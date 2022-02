Pokémon GO: Wie fandet ihr den Community Day Classic und wie häufig soll er stattfinden?

In Pokémon GO fand kürzlich der erste Community Day Classic statt, bei dem Bisasam im Mittelpunkt stand. Nun möchten wir von MeinMMO von euch wissen, wie ihr dieses Event fandet und wie oft der C-Day Classic eurer Meinung nach stattfinden soll.

Um was für ein Event geht es? Jeden Monat findet in Pokémon GO ein spezielles Event für die Trainer statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt steht: der Community Day. Im Januar 2022 gab es nun erstmals ein zweites dieser Events, den sogenannten Community Day Classic mit Bisasam.

Im Rahmen der Jahreszeit der Herkunft sollte sich zu diesem, laut Niantic, auf die Wurzeln der Community Days zurückbesinnt werden (via pokemongolive.com).

Wie fandet ihr den C-Day Classic und wie oft soll er stattfinden?

Nachdem das erste “C-Day Classic”-Event nun vorüber ist, stellt sich für viele Trainer die Frage, ob in Pokémon GO weitere dieser Veranstaltungen folgen (via reddit.com). Grund dafür ist die Hoffnung auf Pokémon aus den ersten Community Days wie Larvitar. Außerdem freuen sich einige Trainer, dass so eine Möglichkeit gefunden wurde, dass sich die C-Days für Spieler der ersten Stunde nicht ständig wiederholen.

Da es durch Niantic diesbezüglich noch keine konkreten Informationen gibt, ob es weitere Community Day Classic geben wird und falls ja, wie häufig diese dann stattfinden werden, möchten wir gern eure Meinung zu diesem Thema wissen.

Schreibt uns gern in die Kommentare, wie ihr den ersten Community Day Classic fandet. Und nehmt unbedingt an unserer nachfolgenden Umfrage teil und verratet uns, wie häufig es derartige “C-Day Classic”-Events zukünftig geben soll?

Das war der erste Community Day Classic mit Bisasam

Wie Niantic in ihrer Event-Ankündigung mitteilten, wollen sie beim Community Day Classic auf die Wurzeln der C-Days zurückdenken. Eines der ersten Monster in Community Days war Bisasam, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass der Community Day Classic dieses als erstes in den Mittelpunkt rückte. Somit fand das erste “C-Day Classic”-Event in Pokémon GO am 22. Januar 2022 mit Bisasam statt.

Wie ihr es von den normalen Community Days gewohnt seid, konntet ihr Bisasam während des gesamten Events gefühlt an jeder Ecke finden. Außerdem konntet ihr euch über den einen oder anderen Bonus freuen.

So brachte euch der C-Day Classic EP-Bonus beim Fangen, eine längere Haltbarkeit von Rauch und Lockmodulen sowie die Event-Attacke Flora-Statue, wenn ihr Bisasam bis zu 2 Stunden nach dem Event zu Bisaflor entwickelt habt. Natürlich konntet ihr euch auch das gewohnte Ticket mit einer Spezialforschung kaufen.

Der einzige Unterschied zwischen dem C-Day Classic und einem normalen Community Day bestand darin, dass das Classic-Event erst um 14:00 Uhr startete und somit nur 3 Stunden dauerte.

Welches Monster würdet ihr euch für einen nächsten Community Day Classic wünschen? Und was hat euch am letzten C-Day Classic besonders gefallen und was überhaupt nicht? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir haben uns angesehen, welche Events euch im Februar erwarten und welche sich besonders lohnen.