Pokémon GO: Jahreszeit der Herkunft – Fang-Herausforderung – Alle Inhalte

In Pokémon GO ist die neue Fang-Herausforderung zur Jahreszeit der Herkunft aktiv. Wir zeigen euch alle Quests und Inhalte der Forschung und wie lange sie aktiv bleibt.

Was ist das für eine Forschung? Trainer, die sich Tickets für die Pokémon GO Tour: Johto gekauft haben, bekommen Zugriff auf die Forschung. Wer das noch nicht gekauft hat, aber Zugriff auf diese Forschung bekommen möchte, sollte sich sein Ticket noch vor dem 10. Februar kaufen.

In der folgenden Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung. So wisst ihr, ob sich das für euch lohnt oder ihr darauf verzichten könnt.

Forschung will 600 Pokémon-Fänge von euch

Bei den Aufgaben der neuen Forschung geht es darum, insgesamt 600 Pokémon zu fangen. Dabei erreicht ihr einzelne Meilensteine, die euch mit Items wie Rauch, Beeren oder Sternenstaub belohnen. Dazu gibt es Pokémon-Begegnungen und sogar einen Hut für euren Trainer.

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon

Insgesamt 15 20 Pokébälle und

500 Sternenstaub Fange 20 Pokémon

Insgesamt 35 1x Rauch und

500 EP Fange 20 Pokémon

Insgesamt 55 Begegnung mit Krabby

und 500 Sternenstaub Fange 25 Pokémon

Insgesamt 80 15 Himmihbeeren und

500 EP Fange 25 Pokémon

Insgesamt 105 15 Superbälle und

500 Sternenstaub Fange 30 Pokémon

Insgesamt 135 Begenung mit Skorgla

und 500 EP Fange 30 Pokémon

Insgesamt 165 15 Nanabbeeren und

500 Sternenstaub Fange 35 Pokémon

Insgesamt 200 Begegnung mit Rasaff

und 500 EP Fange 35 Pokémon

Insgesamt 235 2 Silberne Sananabeeren

und 500 Sternenstaub Fange 40 Pokémon

Insgesamt 275 Begegnung mit Galar-Zigzachs

und 500 EP Fange 40 Pokémon

Insgesamt 315 Begegnung mit Pupitar

und 500 Sternenstaub Fange 50 Pokémon

Insgesamt 365 3 Goldene Himmihbeeren und

500 EP Fange 60 Pokémon

Insgesamt 425 Begegnung mit eF-eM und

25 eF-eM-Bonbons und

500 Sternenstaub Fange 75 Pokémon

Insgesamt 500 5.500 EP und

2.500 Sternenstaub Fange 100 Pokémon

Insgesamt 600 1 Fern-Raid-Pass und

500 Sternenstaub Bereits erledigt Ein eF-eM-Hut und

50 eF-eM-Bonbons

Wenn ihr euch für den Trainer-Hut interessiert, könnt ihr jetzt schon einen Blick darauf werfen:

Habt ihr euch die Tickets für die Johto-Tour bereits vorgestellt und habt nun Zugriff auf diese Forschung oder wartet ihr noch mit dem Kauf? Schreibt uns doch eure Meinung darüber, was ihr zu dieser Art von Vorbesteller-Boni in Pokémon GO haltet, bei uns auf MeinMMO in die Kommentare. Gefällt es euch, dass dieses Inhalte nur für bestimmte Trainer zur Verfügung stehen, oder sollte so eine Forschung für alle freigeschaltet werden?