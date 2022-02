In Pokémon GO zählt der Raid mit Pottrott für Solo-Spieler zu den gefürchtetsten. Zwar ist die Schildkröte nicht sonderlich stark, hält aber richtig viel aus. Nun besiegte sie ein Trainer im Alleingang und die Community feiert das Video.

Was hat der Trainer gemacht? Auf reddit zeigt Nutzer ArktisPingvin ein Video von seinem Kampf gegen Pottrott und erklärt, dass man sich sehr wohl mit der Schildkröte anlegen kann. In Vergangenheit haben Trainer das schon versucht, aber scheiterten kläglich, da die Kröte in ihrem Panzer so stark geschützt ist. Man verlor schlicht gegen die Zeit.

Nun tauchen vermehrt Videos von Trainern auf, die das kalte Wetter ausnutzen und die Schildkröte endlich als einzelner Trainer mit nur einem Pokémon besiegen.

“Wow, es war immer noch sehr knapp”

Das zeigt der Trainer: Zu seinem Video schreibt ArktisPingvin, dass er auf den Solo-Sieg gegen Pottrott schon sehr lange wartete. Doch dann fand er einen Raid, als es im Spiel schneite. Durch das Wetter sind die Angriffe “Patronenhieb” und “Sternenhieb” seines Crypto Metagross verstärkt und fügen Pottrott noch mehr Schaden zu. Dieser Bonus ist wichtig für den Solo-Raid.

Als Angreifer nutzte er ein Crypto Metagross auf Level 50 mit 15 Punkten im Angriff und einem IV-Wert von 91.

Mit einer Rest-Zeit von etwa 10 Sekunden konnte er die gepanzerte Schildkröte dann schließlich besiegen. Das Video des Kampfes binden wir euch hier im Artikel ein:

Das sagen die Spieler: Das Video kommt in der Community von TheSilphRoad gut an. Spieler freuen sich, zu sehen, dass man Pottrott jetzt wirklich alleine besiegen kann, sofern das Wetter stimmt. Ein anderer Nutzer veröffentlichte danach ein Video, das zeigt, dass sogar ein Crypto Metagross auf Level 45 den Kampf gewinnen kann (via reddit.com).

Spieler schreiben in den Kommentaren auf reddit:

“Oh wow, das war immer noch sehr, sehr knapp. Glückwünsch. Was für ein exklusives Solo”

“Ich erinnere mich, ich und mein Freund waren etwa Stufe 30/32. Es war das erste Mal, dass Pottrott in Stufe-3-Raids veröffentlicht wurde und nur in Raids verfügbar war. Wir versuchten, es im Duo zu besiegen, aber es ging nicht. Damals gab es noch kein Metagross mit Sternenhieb. Seitdem habe ich unzählige Stufe-3-Raids im Alleingang bestritten. Aber dieses Pottrott bereitet mir immer noch Alpträume.”

“Mann, ich hatte einen perfekten Crypto, ich habe über zwei Jahre darauf gewartet, dass Pottrott zu Raids zurückkommt, um das zu tun. Ich hatte einfach kein Glück mit dem Wetter hier oder mit einer Schnee-Einladung aus der Ferne.”

Warum ist Pottrott auf Stufe 3 so schwer? Das Besondere ist, dass man Raids der Stufe 3 eigentlich im Alleingang schaffen kann. Mit Pottrott tun sich einige Spieler aber sehr schwer. Grund dafür sind die enormen Verteidigungswerte.

Schauen wir auf seine Werte: Mit einem Angriff von 17 landet es, gemeinsam mit Crypto Pottrott, auf Platz 982 und 983 von 983 Plätzen. Also das Schlusslicht. Sein Ausdauerwert von 85 bringt es auf Platz 971 von 983. Knapp vor Karpardor. Dafür besitzt Pottrott einen Verteidigungswert von 396, der es an die absolute Spitze der 983 Pokémon setzt. Noch vor der Defensiv-Form von Deoxys, welches über 330 Verteidigung verfügt.

Darum brauchen Trainer in diesem Stufe-3-Raid ungewöhnlich lange.

