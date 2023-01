Pokémon GO: 10 Monster im Shiny Quiz – Erkennt ihr, welche schillern?

Viele Spieler jagen gerne den besonderen Shiny-Monstern in Pokémon GO nach. Aber erkennt ihr sie auch im Quiz?

Das Besondere an Shinys: Ein Shiny, oder auch “schillerndes Pokémon”, ist eine spezielle Variante eines Monsters mit anderer Färbung. Es gibt sie in den Hauptspielen, aber auch in Pokémon GO.

Das Spezielle an den Shinys ist vor allem, dass sie sehr selten sind. In Pokémon GO ist die Chance sehr niedrig, ein schillerndes Monster anstatt der “normalen” Variante zu bekommen. Ausnahmen sind Events wie der Community Day, an denen die Shiny-Raten für bestimmte Monster erhöht werden können. Ein Beispiel dafür ist etwa der Community-Day im Januar mit Igamaro.

Dabei können nicht alle Monster in Pokémon GO direkt Shiny sein. In der Regel kommen sie ins Spiel, und die Shiny-Version wird erst später freigeschaltet. So etwa beim Event “Funkelnde Fantasie”, das die schillernde Variante von Dedenne ins Spiel bringen wird.

Doch wie gut kennt ihr die Shiny-Varianten in Pokémon GO eigentlich? Wir zeigen euch hier 10 Monster – könnt ihr erkennen, ob sie Shiny sind? Oder ist es doch die normale Variante?

Shiny-Quiz zu Pokémon GO: Erkennt ihr die schillernden Pokémon?

Darum geht es im Quiz: In Pokémon GO gibt es jede Menge Shiny-Monster, doch nicht alle erkennt man direkt. Es gibt zwar Beispiele wie zum Beispiel Groudon oder Glurak, bei denen die abweichende Färbung sehr deutlich ist. Doch es gibt auch einige Monster, deren farbliche Unterschiede doch eher dezent sind.

Im Quiz findet ihr Bilder von verschiedenen Pokémon, die entweder die normale oder schillernde Version zeigen. Wenn ihr euch auf eine Lösung festgelegt habt, klickt oder tappt auf die Bilder, um herauszufinden, ob ihr richtig oder falsch liegt.

Wie viele Monster habt ihr richtig erkannt? Konntet ihr die Varianten korrekt zuordnen? Und was haltet ihr von den Shiny-Versionen im Quiz? Sind sie euch unterschiedlich gegenüber der normalen Variante, oder findet ihr sie zu ähnlich? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Wie cool ein Shiny letztlich ist, bleibt Geschmackssache. MeinMMO-Autorin Franzi Korittke stellt hier einige ihrer Lieblingsshinys vor und zeigt 10 der schönsten Shinys in Pokémon GO.