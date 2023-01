Pokémon GO bringt im Februar ein beliebtes Monster für alle – Das sorgt für Frust

In Pokémon GO können sich Trainer im Februar auf ein cooles Event mit einem beliebten Monster freuen, doch gerade dieses sorgt nun in der Community für ordentlich Frust. Wir von MeinMMO erklären euch, worum es geht.

Um welches Event geht es? Wie die Entwickler von Pokémon GO am Abend des 11. Januar 2023 in ihrem Blog und auf Twitter angekündigt haben, erwartet die Trainer des Spiels im Februar ein Community Day mit eF-eM. Und obwohl es sich bei dem Flug- und Drachen-Pokémon um ein beliebtes Monster handelt, sorgt es gleichzeitig nun für ordentlich Frust in der Community. Wir erklären euch, warum.

Darum sorgt eF-eM bei den Trainern für Frust

Was muss man zu eF-eM wissen? Die kleine lilafarbene Fledermaus gibt es bereits seit einer Weile in Pokémon GO und ist, wie die meisten Drachen-Pokémon, im Spiel generell nur verhältnismäßig selten in der Wildnis zu finden. Mit etwas Glück kann es auch aus 10-km-Eiern schlüpfen.

Es besitzt mit UHaFnir, im Gegensatz zu den meisten anderen Monstern, lediglich eine Weiterentwicklung, für die man jedoch 400 Bonbons benötigt.

Im Rahmen des Halloween-Events 2022 hatte Niantic eF-eM schließlich erstmals in seiner schillernden Form eingeführt. Zu dieser Zeit war es häufiger in den 7-km-Eiern zu finden, weshalb viele Spieler diese Gelegenheit nutzten und jede Menge Eier brüteten. Das sorgt nun für den Frust bei einigen Trainern.

eF-eM & UHaFnir normal (oben) und als Shiny (unten)

Warum sorgt das für Frust? Während viele Spieler sich über den Community Day mit eF-eM freuen, um endlich ein begehrtes Shiny der kleinen Fledermaus zu erhalten und sich haufenweise Bonbons zu sichern, sind andere Trainer nun verärgert.

Sie hatten das Halloween-Event im vergangenen Jahr genutzt, um sich ein schillerndes eF-eM zu sichern. Dafür haben sie haufenweise Brutmaschinen investiert, die sie mit ihren kostbaren PokéMünzen gekauft haben, für die sie teilweise wiederum richtiges Geld ausgeben mussten.

Und nun veröffentlicht Niantic das seltene Shiny nach gerade einmal einem halben Jahr plötzlich für alle Spieler im Rahmen eines Community Days, der gleichzeitig eine höhere Shiny-Rate mit sich bringt. Das sorgt in den sozialen Netzwerken für ordentlich Diskussion, denn betroffene Trainer sehen ihr Shiny-eF-eM jetzt als abgewertet an. So kann man in den Kommentaren auf Twitter folgendes lesen:

RosweeSon: “Ihr habt also eines der seltensten Shinys über Nacht in eines der häufigsten verwandelt.”

WolfPackMan23: “Ein weiteres Shiny, für das man bei seinem Release Brutmaschinen kaufen musste, wurde abgewertet.”

pokedab87: “Rip an alle, die Geld für Eier ausgegeben haben.”

Viele Trainer freuen sich auf das Event – “Kann es kaum erwarten”

Doch nicht alle Trainer sind wegen des Community Day im Februar verärgert. Denn viele sehen diesen Tag auch als eine gute Gelegenheit, um Bonbons zu farmen und so ihre starken Monster vollständig hochzuleveln. Andere hatten wiederum zum Halloween-Event weniger Glück und freuen sich nun auf ein schillerndes Exemplar (via twitter.com):

kstiles1998: “Ich habe ein 100%iges IV eF-eM ausgebrütet, ich kann es also kaum erwarten.”

PkmnMasterHolly: “Ich wusste es. Das Halloween-Event war trotzdem eine gute Zeit. Habe genug Bonbons von diesem Event bekommen, um sofort ein schillerndes eF-eM auf [Level] 50 zu bringen.”

thejechtshot: “Ich habe vor einiger Zeit 2 schillernde Exemplare ausgebrütet, als sie verfügbar wurden. Super, um diese zu pushen!”

Positiver Event-Start in Pokémon GO: Und auch in der reddit-Community lassen sich zahlreiche positive Kommentare zu dem bevorstehenden Event finden. Viele freuen sich auf eF-eM und die damit verbundenen Boni. Aber generell kommen die bislang angekündigten Events bei zahlreichen Spielern gut an.

Nachdem es im letzten Jahr nämlich immer wieder Kritik und haufenweise Probleme bei Events gab, sind einige Spieler nun über die Inhalte positiv überrascht. So schreibt LittleSomethingExtra (via reddit.com):

Wtf? 2023 hat eigentlich einen wirklich guten Start in PoGo hingelegt. Ich hatte erwartet, dass sich die Katastrophe von 2022 fortsetzen würde. Hoffentlich hält das an!

Und damit ist er nicht allein. Ein ähnliches Resümee gab es in den vergangenen Tagen bereits zum aktuellen Event “Funkelnde Fantasie”. Was den Trainern daran besonders gefällt, haben wir euch im nachfolgenden Artikel zusammengefasst:

Pokémon GO: Trainer feiern das „Funkelnde Fantasie“-Event – „Eine gute Art, das Jahr zu beginnen“

Wie gefällt euch der bevorstehende Community Day mit eF-eM? Findet ihr auch, dass das Shiny damit abgewertet wird und es unfair den Trainern gegenüber ist, die es ausgebrütet haben? Oder seht ihr das eher locker? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern dazu aus.

In den kommenden Tagen erwartet euch ein weiterer C-Day in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle Inhalte, die euch zum Community Day Classic mit Larvitar erwarten.