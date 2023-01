Pokémon GO: Welcher Community Day war 2022 der beste? Ihr habt euch für einen der stärksten Angreifer entschieden

Pokémon GO veranstaltete 2022 für euch insgesamt 15 verschiedene Community Days. Wir von MeinMMO wollten deshalb von euch wissen, welcher euer Favorit war. Nachfolgend haben wir das Ergebnis für euch zusammengefasst.

Um welche Events geht es? In Pokémon GO wird einmal pro Monat ein sogenannter Community Day veranstaltet. Dieser stellt ein bestimmtes Monster in den Mittelpunkt, was dann gefühlt überall gefunden werden kann.

Durch eine verbesserte Shiny-Quote beim jeweiligen Pokémon, habt ihr darüber hinaus an einem solchen Tag eine gute Chance, einem schillernden Exemplar zu begegnen.

2022 wurde das Konzept rund um die Community Days zusätzlich um drei verschiedene Community Days Classic ergänzt, welche Monster thematisierten, die bereits einen eigenen C-Day hatten. Aus diesem Grund konntet ihr im vergangenen Jahr an insgesamt 15 verschiedene Events dieser Art teilnehmen.

Wir haben deshalb eine Umfrage gestartet und wollten von euch wissen, welcher Community Day euch 2022 am besten gefallen hat.

Die Ergebnisse unserer Umfrage zum besten C-Day 2022

Welche Monster standen zur Wahl? Im letzten Jahr konntet ihr im Rahmen der Community Days und des Community Day Classic wieder eine Reihe verschiedener Monster fangen.

Dabei standen folgende 15 Pokémon der unterschiedlichsten Typen zur Auswahl: Seemops, Bisasam, Hoppspross, Sandan & Alola-Sandan, Hydropi, Velursi, Alola-Kleinstein, Kapuno, Staralili, Galar-Zigzachs, Kiesling, Lichtel, Dratini und Teddiursa.

Im Dezember erwartete euch außerdem ein zweitägiges Event, bei dem ihr nochmal allen C-Day-Pokémon aus dem Jahr 2022 begegnen konntet, sowie folgenden Pokémon aus dem Vorjahr: Machollo, Evoli, Roselia, Wablu, Zwirrlicht, Sheinux, Kaumalat, Serpifeu, Floink, Ottaro und Dartiri.

Dieses Monster ist euer Favorit: Wir wollten in den vergangenen beiden Wochen von euch wissen, welcher der Community Days euch 2022 am besten gefallen hat. Bis heute (Stand: 15.01.2022, 10:00 Uhr) haben insgesamt 657 Trainer an unserer Umfrage teilgenommen.

Dabei habt ihr mit klarem Vorsprung den Community Day mit Kapuno im Juni zu eurem Favoriten gekürt. Folgendermaßen habt ihr abgestimmt:

Kapuno (Community Day Juni) mit 301 Stimmen, etwa 46 %

Dratini (Community Day Classic November) mit 84 Stimmen, etwa 13 %

Lichtel (Community Day Oktober) mit 80 Stimmen, etwa 12 %

Community Day Dezember mit allen C-Day-Monstern aus 2021 & 2022 mit 57 Stimmen, etwa 9 %

