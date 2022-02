Gerüchte zu Mega-Mewtu in Pokémon GO – Kommt es im Sommer?

In den sozialen Netzwerken spekulieren einige Trainer derzeit über die Einführung von Mega-Mewtu in Pokémon GO im Sommer diesen Jahres. Wir von MeinMMO haben uns angesehen was passiert ist und zeigen euch den Anlass für diese Gerüchte.

Um was geht es? Bereits seit einiger Zeit hoffen die Trainer in Pokémon GO auf einen Release der Mega-Entwicklung des legendären Pokémon Mewtu. Nun werden neue Gerüchte in den sozialen Netzwerken laut, bei denen die Trainer auf ein Debüt im Sommer diesen Jahres hoffen. Wir zeigen euch den Grund für diese Annahme.

Darum hoffen die Trainer auf ein Debüt von Mega-Mewtu

Am 03. Februar 2022 kündigte Niantic an, dass es ab dem Sommer eine Kooperation zwischen Pokémon GO und den Pokémon-Sammelkartenspiel geben wird (via pokemongolive.com). Viele Infos dazu sind allerdings bislang nicht nicht bekannt. Das gibt der Community in den verschiedenen sozialen Netzwerken natürlich Anlass erste Spekulationen anzustellen.

Pokémon GO und die Pokémon Company halten sich derzeit noch sehr bedeckt, was die Inhalte zu ihrer geplanten Zusammenarbeit betrifft. Bisher wurde lediglich verkündet, dass es sich bei den speziellen Sammelkarten um Erweiterung-Packs handelt und diese im typischen Design der App gehalten sein sollen. Außerdem ist die Kooperation für den Sommer angekündigt.

Einen ersten Einblick gewinnen neugierige Trainer im nachfolgendem Bild (via pokemongolive.com):

Erstes Bild zu dem neuen Design

Zu sehen ist hier ein erstes Bild des geplanten Verpackungsdesigns in Pokémon GO-Optik. Neben einem PokéStop und Professor Willow finden sich darauf auch diverse Pokémon wie Pikachu, Larvitar oder Garados. Eines dieser Monster sticht aber besonders hervor und gibt vielen Trainer Anlass zur Spekulation: Mewtu.

Das vermuten die Trainer

Die Kooperation zwischen dem Sammelkartenspiel und Niantic ist nicht die erste dieser Art. Bereits 2021 konnten sich Fans der TCG-Karten über eine besondere Karte mit Professor Willow freuen.

Doch auch in Pokémon GO gingen die Inhaber dieser Karte nicht leer aus und erhielten eine kleine Belohnung. Die Karte war nämlich mit einem speziellen Promo-Code versehen, der im Spiel eine besondere Spezialforschung freischaltete. Diese ermöglichte eine Begegnung mit dem mysteriösen Pokémon Meltan.

Trainer hoffen deshalb auch bei der diesjährigen Kooperation wieder auf die eine oder andere Besonderheit im Spiel. Dabei steht vor allem die Rückkehr von Mewtu und ein Debüt seiner Mega-Entwicklung im Fokus einiger Spieler. Ein Grund dafür ist die Darstellung auf der Design-Vorschau der Verpackung. Dort wird Mewtu sehr präsent dargestellt.

Stimmen für Mega-Mewtu: Einige vermuten dahinter sogar seine Mega-Entwicklung Mega-Mewtu V. So lassen sich auf reddit folgende Kommentare dazu finden (via reddit.com):

kevinnc: “TCG-Gerüchte […] besagen, dass das “hervorgehobene” Pokemon Mewtu V sein wird. Veröffentlichung von Mega Mewtu im Juni, um es zu begleiten? Das würde Sinn machen.”

CharlieHAcks: “Vielleicht musst du eine Packung kaufen, um eine Ex-Raid-Einladung zu bekommen”

Summerclaw: “Wenn die Karten gescannt, bekommt man vielleicht ein kostenloses Mewtwo”

Gegenstimmen zu Mega-Mewtu: Doch nicht alle Trainer sind von dieser Theorie überzeiugt. So denken einige, dass sich Niantic mit einem Release von Mega-Mewtu noch Zeit lassen wird. Auch bi-cycle ist davon überzeugt und schreibt: “Sie haben die schwächeren Megas immer zuerst herausgebracht. Ich wäre schockiert, wenn Mewtu vor Meditalis veröffentlicht würde.” (via reddit.com).

Andere reddit-User gehen daher davon aus. dass es ähnlich wie bei der Sammelkarte im letzten Jahr wieder ein paar Boni geben wird oder eine Spezialforschung.

Ob Niantic tatsächlich Mega-Mewtu ins Spiel bringt oder das legendäre Monster vielleicht auch einfach nur in dieser Zeit zurück in seiner normalen Form zurück ins Spiel kommt, bleibt abzuwarten. Sollte es dazu neue Informationen geben, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wie findet ihr die angekündigte Zusammenarbeit zwischen Pokémon GO und dem Sammelkartenspiel? Werdet ihr euch einen dieser Erweiterung-Packs kaufen? Und was vermutet ihr als Besonderheit im Spiel? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentar und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

