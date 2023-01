Pokémon GO: Trainer feiern das „Funkelnde Fantasie“-Event – „Eine gute Art, das Jahr zu beginnen“

In Pokémon GO ist heute das Event “Funkelnde Fantasie” gestartet und begeistert die Trainer mit zahlreichen Inhalten. Warum die Community das Event so sehr feiert, haben wir von MeinMMO uns angesehen und erklären es euch.

Was ist das für ein Event? Eines der ersten Events in Pokémon GO in diesem Jahr ist das “Funkelnde Fantasie”-Event. Das ist heute, am 10. Januar 2023, gestartet und dreht sich rund um Drachen- und Fee-Pokémon. Aus diesem Grund könnt ihr auch jede Menge davon im Spiel finden.

Obwohl Niantic wegen ihrer zahlreichen Bugs und Änderungen im Spiel in den letzten Monaten immer wieder in der Kritik der Community stand, scheinen die Entwickler bei diesem Event einiges richtig gemacht zu haben, denn die Event-Inhalte werden von vielen Trainern ordentlich gefeiert.

Wie lange läuft das Event? “Funkelnde Fantasie” ist heute am 10. Januar 2023 gestartet und läuft noch bis zum 16. Januar 2023 um 22:00 Uhr Ortszeit.

Was ist an dem Event “Funkelnde Fantasie” so gut?

Um welche Inhalte geht es? Während in den Events der letzten Wochen größtenteils interessante Monster für die Kostüm- und Shiny-Sammlung auftauchten, setzt Niantic nun wieder auf starke Pokémon.

So kann man jede Menge seltener Drachen wie Kindwurm, Kapuno, eF-eM oder Milza im Spiel finden, die allesamt starke Weiterentwicklungen besitzen. Zudem können sie mit etwas Glück auch noch in ihren schillernden Formen gefangen werden. Mit dem Release von Mega-Brutalanda kommt außerdem ein weiterer starker Angreifer ins Spiel.

Und auch Shiny-Jäger kommen bei diesem Event wieder voll auf ihre Kosten und können sich mit Dedenne darüber hinaus sogar noch über ein völlig neues schillerndes Exemplar freuen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Trainer von diesen Inhalten begeistert sind.

Gibt es auch coole Boni? Ja, neben den zahlreichen Spawns gibt es diverse EP- und Bonbon-Boni, die sich die Trainer bei guten, großartigen und fabelhaften Würfen sichern können. Dabei ist besonders die Chance auf zusätzliche XL-Bonbons sehr gefragt.

Trainer sind von “Funkelnde Fantasie” begeistert

Positive Reaktionen: Mit Blick in die sozialen Netzwerke kann man rund um das “Funkelnde Fantasie”-Event zahlreiche positive Meinungen finden. Einige finden die Auswahl der Monster und Boni dabei gelungen und hoffen darauf, sich ein starkes Exemplar zu sichern oder EP und XL-Bonbons zu farmen. So kann man in den Kommentaren auf Twitter folgendes lesen (via twitter.com):

PrimalValor: “Hoffentlich behalten sie das Tempo für 2023 bei.”

poke_saur: “Eine gute Art, das Jahr zu beginnen! Schade, dass Mega-Brutalanda nicht mit Wutanfall kommt”

mystic12saad: “eF-eM, Dratini und Kindwurm. Was für ein Knaller!”

chickenchaser89: “Ich werde versuchen, bis Level 44 zu kommen.”

Kritik am Event: Doch nicht alle Trainer sind mit den Inhalten des Events vollständig zufrieden. Manche hätten sich für ein perfektes Event noch weitere Boni gewünscht. Andere hatten wiederum auf andere Monster gehofft (via twitter.com):

DJ_G2N: “Ich hatte gehofft, dass Flabébé während dieses Events spawnen würde, denn ich habe dieses Pokémon kaum gesehen, seit es in PoGO erschienen ist.”

PkmMasterStefan: “Es wäre sehr schön… wenn wir nur eine normale Lade-TM verwenden könnten, damit Brutalanda ‘Wutanfall’ lernt, wie während des Illuminierende Legenden X-Events im Mai 2021.”

AztheticMP: “Ich wünschte nur, es gäbe Kaumalat-Spawns, denn seit dem C-Day gab es keine gute Möglichkeit, XL dafür zu bekommen.”

Wie gefällt euch das aktuelle Event in Pokémon GO? Welches Monster wollt ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen? Und hattet ihr auf weitere Boni gehofft? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Spielern zu diesem Thema aus.

