Pokémon GO: Angeblicher „Leak” zu März-Events aufgetaucht, Trainer enttarnen ihn schnell

Was bringt der März für Events in Pokémon GO? Ein Leak scheint erste Details zu geben – doch Trainer sind sehr skeptisch.

Was ist das für ein Leak? Im Subreddit “TheSilphRoad” zu Pokémon GO macht gerade ein angeblicher Leak zu den Inhalten im März die Runde.

Der Post hat bislang über 600 Upvotes und mehr als 290 Kommentare gesammelt – allerdings auch einiges an Skepsis.

In dem ursprünglichen Discord-Post werden verschiedene Events für den März und darüber hinaus aufgelistet. Dazu gehören etwa ein Event rund um Nockchan, Kicklee und Kapoera, der Release der Monster Knirfish und Mega-Meditalis und ein Community Day mit Flegmon im März.

Darüber hinaus spricht der Leak von den beiden neuen Regis, die zuletzt im Code von Pokémon GO gefunden wurden. Die sollen angeblich in den Top-Raids kommen und so auf Hoopa folgen.

Darüber hinaus erwähnt der Leak Melmetal mit seiner speziellen Attacke “Panzerfäuste”, Crypto-Regice, den Release von Gierspenst in der Wanderform sowie einen Community Day mit Togetic im April, einen mit Fynx im Mai sowie einen Community Day Classic mit Quiekel, ebenfalls im Mai.

Allerdings treffen die Daten auf viel Skepsis. Einige Trainer meinen: Das kann so nicht hinkommen.

Trainer zweifeln – Was spricht gegen den Leak?

Das stört Trainer: Der Hauptpunkt, der gegen den Leak spricht, stellen einige Trainer bereits in den Kommentaren des Posts (via reddit) heraus: Niantic selbst hat bereits einige Event-Daten für den März, April und Mai bekannt gegeben.

Da wurde zwar nicht bekannt gegeben, welche Pokémon auftauchen, allerdings widersprechen dort zwei Daten denen aus dem Leak:

Der Leak spricht von zwei Community Days im Mai – einer “Classic”, einer “Normal”

Pokémon GO selbst bestätigte aber schon, dass im April, nicht im Mai zwei C-Days stattfinden werden – der normale am 15. April und der “Classic” am 29. April.

Das kommt also nicht hin. Und auch ansonsten äußern sich Trainer teilweise skeptisch über die angeblich geleakten Inhalte:

Ein Trainer hält es für seltsam, dass Kicklee, Nockchan und Kapoera so schnell ein Event kriegen sollen, nachdem sie noch im Dezember prominent beim Kampf-Event “Mysteriöse Klinge”-Event dabei waren (via reddit).

“Die Regis in den Top-Raids lassen mich daran zweifeln. Wenn man von einem starken mysteriösen Pokémon wie Hoopa zu zwei (vergleichsweise) schwachen Sub-Legendären wie Regidrago und Regieleki übergeht, ist das ein sicherer Weg, um sicherzustellen, dass die Leute höchstens ein paar von beiden machen und sie dann einfach ignorieren” meint ein anderer (via reddit).

Insgesamt trifft die Idee, dass die gerade erst im Datamining gefundenen Regis so schnell in den Top-Raids landen könnten, auf Skepsis.

Der Leak ist also mindestens mit Vorsicht zu genießen. Ob einige dieser Inhalte trotzdem in dieser Form oder zu den angegebenen Daten ins Spiel kommen, ist fraglich.

In der Regel kündigt Niantic die Events eines Monats immer gegen Ende des Vormonats, oder auch zum Start eines neuen Monats an. Bis dahin dürfte es also noch dauern, bis es Gewissheit gibt.

Dennoch dürfte der März aber ein sehr spannender Monat werden, da hier voraussichtlich eine neue Season beginnt, wenn “Mysteriöse Wünsche” endet. Als Finale im Februar steht vorher aber noch die weltweite Hoenn-Tour in Pokémon GO an.