Pokémon GO: „Stattliche Stacheln“ – Das steckt im 1-€-Ticket zum Community Day mit Igamaro

In Pokémon GO läuft heute der Community Day mit Igamaro, zu dem ihr euch wieder eine Spezialforschung sichern könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Aufgaben und Belohnungen euch dabei erwarten und für wen sich der Kauf des Tickets lohnt.

Was ist das für ein Ticket? Heute, am 07. Januar 2023, findet in Pokémon GO der erste Community Day des Jahres statt, der euch das Pflanzen-Pokémon Igamaro bringt.

Anlässlich des Events darf aber natürlich auch eine passende Spezialforschung nicht fehlen, die ihr im Moment im Ingame-Shop für knapp 1 Euro käuflich erwerben könnt. Ihr findet sie dort in der Kategorie “Globale Events” unter dem Namen “Stattliches Stacheln”.

“Stattliches Stacheln” mit Igamaro – Alle Aufgaben & Belohnungen

Woher stammen die Informationen? In Deutschland beginnt der Community Day mit Igamaro zwar erst um 14:00 Uhr Ortszeit, allerdings ist das Event in anderen Zeitzonen bereits im vollen Gange. Aus diesem Grund können die Trainer dieser Regionen bereits auf die Inhalte der Spezialforschung zugreifen und teilen diese in den sozialen Netzwerken.

Demnach wird es wieder insgesamt 4 Tafeln geben, auf denen ihr jeweils 3 Aufgaben lösen müsst. Mit Hilfe der Übersicht von Leekduck haben wir euch nachfolgend alle Inhalte zusammengefasst.

Forschung zu Igamaro 1/4

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe 15 Pokébälle Fange 15 Igamaro Begegnung mit Igamaro Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 20 Igamaro-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 3.000 Sternenstaub, einen Rauch sowie eine Begegnung mit Igamaro.

Forschung zu Igamaro 2/4

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Sananabeeren Fange 15 Igamaro Begegnung mit Igamaro Entwickle 3 Igamaro 30 Igamaro-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 4.500 EP, einen Rauch sowie eine Begegnung mit Igamaro.

Forschung zu Igamaro 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 gute Curveball-Würfe 15 Superbälle Fange 15 Igamaro Begegnung mit Igamaro Entwickle ein Igastarnish 50 Igamaro-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 4.500 Sternenstaub, ein Rocket-Radar sowie eine Begegnung mit Igastarnish.

Forschung zu Igamaro 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 15 Hyperbälle Bereits erledigt! Begegnung mit Igamaro Bereits erledigt! 2 silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 5.500 EP, 3 Sonderbonbons sowie eine Begegnung mit Brigaron.

Lohnt sich der Ticket-Kauf zum C-Day mit Igamaro?

Das muss man beachten: Wenn ihr den Ticket-Preis mit den Werten der einzelnen Items aus der Forschung vergleicht, werdet ihr feststellen, dass diese im Ingame-Shop einen deutlich höheren Gegenwert haben. So müsstet ihr für diese dort folgendes zahlen:

Zwei Rauch kosten im Shop 80 Münzen, was etwa 0,80 Euro sind.

Das Rocket-Radar könnt ihr euch für 200 Münzen sichern. Das entspricht circa 2,00 Euro.

Darüber hinaus erhaltet ihr durch die Forschung auch noch jede Menge Bälle, Beeren, Sonderbonbons, Erfahrungspunkte sowie wertvollen Sternenstaub. Diese Inhalte können euch auf eurem Weg zu Level 50 behilflich sein.

Für wen lohnt sich das Ticket? Das Event-Ticket rund um Igamaro solltet ihr euch auf jeden Fall dann kaufen, wenn ihr sowieso vorhattet, euch die Items im Shop zu holen. Durch das Ticket bekommt ihr nämlich vergleichsweise deutlich mehr für euer Geld.

Wer an den Items kein Interesse hat, der kann aber auch getrost auf die Spezialforschung verzichten und kostenlos am Community Day teilnehmen. Die restlichen Event-Inhalte bleiben nämlich unverändert und euch entstehen keinerlei Nachteile.

Wie gefallen euch die Inhalte der Spezialforschung zu Igamaro? Werdet ihr euch das Ticket kaufen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Im Januar erwartet euch außerdem noch ein weiterer C-Day. Welche Inhalte und Boni euch zum Community Day Classic mit Larvitar erwarten, haben wir euch hier zusammengefasst.