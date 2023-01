Pokémon GO will, dass Spieler Orte scannen – Doch bestimmte Plätze sorgen für Probleme

In Pokémon GO gibt es die Möglichkeit, mit Scans Belohnungen zu verdienen. Doch bei manchen Orten sehen Spieler das als problematisch an.

Das sind Scan-Aufgaben: Diese Aufgaben sind eine spezielle Form von Feldforschung, die es seit dem Herbst 2020 gibt. Sie werden als “AR-Kartierungs”-Forschung bezeichnet und tragen euch auf, einen bestimmten PokéStop in eurer Nähe zu scannen.

Zu diesem Zweck muss man dann den “realen” PokéStop umkreisen und mit der eigenen Handy-Kamera filmen. Das entsprechende Video soll man dann einschicken.

Dafür gibt es dann verschiedene Belohnungsitems, von Pokébällen bis hin zu Knursps. Zudem wurde 2021 die Möglichkeit eingeführt, einen Stop durch Scans “hochzuleveln“.

Wozu das Ganze? Laut der Erklärung im Spiel sollen Trainer so beim “Erstellen von 3D-Karten ihrer bevorzugten PokéStops und Arenen” helfen. Die AR-Funktionen von Pokémon GO sollen mit dem Material “weiterentwickelt und verfeinert” werden.

Doch immer wieder kommen Diskussionen um das Feature auf. So auch aktuell im Pokémon-GO-Subreddit. Dort diskutieren Spieler gerade über Orte, die sie lieber nicht scannen würden – aber dennoch vorgeschlagen bekommen.

Spieler wollen keine Spielplätze oder Krankenhäuser scannen

Was ist das Problem? In einem als “Beschwerde” gekennzeichneten Post im Pokémon-GO-Subreddit erklärt ein Spieler: “Liebes Pokémon GO, ich (35m) würde mich freuen, wenn ihr aufhört mich zu bitten, Spielplätze zu scannen”. Nach aktuellem Stand hat der Post über 3.900 Upvotes und über 300 Kommentare.

Der User “National_Edges” erklärt in dem Post: “Es sieht einfach nicht gut aus, herumzulaufen und zu filmen, wenn Kinder auf einem Spielplatz spielen” (via reddit).

Er habe zwar Vorschläge bekommen, einfach den Boden zu filmen, sieht darin jedoch keine Lösung: “Aber es ist problematisch, wenn man gebeten wird, einen Spielplatz zu filmen, auf dem Minderjährige spielen sollen. Das ist das eigentliche Problem.” Gerade als einzelne, männliche Person sei das schwierig.

Das sagen Spieler: Viele Kommentare stimmen dem User zu, erwähnen aber auch noch andere Orte, die sie als schwierig einschätzen.

“Auch Banken. Es fordert mich immer wieder auf, eine Bank zu scannen. Das sieht überhaupt nicht verdächtig aus”, kommentiert User “Ravenclaw79”.

“Schulen, Spielplätze, Banken, Flughäfen, Industriegebiete, Laderampen usw.”, ergänzt User “simmeh024” (via reddit).

“Ich werde oft wegen einem Krankenhaus gefragt… nein.” (via reddit).

“Ich lösche die mit Spielplätzen. Selbst als Frau, die meinen Sohn dabei hat, fühlt sich das übermäßig creepy an.” (via reddit).

Zudem schreiben User, dass sie es erlebt haben, dass es zu Konflikten kommen kann, wenn Menschen denken, dass sie gefilmt werden (via reddit).

Erst im Winter 2021 kam es so etwa zu einer Situation, bei der ein Spieler berichtete, PokéStops im Park gescannt zu haben. Das wirkte allerdings auf andere Park-Besucher verdächtig, die den Vorgang bei der Polizei meldeten, die prompt anrückte.

Gibt es eine Lösung? Einige Trainer schlagen “Workarounds” wie das Filmen des Bodens oder das Bedecken der Kamera mit dem Finger vor. Allerdings ist hier ja das Problem, dass Spieler solche Quests gar nicht erst vorgeschlagen bekommen möchten.

Grundsätzlich ist es aber möglich, neue Scan-Quests, die einem nicht gefallen, einfach zu löschen und sich eine neue abzuholen. So ist es etwa denkbar, eine Spielplatz-Aufgabe zu löschen und sich stattdessen einen weniger problematischen Ort zu holen.

Alternativ kann man das Scannen von PokéStops auch komplett lassen – einen Zwang dazu gibt es im Spiel nicht.

Was haltet ihr von dem Feature? Findet ihr die Scans problematisch, habt ihr selbst schon vergleichbare Situationen erlebt? Erzählt es uns in den Kommentaren!

