Pokémon GO: 8 Monster, die ihr euch zum Event „Funkelnde Fantasie“ sichern solltet

In Pokémon GO läuft seit heute, dem 10. Januar, das Event “Funkelnde Fantasie”, was euch jede Menge Begegnungen mit Drachen- und Fee-Pokémon bringt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche sich davon besonders lohnen.

Um welches Event geht es? Pünktlich zum Start des Events “Funkelnde Fantasie” findet ihr in Pokémon GO auch wieder jede Menge thematisch passender Spawns. So könnt ihr in der Wildnis, in Raids und in Forschungen auf eine Reihe von Fee- und Drachen-Pokémon treffen.

Einige von ihnen lohnen sich richtig, weshalb ihr euch die Chance auf diese nicht entgehen lassen solltet. Welche das sind und warum ihr sie unbedingt fangen solltet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Diese 8 Monster solltet ihr euch nicht entgehen lassen

Was zeigt das Ranking? Im nachfolgenden Ranking zeigen wir euch 8 Pokémon, die sich zum Event “Funkelnde Fantasie” aufgrund von starken Weiterentwicklungen, ihrer Seltenheit oder ihres Shinys besonders lohnen. Die Reihenfolge orientiert sich dabei daran, wo ihr sie während des Events finden könnt.

1. Trasla

Trasla

Warum lohnt sich das Pokémon? Bei Trasla handelt es sich um ein Psycho- und Fee-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation, was sich gleich zu zwei starken Monstern weiterentwickeln kann: Galagladi und Guardevoir.

Beide gehören aufgrund ihrer hohen Angriffswerte und starken Movesets zu den besten Psycho-Angreifern in Pokémon GO. Guardevoir kann darüber hinaus auch als einer der besten Fee-Angreifer in Raids glänzen.

Wo kann man es zum Event finden? Trasla wird während des Events “Funkelnde Fantasie” in der Wildnis zu finden sein. Mit etwas Glück begegnet ihr dabei sogar einem schillernden Exemplar.

2. Togetic

Togetic

Warum lohnt sich das Pokémon? Ein weiteres Monster, was ihr euch sichern solltet, ist Togetic. Das Fee- und Flug-Pokémon aus der 2. Spiele-Generation lässt sich nämlich zu Togekiss weiterentwickeln, was neben Guardevoir zu den besten Fee-Angreifern im Spiel gehört. Darüber hinaus kann Togekiss in der Meisterliga punkten.

Wo kann man es zum Event finden? Genau wie Trasla ist auch Togetic während des gesamten Events in der Wildnis zu finden. Haltet die Augen dabei auch nach einem schillernden Exemplar offen.

3. eF-eM

Warum lohnt sich das Pokémon? Das Flug- und Drachen-Pokémon eF-eM ist eines der Monster, welches man in Pokémon GO nur relativ selten zu Gesicht bekommt. Da es seit kurzem auch eine schillernde Variante und darüber hinaus mit UHaFnir auch eine solide Weiterentwicklung besitzt, solltet ihr eure Chance nicht entgehen lassen.

Wo kann man es zum Event finden? Während des “Funkelnde Fantasie”-Events findet ihr eF-eM mit etwas Glück in der Wildnis. Dort soll es im Gegensatz zu Monstern wie Trasla oder Togetic aber etwas seltener spawnen.

4. Kapuno

Kapuno

Warum lohnt sich das Pokémon? Mit Kapuno könnt ihr euch in den kommenden Tagen ein starkes Unlicht- und Drachen-Pokémon sichern. Das kleine Monster aus der 5. Spiele-Generation lässt sich nämlich zu Trikephalo weiterentwickeln, was zu den besten Unlicht-Angreifern in Pokémon GO gehört.

Wo kann man es zum Event finden? Bis zum 16. Januar 2023 könnt ihr Kapuno in der Wildnis sowie in Level-1-Raids finden. Haltet dabei auch nach einem schillernden Exemplar Ausschau.

5. Dedenne

Dedenne

Warum lohnt sich das Pokémon? Dedenne ist ein Elektro- und Fee-Pokémon aus der 6. Spiele-Generation, was optisch an eine kleine, gelbe Maus erinnert. Das Monster besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen und ist auch nicht besonders stark.

