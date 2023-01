Pokémon GO: Igastarnish Konter im Raid-Guide – 20 stärkste Angreifer

Die besten Konter gegen Igastarnish in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in 4er-Raids besiegen.

Was ist Igastarnish für ein Pokémon? Igastarnish stammt aus der sechsten Spielgeneration und hat den Typ Pflanze. Es ist die Weiterentwicklung von Igamaro und kann sich zu Brigaron entwickeln.

Wann kommt Igastarnish? Den Boss findet ihr am 7. Januar von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Er erscheint im Anschluss an den Community Day mit Igamaro. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Igastarnish und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Igastarnish besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade Schabelle mit Käferbiss und Käfergebrumm Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Matschbombe Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Bibor mit Gifthieb und Matschbombe Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Himmelsfeger Crypto-Staraptor mit Windstoß und Sturzflug Crypto-Kramshef mit Pikser und Sturzflug Crypto Ho-Oh mit Kraftreserve und Läuterfeuer+ Crypto-Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Tornupto mit Glut und Hitzekoller Crypto-Entei mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++ Skelabra mit Bürde und Hitzekoller Crypto-Magbrant mit Feuerwirbel und Feuerschlag

Schwächen von Igastarnish: Das Pokémon gehört zum Typ Pflanze und ist damit anfällig gegen Käfer, Feuer, Eis, Flug und Gift. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Igastarnish zu besiegen.

Gibt es Shiny Igastarnish? Ja, aber ihr könnt es nicht direkt nach dem Raid fangen. Durch den Community Day mit Igamaro habt ihr die Chance, viele Shiny Igamaro zu fangen. Entwickelt ihr diese, dann sind die Weiterentwicklungen Igastarnish und Brigaron auch Shinys.

Die Pokémon-Familie um Igamaro als Shiny-Vergleich – Unten die Shinys

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu zweit oder zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit mindestens 3-5 Teilnehmern an.