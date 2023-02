Pokémon GO sorgt mit einem Tweet zum Event in Las Vegas für mächtig Ärger

In Pokémon GO fand am Wochenende das große Live-Event zur Hoenn-Tour in Las Vegas statt. Doch ein Tweet der Entwickler sorgte dabei für mächtig Ärger bei den Trainern. Wir erklären euch, was passiert ist.

Um welches Event geht es? Das Highlight des Februars ist die große Hoenn-Tour. Diese startete am 18. und 19. Februar mit einem riesigen Live-Event im Sunset Park in Las Vegas und ist am kommenden Wochenende schließlich auch weltweit spielbar.

Doch während des restlos ausverkauften Live-Events in Las Vegas kam es am Wochenende zu Problemen, auf die Niantic anders reagierte, als es sich die Trainer gewünscht hätten. Was genau passiert ist und worüber sich die Trainer dabei so ärgern, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Niantic bittet Trainer per Tweet vom Event fern zu bleiben

Welche Probleme gab es? Die Hoenn-Tour in Las Vegas war am Wochenende offenbar ein echter Magnet für die Spieler von Pokémon GO, denn neben den Trainern, die ein Event-Ticket besaßen, gesellten sich am Samstag noch weitere 17.000 Pokémon-Jäger dazu.

Das war zu viel für die Technik und das Spiel sorgte für Fehler. Trainer konnten sich nun nicht mehr in Pokémon GO anmelden oder an Raids teilnehmen. Das ist natürlich besonders ärgerlich für alle, die sich ein teures Ticket gekauft haben. Das sah wohl auch Niantic so und veröffentlichte einen Tweet, der nun für reichlich Ärger sogt.

Wie hat sich Niantic dazu geäußert? Niantic war von dem zusätzlichen Besucheransturm auf ihr Event sichtlich nicht begeistert. So richteten sie sich über den Twitter-Account von Pokémon GO direkt an die Trainer ohne Ticket.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Sie teilten zwar einerseits mit, dass sie sich über die Begeisterung der Trainer in Bezug auf das Live-Event freuten, forderten sie aber gleichzeitig dazu auf, am zweiten Event-Tag nicht in den Sunset-Park zu kommen. So schrieben sie:

Trainer, wir freuen uns über eure Begeisterung, heute bei der Pokémon GO Tour: Hoenn – Las Vegas. Weitere 17.000 Trainer ohne Tickets kamen zu uns in den Park, was den ganzen Tag über für Verbindungsprobleme sorgte. Dies führte dazu, dass Trainer die Verbindung zu Raids verloren, sich nicht einloggen konnten und dass andere Probleme mit dem Gameplay auftraten. Wir bitten Trainer, die kein Ticket für die Pokémon GO Tour: Hoenn – Las Vegas haben, morgen nicht zu uns in den Park zu kommen, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung für Sonntags-Ticket-Inhaber und Trainer, die das Sonntags-Extra-Tages-Add-On haben, zu gewährleisten. Pokémon GO via Twitter

Tweet sorgt bei den Trainern für mächtig Ärger

Wahl des Veranstaltungsorts: Die Trainer können die Reaktion von Niantic nicht ganz nachvollziehen. Das liegt vor allem daran, dass es sich beim Sunset Park um einen öffentlichen Park handelt, der somit grundsätzlich auch für jeden zugänglich ist.

Aus diesem Grund ist es für viele Spieler unverständlich, dass Niantic nun andere Leute, die eben kein Ticket für das Event besitzen, aus dem Park ausschließen wollte. Einige sind davon überzeugt, dass es hierbei eine andere Planung hätte geben müssen, bei der das Event beispielsweise in einer Art privaten Rahmen hätte stattfinden können. So liest man unter dem Tweet folgende Kommentare (via twitter.com):

KageSora: “Ich war schon an Orten, an denen private Events in einem öffentlich zugänglichen Parkbereich stattfanden. Entweder akzeptieren sie, dass die Allgemeinheit Zugang hat, oder sie arbeiten mit dem Betreiber des Parks zusammen, um die private Veranstaltung abzusperren. Lmao, ihr habt beides nicht gemacht?”

kindlefoxfire: “Wow, das ist kein gutes Bild: ‘Wir haben keine ausreichenden Server, also solltet ihr armen Leute, die nicht bezahlt haben, der Öffentlichkeit fernbleiben, um das Erlebnis für unsere VORZUGS-Spieler zu verbessern.'”

