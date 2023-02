Pokémon GO: Hoenn-Tour in Las Vegas startet als riesiger Fail – Was lief schief?

Pokémon GO veranstaltet an diesem Wochenende die Hoenn-Tour in Las Vegas. Doch der erste Event-Tag bekommt viel Kritik, denn Spieler hatten mit Problemen zu kämpfen.

Was ist in Las Vegas los? Im “Sunset Park” in Las Vegas lief gestern, am 18. Februar 2023, der erste Tag der Hoenn-Tour. Für dieses Event musste man ein Ticket kaufen und lokal vor Ort sein, um die Boni zu nutzen.

Das Event ist ausverkauft und heute, am 19. Februar, wird der zweite Tag starten.

Doch der erste Tag lief offenbar nicht so, wie Spieler sich das erhofft hatten: Das Event startete am Samstag um 10:00 Uhr Ortszeit, also um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Schon da kamen die ersten Beschwerden auf.

Trainer frustriert über Tag 1 in Las Vegas – Niantic reagiert

Das berichten Trainer: In den subreddits zu Pokémon GO und auf Twitter teilten Trainer ihre Erfahrungen vom Event. Das Hauptproblem: Es gab offenbar schwere Log-In-Probleme und Lags.

So konnten sich Spieler mehrfach schlicht nicht in das Spiel einloggen, um das Event zu spielen, oder die Verbindung brach ein. Andere Trainer berichten, teilweise aus den Raids gegen Proto-Kyogre und Proto-Groudon rausgeflogen oder nicht reingekommen zu sein.

Über den Eventzeitraum berichten Trainer von schweren Verbindungsproblemen – und das sorgt für Frust bei Spielern. Gerade bei solchen, die extra nach Las Vegas gereist seien, um an dem Event teilzunehmen, Hotels gebucht haben und Ähnliches (via reddit).

Wie reagiert Niantic auf die Probleme?

Über den offiziellen Pokémon-GO-Account auf Twitter meldete sich Entwickler Niantic zu Wort. Das Pokémon-GO-Team entschuldigte sich für die Probleme und versuchte zu erklären, wie es dazu kam. So waren offenbar einige Trainer ohne Ticket da, mit denen man nicht gerechnet hatte:

„Weitere 17.000 Trainer ohne Tickets kamen zu uns in den Park, was über den Tag zu Verbindungsproblemen führte”, so das Statement: “Dies führte dazu, dass bei Trainern die Verbindung zu Raids unterbrach, sie sich nicht einloggen konnten und andere Probleme beim Spielen auftraten.”

“Wir bitten Trainer, die kein Ticket für Pokémon GO Tour: Hoenn – Las Vegas haben, morgen nicht zu uns in den Park zu kommen, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung für Sonntags-Ticket-Inhaber und Trainer, die das Sonntags-Extra-Tages-Add-On haben, zu gewährleisten.”

Darüber hinaus erklärte das Pokémon-GO-Team in einem Blogpost (via pokemongolive.com), dass das Samstag-Event für drei weitere Stunden verlängert und auf den Rest der Stadt erweitert wurde. Es lief dann also bis 22:00 Uhr Ortszeit und Boni sollen auch im Rest von Las Vegas freigeschaltet werden. Zudem sollten Trainer drei kostenlose Raid-Pässe und drei kostenlose Fern-Raid-Pässe bekommen.

In den ersten Reaktionen (via Twitter) melden sich Trainer allerdings ebenfalls kritisch zu diesen Anpassungen und meinen, dass dies als Ausgleich nicht ausreicht. So schlagen einige beispielsweise ein Ersatz-Event als Entschädigung vor.

Zumindest gab es in der Vergangenheit Beispiele, in denen solche Ersatz-Events abgehalten wurden. In diese Richtung wurde aber zumindest bislang noch nichts bekannt gegeben.

Abzuwarten bleibt, wie der zweite Event-Tag in Las Vegas ablaufen wird. Dieser startet erneut um 10:00 Uhr Ortszeit, also um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Am kommenden Wochenende ist dann außerdem der Rest der Welt an der Reihe – dann startet die weltweite Hoenn-Tour in Pokémon GO.