Teddiursa (Community Day November) mit 36 Stimmen, etwa 5 %

Galar-Zigzachs (Community Day August) mit 30 Stimmen, etwa 5 %

Hydropi (Community Day Classic April) mit 20 Stimmen, etwa 3 %

Velursi (Community Day April) mit 14 Stimmen, etwa 2 %

Kiesling (Community Day September) mit 12 Stimmen, etwa 2 %

Sandan & Alola-Sandan (Community Day März) mit 8 Stimmen, etwa 1 %

Bisasam (Community Day Classic Januar) mit 5 Stimmen, etwa 1 %

Seemops (Community Day Januar) mit 4 Stimmen, etwa 1 %

Staralili (Community Day Juli)cmit 3 Stimmen, weniger als 1 %

Alola-Kleinstein (Community Day Mai) mit 2 Stimmen, weniger als 1 %

Hoppspross ((Community Day Februar) mit einer Stimme, weniger als 1 %

Mögliche Gründe, weshalb ihr Kapuno gewählt habt

Schaut man sich die Ergebnisse der Umfrage an, wird schnell deutlich, dass fast die Hälfte aller Teilnehmer für den Community Day mit Kapuno gestimmt haben. Mit deutlichen Abstand folgen schließlich der C-Day Classic mit Dratini sowie der Community Day mit Lichtel, die zusammen etwa 25 % der Stimmen ausmachen. Die übrigen Stimmen verteilen sich über alle anderen Monster, die zur Auswahl standen.

Darum ist Kapuno so interessant: Bei Kapuno handelt es sich um ein Unlicht- und Drachen-Pokémon. Wie die meisten Drachen ist es dadurch außerhalb von bestimmten Events nicht so einfach im Spiel zu bekommen, insbesondere in seiner schillernden Form.

Darüber hinaus besitzt das Pokémon mit Trikephalo auch noch eine starke Weiterentwicklung, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört. So kann dieses auf hohe Angriffswerte und ein starkes Moveset zurückgreifen, weshalb es als Unlicht-Angreifer in eurem Team nicht fehlen sollte.

Weitere starke Angreifer haben wir euch im nachfolgenden Video zusammengefasst:

Darüber hinaus war der Community Day mit Kapuno eine gute Möglichkeit, um bei den Medaillen zu den Typen Unlicht und Drache voranzukommen. Um diese in Platin zu erhalten, müsst ihr nämlich 2.500 Exemplare des jeweiligen Typs fangen.

Was macht Dratini und Lichtel gut?

Dratini: Auch wenn Dratini in der Vergangenheit bereits einen eigenen C-Day hatte, konnte es im Rahmen des C-Day Classic dennoch bei einigen von euch punkten. Das könnte, ähnlich wie bei Kapuno, daran liegen, dass es zum Typen Drache gehört und außerdem eine starke Weiterentwicklung besitzt.

Im Gegensatz zu anderen Drachen-Pokémon kann man Dratini im Spiel aber hin und wieder finden. Dennoch war auch dieses Monster eine gute Gelegenheit, um den Fortschritt der “Drachen-Medaille” voranzutreiben.

Lichtel: Mit Lichtel ging im letzten Jahr ein weiteres starkes und vor allem beliebtes Monster ins Rennen. Dieses feierte an diesem Tag sein Shiny-Debüt im Spiel, auf welches zahlreiche Trainer schon ewig gewartet hatten.

Mit seiner letzten Weiterentwicklung Skelabra gehört es außerdem zu den 10 besten Feuer-Angreifern im Spiel. Und auch als eines der stärksten Geist-Pokémon kann es sich in Raids sehen lassen.

Monster mit wenigen Stimmen: Im Gegensatz zu Kapuno, Dratini und Lichtel haben andere Monster wie Hoppspross, Alola-Kleinstein oder auch Staralili kaum Stimmen von euch bekommen. Das könnte vor allem daran liegen, dass diese im Spiel verhältnismäßig häufig gefunden werden können und dadurch für viele Trainer inzwischen etwas uninteressanter sind. Daher könnten sie vor allem wegen des Shinys interessant gewesen sein.

Wie findet ihr das Ergebnis der Umfrage? War Kapuno auch euer bester Community Day 2022? Wenn ja, warum habt ihr diese Wahl getroffen? Oder findet ihr, dass ein anderes Monster diesen Titel besser verdient hätte? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainer zu diesem Thema aus.

Im Februar erwartet euch ein weiterer Community Day mit eF-eM und coolen Inhalten. Warum das beliebte Pokémon nun aber für Frust bei den Trainern sorgt, haben wir hier für euch zusammengefasst.