StiffMonte: “Las Vegas ist nicht privat, es ist für die Öffentlichkeit. Man kann niemanden zwingen, nicht mitzumachen, und bei der App geht es nunmal um soziale Kontakte. Was ist mit euren Vorstellungen von ‘Pokemon GO’ passiert? Ihr könnt die Leute nicht aufhalten und es ist ein Sonntags-Familientag.”

Trainer fordern bessere Vorbereitung auf solche Events

Andere Trainer ärgern sich hingegen darüber, dass die Spieler für die technischen Fehler beschuldigt werden und sind wiederum davon überzeugt, dass Niantic damit hätte rechnen müssen, dass auch Spieler ohne Ticket am Event-Ort auftauchen könnten. Sie sehen den Fehler daher bei Pokémon GO.

Die Spieler können nicht verstehen, wieso die Entwickler nicht entsprechend vorgesorgt haben, um auch bei einer höheren Nachfrage einen reibungslosen Ablauf zu gewähren. Zumal Niantic immer wieder dafür wirbt, dass sie Trainer nach draußen gehen und sich mit anderen Spielern vernetzen sollen.

Der User krato567 fasst dies auf Twitter folgendermaßen zusammen: “Vielleicht arbeitet ihr an euren Servern? Man kann es den Leuten in der Gegend, die regelmäßig spielen, nicht verübeln, dass sie während eines großen Events wie diesem nicht spielen, selbst wenn sie keinen Pass bekommen konnten. Vielleicht plant ihr das nächste Mal besser?”

Das unterstreichen vor allem auch Spieler, die mit einem Ticket vor Ort waren und ausschließlich von Problemen mit Pokémon GO berichten. Andere Dienste haben demnach fehlerfrei funktioniert.

So schreibt martycochrane auf reddit: “Ich hab T-Mobile und auch Niantic’s zur Verfügung gestelltes (lückenhaftes) Wi-Fi verwendet. Beides funktionierte für das Spiel nicht durchgängig, während jede andere App und Website keine Probleme für mich machte. Ich habe ein paar Mal versucht, zwischen LTE und 5G zu wechseln, ohne dass ich einen spürbaren Unterschied feststellen konnte.”

Zuspruch zum Tweet von Niantic

Doch nicht alle Spieler sehen den Fehler allein bei Niantic. So können manche Trainer die Entwickler verstehen, dass sie nicht mit einem zusätzlichen Ansturm von 17.000 Spielern rechnen konnten und diese Vielzahl an Trainern schließlich zu Spielabbrüchen führte. Es ist für sie unverständlich, wieso Leute ohne Ticket einfach in den Park gehen und so anderen das Spielen vermiesen (via twitter.com).

TFlareon56: “Also all die Leute, die kommentieren, dass es ein öffentlicher Park ist und sie die Leute nicht abhalten können, sollten den Tweet noch einmal lesen und ihr Leben überdenken, weil sie gerade darum bitten, dass Leute, die das Ticket nicht gekauft haben, einfach nicht in den Park gehen, damit die Leute, die das Ticket gekauft haben, spielen können”

lithium2300: “Ich verstehe nicht, warum sich die Leute hier beschweren. Kein Ticket = kein Spiel im Park”

Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Findet ihr auch, dass Niantic hierbei besser hätte planen müssen? Oder denkt ihr, dass es falsch von den Spielern war, einfach ohne Ticket in den Park zu gehen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Pokémon GO hat gerade 4 neue Boxen im Shop, aber ihr solltet bloß nicht die falsche kaufen. Wir zeigen euch, welche Box sich besonders lohnt.