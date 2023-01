Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Igamaro – So nutzt ihr das Event

In Pokémon GO läuft am 07. Januar der Community Day mit Igamaro und verschiedenen Boni. Im Guide erfahrt ihr alles zu den Event-Inhalten und wie ihr sie nutzen könnt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day findet jeden Monat statt und stellt immer ein bestimmtes Pokémon in den Fokus. Dieses Monster taucht während des Events dann überall in der Wildnis auf.

Zudem sind die Chancen auf die Shiny-Variante des Pokémon während dieses Zeitraums erhöht und es gibt verschiedene Boni, die ihr euch sichern könnt.

Nachdem im Dezember der große Rückblick-C-Day mit vielen Monstern auf einmal stattfand, steht im Januar wieder ein einzelnes Pokémon auf dem Programm: Igamaro, der Pflanzen-Starter aus der 6. Generation, bekommt seinen eigenen Community Day.

Alles Wichtige zum Event haben wir hier zusammengefasst.

Community Day im Januar 2023 mit Igamaro – Start, Boni, Inhalte

Was? Community Day mit Igamaro

Wann? Samstag, 07. Januar 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Igamaro wird nahezu überall in der Wildnis zu finden sein

Exklusive Attacke: Flora-Statue, wenn ihr Igastarnish zu Brigaron weiterentwickelt (bis zu 5 Stunden nach dem Event)

Boni:

– Doppelte Fang-Bonbons

– Vierfache Brutgeschwindigkeit für Eier, die ihr während des Events in eine Brutmaschine legt

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden

– Doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon (ab Trainer-Level 31)

– 5 Überraschungsbegegnungen aus Schnappschüssen

– Event-Sticker in PokéStops und Geschenken

– Stufe-4-Raids mit Igastarnish nach dem Event mit Spawn-Bonus für weitere Igamaro



Weitere Boni bis 5 Stunden nach dem Event (22:00 Uhr Ortszeit)

– Zusätzlicher Spezialtausch (maximal 2 an diesem Tag)

– 50% weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Wie gewohnt wird es zudem weitere Inhalte zum Community im Shop geben. So wird unter anderem die Spezialforschung “Stattliche Stacheln” für einen Euro angeboten.

Spezielle Raids nach dem Event: Von 17:00 bis 22:00 Uhr wird es zusätzlich die Möglichkeit geben, Igamaros Entwicklung Igastarnish in Stufe-4-Raids gegenüberzutreten.

Wenn ihr diese Raids gewinnt, wird ein Bonus aktiviert, der 30 Minuten lang weitere Igamaro in der Umgebung spawnen lässt. Die Shiny-Chance ist hier genau so groß wie beim eigentlichen Community Day.

Wichtig: Diese Raids könnt ihr nur vor Ort absolvieren, Fern-Raid-Pässe können nicht verwendet werden.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Igamaro?

Kann Igamaro Shiny sein? Ja, die Shiny-Version könnt ihr am Community Day fangen. Somit ist das Event auf jeden Fall etwas für Shiny-Jäger, die ihrer Sammlung ein neues Exemplar hinzufügen möchten.

Die Shiny-Familie von Igamaro

Wie stark ist Igamaro? Igamaro selbst spielt keine große Rolle, seine letzte Entwicklung Brigaron wird mit “Flora-Statue” aber eine gute Option als Pflanzenangreifer gegen Raids.

Es wird zwar immer noch von Top-Pflanzen-Angreifern in Pokémon GO wie der Ultrabestie Katagami, Mega-Gewaldro und Mega-Bisaflor, legendären Monstern wie Zarude oder Kapu-Toro oder verschiedenen Crypto-Varianten überholt. Abseits solcher spezieller Monster ist es aber eine sehr gute, starke Wahl.

Dementsprechend lohnt es sich, ein paar gut bewertete Exemplare zu sammeln, wenn man noch Platz im eigenen Pflanzen-Angreifer-Team hat.

So könnt ihr den Community Day mit Igamaro ausnutzen – Vorbereitung & Items

Bereitet Platz vor: Wenn ihr darauf aus seid, zahlreiche Igamaro zu fangen, solltet ihr Platz in eurer Pokémon-Aufbewahrung schaffen.

Dafür bietet sich die Filter-Funktion an: Wenn ihr beispielsweise die Suchbegriffe “0*, 1*, 2*” eingebt, werden euch nur Monster mit 2 Sternen oder schlechter angezeigt. Verschickt die Monster, die ihr nicht mehr braucht, um Platz für Igamaro-Exemplare zu haben.

Entwickelt ein Mega-Pokémon: Wenn ihr ein Mega-Pokémon desselben Typs wie Igamaro aktiv habt, bekommt ihr nochmal zusätzliche Bonbons.

Im Fall von Igamaro ist das der Pflanzentyp. Es lohnen sich also:

Mega-Bisaflor

Mega-Gewaldro

Mega-Rexblisar

Welche Items lohnen sich zum Community Day mit Igamaro?

Sorgt für leere Brutmaschinen: In der Regel setzt man direkt das nächste Ei in die Brutmaschine, nachdem man eines ausgebrütet hat. Laufen bei euch gerade noch Eier, sorgt dafür, dass eure Brutmaschine möglichst zum Start des Events leer ist – denn dann könnt ihr euch die vierfache Brütgeschwindigkeit sichern.

Der Community Day mit Igamaro ist der ideale Zeitpunkt, um größere Eier wie das 7-, 10-, oder 12-km-Ei auszubrüten, oder mehrere Eier hintereinander “abzuarbeiten”.

Neben den Pokémon bringen die Eier auch Sternenstaub und EP – hier könnt ihr also nebenher ein wenig sammeln.

Sananabeeren: Ihr bekommt bereits doppelte Fang-Bonbons, mit Sananabeeren könnt ihr die Anzahl pro Fang aber nochmal verdoppeln. Das lohnt sich, wenn ihr mehrere Igamaro entwickeln oder aufleveln wollt.

Rauch & Lockmodule: Diese Items ziehen weitere Igamaro an. Der Rauch lohnt sich, wenn ihr viel unterwegs seid und euch bewegt, das Lockmodul hingegen lockt Pokémon stationär an einen PokéStop. Da sie beide 3 Stunden lang halten, braucht ihr nur ein Exemplar der Items für das Event zünden.

Bälle: Ihr solltet definitiv genug Bälle im Vorrat haben, bevor sie euch während des Events ausgehen. Vor allem Hyperbälle lohnen sich, um nicht allzu viele Versuche zum Fang zu brauchen.

Nehmt ihr am Samstag am Community Day teil oder lasst ihr ihn dieses Mal aus? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ebenfalls im Januar wird übrigens ein weiterer Community Day stattfinden: Alle Infos zum Community Day Classic mit Larvitar findet ihr hier.