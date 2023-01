Pokémon GO: Community Day im Februar mit eF-eM – Alle Boni im Überblick

In Pokémon GO könnt ihr euch im Februar auf einen Community Day mit eF-eM freuen. Wann das Event startet und welche Boni euch dabei erwarten, haben wir von MeinMMO euch nachfolgend zusammengefasst.

Um welches Event geht es? Jeden Monat veranstaltet Niantic einen sogenannten Community Day, bei dem ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt wird und nahezu überall gefunden werden kann. Dabei wird das Event mit einer erhöhten Shiny-Rate sowie besonderen Boni zusätzlich abgerundet.

Nachdem in den letzten Wochen bereits durch Pokémon GO mitgeteilt wurde, wann die kommenden C-Days stattfinden, sind nun auch die Inhalte für den C-Day im Februar veröffentlich wurden. So könnt ihr euch zu diesem auf das Flug- und Drachen-Pokémon eF-eM freuen.

Alle Inhalte und Boni zum Community Day mit eF-eM

Wann läuft das Event? Der Community Day mit eF-eM läuft am Sonntag, den 05. Februar 2023, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Da das kleine lilafarbene Monster für gewöhnlich nicht so häufig im Spiel zu finden ist, solltet ihr euch dieses Datum fett im Kalender notieren.

Exklusive Attacke: Auch zum Community Day im Februar kann die Weiterentwicklung des Event-Pokémon wieder eine spezielle Attacke erlernen. Entwickelt ihr eF-eM während des Events oder bis zu 5 Stunden danach weiter, also spätestens bis 22:00 Uhr Ortszeit, dann erlernt UHaFnir die Attacke Überschallknall.

Diese verursacht in den Trainerkämpfen 150 Schaden und in Arenakämpfen sowie Raids 140 Schaden bei eurem Gegner.

eF-eM und UHaFnir normal (oben) und als Shiny (unten)

Gibt es weitere Boni? Ja, während des Community Days könnt ihr euch auch wieder über jede Menge Boni freuen. So erwarten euch folgende Inhalte während des Events:

Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden (außer täglicher Abenteuerrauch)

dreifacher Sternenstaub beim Fangen

doppelte Bonbons beim Fangen

doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (ab Level 31)

Überraschungen, wenn ihr Schnappschüsse macht

C-Day-Sticker am PokéStop und aus Geschenken

In der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ortszeit erwartet euch außerdem:

ein weiterer Spezialtausch (maximal 2 an diesem Tag)

50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Inhalte im Shop: Auch der Ingame-Shop hält wieder die eine oder andere Besonderheit für euch bereit:

Spezialforschung “Schallwellen schlagen” zu eF-eM für knapp 1 Euro

Event-Sticker zum Community Day mit eF-eM

Besondere Raids: Nach dem eigentlichen Community Day ist aber noch ein weiteres Highlight geplant. Wie ihr das bereits aus den letzten Monaten kennt, wird es auch im Februar im Anschluss an das Event besondere Level-4-Raids geben.

In diesen könnt ihr in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr gegen eF-eM antreten. Das geht jedoch nur vor Ort mit Hilfe von Raid-Pässen oder Premium-Kampf-Pässen. Aus der Ferne ist leider keine Teilnahme möglich.

Dafür sichert ihr euch zur Belohnung nicht nur das besiegte eF-eM aus dem Raid, sondern schaltet für 30 Minuten im Umkreis der Arena weitere eF-eM-Spawns frei. Dabei wird die Shiny-Quote die gleiche sein, wie beim eigentlichen Community Day.

Im Kampf solltet ihr auf die besten Angreifer in Pokémon GO setzen. Eine Auswahl zeigen wir euch im nachfolgenden Video.

Wie gefallen euch die Inhalte des Community Days im Februar? Hattet ihr mit eF-eM gerechnet? Und welches Monster wünscht ihr euch für den März? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Im Februar steht noch ein weiteres großes Ereignis in Pokémon GO an. Wir zeigen euch alle Inhalte, die wir zur Hoenn-Tour kennen.