Im Rahmen des Events feiert es jedoch sein Shiny-Debüt, was vor allem Shiny-Jäger freuen dürfte. Wer sich die schillernde Variante also auf keinen Fall entgehen lassen will, der sollte nach einem braunen Exemplar Ausschau halten.

Wo kann man es zum Event finden? Dedenne findet ihr während des Events in der Wildnis, in Forschungsaufgaben sowie in Level-3-Raids.

6. Milza

Milza

Warum lohnt sich das Pokémon? Ein starkes Drachen-Pokémon erhaltet ihr, wenn ihr Milza fangt. Das kleine grüne Monster aus der 5. Spiele-Generation besitzt mit Maxax nämlich eine Weiterentwicklung, die sich unter den 10 besten Drachen-Angreifern des Spiels einreiht.

Hinzu kommt, dass Milza genau wie eF-eM ein eher selteneres Monster im Spiel ist und man es außerhalb von Events nur mit einer ordentlichen Portion Glück findet. Seit dem GO Fest im letzten Jahr könnt ihr den kleinen Drachen außerdem auch in seiner schillernden Form fangen.

Wo kann man es zum Event finden? Milza ist während des Events “Funkelnde Fantasie” in den Level-1-Raids zu finden.

Wo ihr Milza nach dem Event entdecken könnt und was ihr zu dem kleinen Drachen noch wissen solltet, haben wir euch im nachfolgenden Artikel zusammengefasst:

Pokémon GO: So bekommt ihr Milza und so stark ist es

7. Zekrom

Zekrom

Warum lohnt sich das Pokémon? Bei Zekrom handelt es sich um ein legendäres Elektro-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation, was weder Vor- noch Weiterentwicklungen besitzt. Aufgrund seines hohen Angriffwertes sowie einem starken Moveset gehört es zu den besten Elektro-Angreifern in Pokémon GO.

Fangt ihr das Monster bis zum 18 Januar 2023, dann erhält es die Event-Attacke Kreuzdonner, die in Raids und Arenakämpfen ordentlich Schaden macht.

Wo kann man es zum Event finden? Während des Events verteidigt Zekrom die Level-5-Raids. Eine perfekte Gelegenheit dem legendären Pokémon zu begegnen, bietet dabei die Raid-Stunde am 11. Januar mit Zekrom.

Übrigens: Um im Zekrom im Kampf schnell zu besiegen, solltet ihr auf die richtigen Angreifer setzen. Diese Konter solltet ihr gegen Zekrom nutzen.

8. Mega-Brutalanda

Warum lohnt sich das Pokémon? Das Spiel erhält mit Start des “Funkelnde Fantasie”-Events eine neue Mega-Entwicklung: Mega-Brutalanda. Bei dieser handelt es sich um eine temporäre Entwicklung des Drachen- und Flug-Pokémon Brutalanda, was sich aus Kindwurm entwickeln lässt.

Brutalanda gehört bereits zu den besten Drachen-Angreifern in Pokémon GO. Mit seiner Mega-Entwicklung ist es nun nochmal etwas stärker und sollte deshalb in eurem Team nicht fehlen.

Wo kann man es zum Event finden? Mega-Brutalanda wird während des gesamten Events in den Mega-Raids zu finden sein. Dort erhaltet ihr nach dem Sieg eine gewisse Menge Mega-Energie sowie eine Begegnung mit Brutalanda. Habt ihr genügend Energie gesammelt, könnt ihr euer Mega selbst daraus entwickeln.

Hier zeigen wir euch die besten Angreifer gegen das Mega-Pokémon.

Übrigens: Um eure Chancen auf ein starkes Exemplar zu erhöhen, könnt ihr in den nächsten Tagen aber auch jede Menge Kindwurm in der Wildnis und in Feldforschungen finden. Dieses könnt ihr dann entsprechend zu Brutalanda weiterentwickeln. Sowohl Kindwurm als auch Brutalanda können außerdem mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen gefangen werden.

Weitere starke Angreifer in Pokémon GO haben wir euch im nachfolgenden Video zusammengefasst.

Wie gefallen euch die Spawns zum Event “Funkelnde Fantasie”? Welches Monster wollt ihr euch auf jeden Fall sichern? Und welche Pokémon hättet ihr euch außerdem gewünscht? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

In wenigen Wochen erwartet euch in Pokémon GO wieder eines der größten Events des Jahres. Wir zeigen euch alle Inhalte, die wir zur Honen-Tour bereits kennen.