Pokémon GO: Termine für Community Days im März, April und Mai bekannt – Und 5 Events

In Pokémon GO wurden die Termine für die Community Days der nächsten 3 Monate enthüllt. Außerdem gibt es die Termine für 5 bisher unbekannte Events.

Was wurde enthüllt? Das Team von Pokémon GO enthüllte am 6. Februar die Daten für eine Auswahl der nächsten Events, die euch in den nächsten Wochen und Monaten erwarten. Niantic macht das, damit ihr schon mal für die Zukunft planen könnt und euch eventuell bestimmte Wochenenden freihaltet.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die Termine, damit ihr sie euch bei Bedarf schon mal in eurem Kalender blockieren könnt.

Daten für Community Days im März, April und Mai 2023

Wann laufen die Community Days?

Am 18. März erwartet euch der nächste Community Day – Das ist ein Samstag

Der 15. April ist ein Samstag und auch Termin für einen Community Day

Einen Community Day Classic findet ihr am Samstag, dem 29. April

Am Sonntag, dem 21. Mai, startet auch ein Community Day

Welche Pokémon sind dabei? Die teilnehmenden Pokémon hat Niantic zu diesem Zeitpunkt noch nicht enthüllt. Bisher sind nur die Daten bekannt. Ein paar Wochen vor Beginn der jeweiligen Events sollten die Pokémon dann wie gewohnt enthüllt werden.

Daten für die nächsten Events im März, April und Mai

Wann laufen die nächsten Events? Wenn ihr generell an Events interessiert seid, dann haltet euch folgende Termine frei:

Sonntag, 5. März

Samstag, 11. März

Samstag, 8. April

Sonntag, 23. April

Samstag, 27. Mai und Sonntag, 28. Mai

Was passiert bei den Events? Hier sind noch keine weiteren Details von Niantic geteilt worden. Zwar gibt es schon Spekulationen um das zweitägige Event im Mai, doch es gibt noch keine konkreten Anhaltspunkte. Trainer vermuten das GO-Fest oder eine Safari-Zone im Mai.

Wie gefällt euch der Ausblick auf die nächsten Termine? Im April 2023 habt ihr an jedem Wochenende mindestens einen Event-Tag. Langeweile kommt da vermutlich nicht auf. Findet ihr es gut, dass Niantic so viele Events in einem Monat startet oder hättet ihr lieber zwischendurch ein bisschen Event-Pause?

In diesem Monat startet die große Hoenn Tour – Warum ihr jetzt Eier brüten solltet, zeigen wir euch.