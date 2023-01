Pokémon GO: Ein genialer Bug spart Spielern Stunden an Spielzeit, verteilt massig Belohnungen

In Pokémon GO kann sich das Abschließen von Kämpfen in der PvP-Liga ziemlich hinziehen. Doch manche Spieler dürfen sich über einen Fehler freuen, der das Ganze stark abkürzt.

Was ist das für ein Fehler? Im Pokémon-GO-Subreddit meldet sich User “bsobrun07” mit einem interessanten Fehler zu Wort. Der User war offenbar wie gewohnt in der Kampfliga unterwegs und gewann ein Duell gegen einen anderen Trainer. So weit, so normal.

Ungewöhnlich war aber, was nach dem Sieg passierte: Anstatt nur einen “Win” verbuchen zu können, wurde der Sieg gleich hunderte Male gezählt. In seinem Post auf reddit teilt der User seine Tagebuch-Einträge aus Pokémon GO, wo der entsprechende Sieg-Vermerk immer und immer wieder auftaucht.

“Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist, aber ich hatte weniger als 200 Meisterliga-Siege vor diesem Kampf”, berichtet der User in seinem Post. In einem Screenshot seiner Meisterliga-Medaille ist zu sehen: Jetzt kommt er auf 325.

Anstatt also nur einen Sieg zu verbuchen, liefen über hundert Siege auf dem Account des Users auf. Wieso dieser Fehler auftrat, ist nach aktuellem Stand unbekannt. Klar ist aber: Es ist nicht das erste Mal, dass er auftaucht.

Kampfliga-Abkürzung traf mehrere User – Die freuen sich

Nicht der erste Fall: So schrieb etwa ein User erst vor wenigen Tagen, dass bei ihm ein Match gelaggt habe und er beim TV schauen abwesend weiter auf dem Bildschirm rumgetippt hatte. Etwas später, nach dem Kampf, bemerkte er, dass ihm ebenfalls etwa 70 Siege gutgeschrieben wurden (via reddit).

Ein anderer User berichtete ebenfalls, dass er zahlreiche Siege nach einem laggenden Match bekam, nachdem er nicht weiter drauf geachtet hatte (via reddit).

In den vergangenen Wochen kam es öfter zu Posts in der Pokémon-GO-Community, die einen ähnlichen Fehler darstellten. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam ein Post im “pokemongo”-subreddit:

Hier zeigt ein User ebenfalls, dass er einfach 100 Siege nach einem einzelnen Match in der Kampfliga bekam.

Das Spannende an diesem Fehler: Er scheint sowohl für die Kampfliga-Medaille, als auch für die “Befristete GO-Kampfliga-Forschung” zu zählen, für die man sich im Shop ein kostenloses Ticket abholen kann.

Diese Forschung hat eine sehr lange Laufzeit und belohnt Spieler in verschiedenen Schritten für Sie in der Kampfliga. So gibt es immer wieder jede Menge wertvollen Sternenstaub für 10 gewonnene Matches – mal 1000, mal 1500, mal 2500. Weiterhin gibt es Items wie TMs oder Bälle für Seitenabschlüsse.

Der Abschluss dieser Forschungen würde normalerweise wohl Stunden in Anspruch nehmen, wenn man beispielsweise auf die 100 Siege abzielt. Spieler, die der Fehler erwischte, konnten sich stattdessen innerhalb kürzester Zeit über die Belohnungen freuen.

Was haltet ihr von dem Fehler? Würdet ihr euch freuen, wenn es euch “erwischt”? Oder könnt ihr dem Fehler an sich nichts abgewinnen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten läuft gerade das Event “Funkelnde Fantasie” in Pokémon GO – und kommt gut an.