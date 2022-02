Pokémon GO: Season 11 der Kampfliga – Start, Max-Rang & Inhalte

Zum Start der neuen Season 11 der Kampfliga von Pokémon GO kündigte Niantic einige Änderungen an. Wir zeigen euch, wann die Season beginnt, wann sie endet, den maximalen Rang sowie die Inhalte.

Wann endet Season 10? Die 10. Saison der GO Kampfliga läuft bis zum 1. März um 22:00 Uhr MEZ. Sie wurde verlängert und sollte ursprünglich am 28. Februar enden. Am 1. März endet auch die Jahreszeit der Herkunft.

Wann startet Season 11? Direkt im Anschluss startet Season 11 am 1. März um 22:00 Uhr MEZ. Niantic erklärt, dass die Saison nicht so abläuft, wie ihr das gewohnt seid. Was das für euch bedeutet, erklären wir hier im Artikel.

In Zukunft werden die Saisons der GO-Kampfliga generell parallel zu den In-Game-Jahreszeiten verlaufen.

Was ihr zu Season 11 der GO Kampfliga wissen müsst

Das ändert sich beim Rang und Bewertungen: Der maximale Rang, den ihr in Season 11 erreichen könnt, ist Rang 20. Dazu gibt es keine sichtbaren Bewertungen. Bewertungen werden in der neuen Saison von Niantic nicht aktiviert, damit sich die Entwickler auf Anpassungen der GO-Kampfliga fokussieren können. Diese Anpassungen sollen aber nicht direkt Auswirkungen auf das Liga-Gameplay haben und deshalb entschied man sich, die Bewertungen auszusetzen.

Wie läuft es mit Cups? Jede Woche wechseln die Cups. Teilweise sind das Neuauflagen von Spezialcups, die ihr aus der Vergangenheit kennt. Solche Cups sind für PvP-Muffel Gründe, doch mal Trainerkämpfe zu spielen.

Belohnungen und Formate: Die Season 11 sehen die Entwickler als Chance, neue Sachen auszuprobieren. Sie wollen neue Formate für GO-Kampftage und für Belohnungen testen.

Änderungen bei Attacken: Zum Saisonbeginn wird es keine Änderungen an Attacken oder der Verfügbarkeit von Attacken geben, erklärt Niantic. Man spart sich den Eingriff ins Balancing, um die World Championship nicht zu verändern.

Anhand der Rangliste von Season 10 wird festgelegt, wer zu einer Early Registration für die Pokémon GO World Championship Series berechtigt ist. Genauere Details, wie das Team hier vorgeht, gibt es nicht.

Schon bald wollen die Entwickler weitere Informationen darüber teilen, was euch noch in Season 11 erwartet.

Wie gefallen euch die Inhalte und Anpassungen von Season 11 der Kampfliga in Pokémon GO? Habt ihr spezielle Wünsche, die das Team mal „testen“ sollte oder wollt ihr euch lieber überraschen lassen, was Niantic da plant? Schreibt uns doch gern eure Meinung allgemein zum PvP in Pokémon GO hier auf MeinMMO in die Kommentare.