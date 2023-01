Pokémon GO: Morgen startet „Funkelnde Fantasie” – Alles zu Shiny, Boni, Mega-Raid

In Pokémon GO steht das Event „Funkelnde Fantasie” an. Wir schauen auf die Inhalte und zeigen, was ihr an Spawns, Shinys, Raids und mehr erwarten könnt.

Was ist das für ein Event? „Funkelnde Fantasie” ist nach dem “Neujahrs-Event” das zweite größere Event im Januar von Pokémon GO.

Es verändert die Spawns, bringt ein neues Shiny und außerdem einen spannenden Mega-Raid-Boss mit Brutalanda. Darüber hinaus könnt ihr euch auf einige Boni freuen.

Wann startet das Event? Funkelnde Fantasie startet am Dienstag, den 10. Januar 2023 um 08:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann bis zum 16. Januar um 22:00 Uhr.

Ihr habt also eine knappe Woche Zeit, um die Boni des Events auszunutzen. Was euch erwartet, zeigen wir euch hier.

Neues Shiny und mächtiger Mega-Raid-Bosss in Funkelnde Fantasie

Welches Shiny ist neu? Funkelnde Fantasie wird erstmals die Shiny-Version von Dedenne ins Spiel bringen. Das Pokémon gehört zum Typ Elektro und Fee.

Dedenne kann während des Events in der Wildnis, in Feldforschungsaufgaben und außerdem in Stufe-3-Raids auftauchen. Ob ihr die Shiny-Form fangt, hängt allerdings vom Zufall ab – die Chance ist wie immer gering.

Wer ist der Mega-Raid-Boss? Mega-Brutalanda erscheint während des Events erstmals in Mega-Raids und dürfte ein begehrtes Ziel werden. Es gehört zu den besten Drachen-Angreifern und verleiht außerdem den übrigen Drachen beim Raid-Angriffen einen Attacken-Bonus. Somit wird es ein sehr nützliches Monster für zukünftige Raids. Außerdem besteht die Chance, das Shiny zu fangen.

Die 20 besten Angreifer gegen Mega-Brutalanda findet ihr hier im Raid-Guide.

Zekrom als Stufe-5-Boss: In den Raids der Stufe 5 findet ihr außerdem Zekrom als Boss. Dabei handelt es sich um einen der Top-Elektro-Angreifer in Pokémon GO. Während des Events und bis zum 18. Januar um 10:00 Uhr erlernt es die exklusive Attacke “Kreuzdonner”. Außerdem könnt ihr es mit Glück auch als Shiny antreffen.

Die besten Angreifer gegen Zekrom zeigt euch der Raid-Guide.

Pokémon GO: Zekrom Konter im Raid Guide – 20 stärkste Angreifer

Spawns, Forschungen und Raids zu Funkelnde Fantasie

Welche Monster spawnen? In der Wildnis könnt ihr verschiedene Monster antreffen, wobei der Fokus hier auf den Event-Typen “Fee” und “Drache” liegt. Unter anderem dabei sind:

Piepi*

Pixi

Pummeluff*

Dratini*

Togetic*

Marill*

Trasla*

Vibrava

Kindwurm*

Kapuno*

Dedenne*

Viscora

eF-eM*

Monster, die mit einem Sternchen* markiert sind, können auch Shiny sein.

Alle Spawns zum Event in der Übersicht (via pokemongolive.com).

Feldforschungen: Während des Events findet ihr neue Forschungen, unter anderem mit folgenden Begegnungen:

Piepi*

Dratini*

Kindwurm*

Dedenne*

Viscora

Raids: In den Raids bringt “Funkelnde Fantasie” auch abseits von Zekrom und Mega-Brutalanda neue Bosse. Das sind:

Stufe 1: Pummeluff*, Marill*, Milza* und Kapuno*

Stufe 3: Flunkifer*, Shardrago* und Dedenne*

Stufe 5: Zekrom*

Mega-Raids: Mega-Brutalanda*

Welche Boni bringt „Funkelnde Fantasie” zu Pokémon GO?

Das sind die Boni: Ihr könnt während des Events einige Boni abgreifen, um beispielsweise zusätzliche EP zu bekommen. Das Besondere: Das Event stützt sich dabei auf Fang-Boni.

Dazu gehört unter anderem folgender Wurfbonus: Für jeden Fang per fabelhaftem Wurf erhaltet ihr die doppelte Menge EP. Gut zielen lohnt sich also. Zudem gibt es folgende Boni:

Zusätzliche Bonbons bei Fängen per guten, großartigen oder fabelhaften Würfen

Eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons ab Trainer-Level 31, wenn ein Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf gefangen wird

Schnappschüsse während des Events können Begegnungen mit einem Fee- oder Drachen-Pokémon bringen

Die Sammler-Herausforderung “Funkelnde Fantasie” bringt 50 Mega-Energie für Brutalanda, eine Lade-TM und eine Sofort-TM

Welche weiteren Inhalte während des Events auftauchen, bleibt vorerst noch abzuwarten. Am vergangenen Wochenende überraschte Pokémon GO die Trainer mit einem lang erwarteten Release: Kecleon tauchte plötzlich auf und sorgte für Schlagzeilen.