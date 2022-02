In Pokémon GO freuen sich Spieler aufs neue Flabébé, doch Sammler sind genervt

Zum Valentinstag in Pokémon GO zieht erstmals Flabébé im Spiel ein. Das Pokémon verfügt über verschiedene regionale Formen und zwei Entwicklungen. Der Fund der Formen bereitet Sammlern jetzt sorgen. Sie verlieren schon die Motivation.

Um was geht es? Flabébé wurde als neues Pokémon für das Valentinstag-Event in Pokémon GO bestätigt. Kurz darauf fanden die Dataminer im Code alle Formen, die für Flabébé und seine beiden Weiterentwicklungen freigeschaltet werden können. Doch statt Freude über den Fund gibt es vor allem Bedenken. Sammler fragen sich: Soll ich die wirklich alle fangen?

Wir zeigen euch hier die Formen der Flabébé-Familie, welche ihr wo fangt und wie die Community reagiert.

Alle Formen von Flabébé – Shinys und regional

Das ist bekannt: Wir wissen über den Einzug folgender Flabébé-Formen von Niantic Bescheid:

Flabébé (Rotblütler) – In Europa, Naher Osten und Afrika zu fangen

Flabébé (Blaublütler) – in der Asien-Pazifik-Region zu fangen

Flabébé (Gelbblütler) – auf dem amerikanischen Kontinent zu fangen

Das sind also die regionalen Flabébé, die ihr ab dem Start des Events in der Wildnis fangen könnt. Hinzu kommen zwei Formen, die ihr überall auf der Welt finden könnt: Flabébé mit weißer Blüte und Flabébé mit orangefarbener Blüte. Dazu gibt Niantic allerdings an, dass ihr “etwas Glück” benötigt, um weiße oder orange Flabébé zu finden. Die sind also deutlich seltener.

Dazu kommen die Entwicklungen Floette und Florges, die auch jeweils in allen gezeigten Formen auftreten können. Ohne Shinys sind das also 15 mögliche Farbkombinationen, die ihr von der neuen Pokémon-Familie fangen könnt. Sollte Niantic irgendwann die Shinys veröffentlichen, habt ihr 30 mögliche Varianten.

Sammler stehen hier also vor der Aufgabe, die regionalen Pokémon und die seltenen Pokémon zu fangen. Und sollte Niantic dann noch die Shinys veröffentlichen, müssten Trainer dasselbe nochmal leisten und dazu noch mehr Glück für die Shiny-Formen haben.

Wie sehen sie aus? Dataminer der PokeMiners haben die Models von Flabébé, Floette und Florges im Code gefunden und sie mit den Trainern auf reddit geteilt. Die Grafik binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Spieler fühlen sich schon vor dem Release überfordert

Das sind die Reaktionen: Auf die Grafik reagieren Spieler in den Kommentaren. Immerhin ist doch das Motto der Pokémon-Spiele “Catch em all”, also “Fang sie alle”. So schreibt mcea0006 (via reddit): “An diesem Punkt frage ich mich, ob ich sie wirklich alle fangen muss …”. Ein anderer Trainer antwortet darauf: “Ich hab mich schon entschieden, dass ich das nicht muss. Geht man davon aus, dass wir alle Shinys und die regionalen Farbvarianten fangen können, dann sind das 120 PokéMünzen in der Sammlung allein für diese Reihe.”

Trainer Two2die477 schreibt: “Wow. Die volle Shiny-Sammlung dieses Pokémons zu fangen klingt nach einer unmöglichen Aufgabe”

In anderen Kommentaren bemerken Sammler, dass ihr Platz für Pokémon sehr darunter leiden wird.

Anderer Trainer schreiben auf reddit, dass es noch viele weitere Pokémon mit vielen Farben und Formen geben wird. Für Leute, die von allen Pokémon jeweils eine Form und die Shinys in ihrer Sammlung haben wollen, wird das eine große Aufgabe.

Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Wollt ihr von allen Pokémon inklusive der Formen eine Variante in der Sammlung haben und könnt die überforderten Trainer verstehen, oder ist das endlich mal eine richtige Sammler-Aufgabe, auf die ihr euch freut? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.