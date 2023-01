Pokémon GO macht einen tollen Release für ein nutzloses Monster – Ich will mehr davon

Nach Jahren des Wartens ist Kecleon in Pokémon GO aufgetaucht. Besonders hilfreich ist es nicht, dennoch ist es eines der spannendsten Monster im Spiel – dank seines besonderen Releases. Davon könnte das Spiel mehr gebrauchen, findet MeinMMO-Autor Max Handwerk.

Eine der langlebigsten Diskussionen und Rätselratereien der Geschichte von Pokémon GO ist beendet: “Wann kommt Kecleon?”, “Wie landet Kecleon im Spiel?” und ähnliche Fragen wurden am Wochenende nach dem Community Day mit Igamaro endgültig beantwortet.

Nun kann das seltene Chamäleon durch das Drehen bestimmter PokéStops eingesammelt werden, an denen es sich in seiner unsichtbaren Form versteckt.

Diese Form der Kecleon-Begegnung ist ziemlich einzigartig und es gibt nur wenig Vergleichbares in Pokémon GO. Darüber hinaus wurde das Monster einfach so ins Spiel geworfen, ohne große Ankündigung vorher – eine echte Überraschung, gerade angesichts der langen Diskussionen.

Durch dieses kleine Feature kriegt das Spiel aber eine dringend benötigte Spritze an Spannung und Überraschung. Denn auch, wenn Kecleon im Spiel ziemlich nutzlos ist, wird es Spielern in Erinnerung bleiben. Das sollte Niantic dringend im Kopf behalten – und öfter Überraschungen planen.

Kecleon ist in Pokémon GO schwach, aber cool

Was kann Kecleon eigentlich? Schaut man sich Kecleon in Pokémon GO an, ist es relativ uninteressant. Nach aktuellem Stand hat es weder einen Nutzen als Raid-Angreifer, noch ist es ein brauchbares Team-Mitglied für die Kampfliga.

In den Hauptspielen hat Kecleon die spezielle Fähigkeit “Farbwechsel”, mit der es sich in den jeweiligen Typen der Attacken verwandelt, von denen es getroffen wird. Eine weitere versteckte Fähigkeit namens “Wandlungskunst” wiederum funktioniert in die andere Richtung und verwandelt es in den Typen der eigenen Attacken, die es einsetzt.

In Pokémon GO gibt es diese Fähigkeiten aber nicht, womit es einen ordentlichen Teil seiner Sonderstellung einbüßt. So bleiben nur noch der lang aufgebaute Hype um Kecleon und der letztliche Release des Monsters in den Erinnerungen der Spieler.

Doch damit hat es schon viel mehr erreicht als viele andere Monster.

Spezielle Releases wie Kecleon hauchen Pokémon GO Leben ein – Bitte mehr davon

Erinnert ihr euch noch an den Release von Meltan in Pokémon GO? Als sich alle plötzlich wunderten, was das für ein Blob ist, der da auf der Map herumkriecht? Oder an den gar nicht so lang zurückliegenden Release von Gierspenst, das einen plötzlich verfolgte und auf Münz-Jagd schickte?

In diese Reihe wird sich für mich auch Kecleon einreihen, auch wenn es eigentlich nichts im Spiel drauf hat: Als besonderes Monster, das sich nicht so austauschbar wie viele andere der Pokémon im Spiel anfühlt, die keinen Platz in den Angreifer-Teams der Spieler haben.

Und vor allem: Als Monster, das es hingekriegt hat, mich zu überraschen und eine Erinnerung zu schaffen. Leider agieren viele der Pokémon im Spiel schlicht als Lückenfüller, die man einmal für den PokéDex-Eintrag fängt und danach nicht weiter beachtet.

Erinnert ihr euch beispielsweise an den Release von, sagen wir, Eguana? Ich nicht. Dabei stellt jede neue Veröffentlichung eigentlich eine Möglichkeit dar, für Neugier zu sorgen.

Was macht Kecleon besser? Bei Kecleon hat das Spiel hat es geschafft, einem Monster eine Persönlichkeit zu verpassen und ihm somit die Möglichkeit gegeben, im Kopf der Spieler zu bleiben. Einfach, indem es den Release an sich zur Überraschung macht und ihm ein besonderes Feature gibt.

Ein “Event” kriegen ja die meisten Pokémon zum Release, oder feiern zumindest ihren Release innerhalb eines speziellen Events. Die Kecleon-Überraschung hingegen ist etwas wirklich Spezielles gewesen. Vor allem für Spieler, die vorher keine Ankündigung oder Ähnliches mitbekommen haben, dürfte ein Kecleon-Fund eine freudige Überraschung gewesen sein.

Gerade angesichts dessen, dass Pokémon GO heutzutage keine Wellen an Monstern mehr bringt, sondern stattdessen immer nur einzeln neue Monster veröffentlicht, ist das ein System, das Niantic öfter nutzen sollte.

Man stelle sich vor, ein neues Boden-Monster würde sich durch die Erde graben und man müsste es in der Wildnis beim Buddeln abfangen, bevor es abtaucht. Oder ein neues Flug-Pokémon jagt über den Bildschirm, anstatt nur auf einer Stelle herumzuflattern.

Wenn ein Pokémon nichts kann, macht es wenigstens cool. Das fördert auf jeden Fall die Lust, raus zu gehen und neue Monster zu entdecken.

Eine zweite Meinung: Auch meine MeinMMO-Kollegin Franzi Korittke hat sich ein paar Gedanken zu dem Release von Kecleon gemacht:

Wie zahlreiche andere Spieler, habe auch ich in den letzten Jahren sehnsüchtig auf einen Release von Kecleon gewartet und freue mich riesig, dass ich nun endlich meine Platin-Medaille für Hoenn vervollständigen konnte. Allerdings hatte ich mir von einem Release des kleinen Chamäleons irgendwie mehr versprochen. Immerhin hatte Niantic in Interviews daraus immer eine große Sache gemacht und für Kecleon ein ganz besonderes Debüt geplant. Mit diesem Hintergrund empfand ich die Veröffentlichung direkt im Anschluss an einen Community Day nun allerdings weniger spektakulär und hatte ehrlich gesagt eher mit einem eigenständigen Event gerechnet. Dennoch finde ich es cool, dass sich die Entwickler bei Kecleon etwas spezielles überlegt haben. Man kann es eben nicht einfach nur in der Wildnis oder in Raids finden, sondern muss an den Fotoscheiben der PokeStops ganz besonders danach Ausschau halten. So macht es die Suche nach dem kleinen Monster nochmal etwas interessanter und abwechslungsreicher. Franzi Korittke

Autorin bei MeinMMO

