen Stops gefunden werden können und bereits aus der Ferne am Stop zu entdecken sein.

Außerdem kann das Chamäleon auch an den besetzten PokéStops von Team GO Rocket spawnen. Entdeckt ihr also eines, an einem solchen Stop, dann könnt ihr es euch sichern, indem ihr den jeweiligen einfach Rüpel besiegt.

Wie gefällt euch der Release von Kecleon? Habt ihr euch die Einführung im Spiel so vorgestellt? Und werdet ihr euch das kleine Monster heute überhaupt sichern? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

