Die große Hoenn-Tour in Pokémon GO startet bald – Brütet deshalb jetzt schnell noch eure Eier aus

In Pokémon GO läuft im Februar die große Hoenn-Tour. Bevor das Event startet, solltet ihr aber am besten noch eure Eier ausbrüten. Warum sich das für euch lohnen könnte, haben wir hier auf MeinMMO für euch zusammengefasst.

Um welches Event geht es? Am 25. und 26. Februar 2023 veranstaltet Niantic in Pokémon GO weltweit die große Hoenn-Tour. Bei dieser werdet ihr euch auf zahlreiche Spawns aus der 3. Spiele-Generation freuen können. Doch ihr solltet bereits jetzt mit der ersten Vorbereitung auf das Tour-Event beginnen: Eier ausbrüten.

Im Spiel stehen euch nämlich nur begrenzte Plätze für eure Eier zur Verfügung. Sind diese alle belegt, dann könnt ihr euch keine neuen sichern und verpasst so womöglich begehrte Monster aus dem Event. Welche Pokémon ihr nicht verpassen solltet und wie ihr beim Ausbrüten jetzt am besten vorgeht, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Darum solltet ihr jetzt eure Eier ausbrüten

Die große Hoenn-Tour steht bereits in den Startlöchern und wird euch am letzten Februar-Wochenende jede Menge Pokémon aus der Hoenn-Region bringen. Doch neben den zahlreichen wilden Spawns und den verschiedenen Raid-Bossen, können sich zu diesem Event auch die Inhalte der Eier für euch ordentlich lohnen.

Aus diesem Grund fordert der reddit-User Diavalo88 seine Mitspieler auf, sich bereits jetzt auf das bevorstehende Ereignis vorzubereiten und kräftig Eier auszubrüten. So schreibt er (via reddit.com): “Fangt an, eure 5/7/10-km-Eier vor der Hoenn-Tour zu entfernen”.

Welche Inhalte ihr im Februar 2023 in den 2-,5-,7-, 10- und 12-km-Eiern findet, erklären wir euch hier:

Pokémon GO: Eier ausbrüten im Februar 2023 – Inhalte der 2er, 5er, 7er, 10er und 12er Eier

Warum ist das Ausbrüten sinnvoll? Während ihr bei den meisten anderen Events vorher nicht extra eure Eier-Box aufräumen solltet, bietet sich dies im Rahmen der Hoenn-Tour auf jeden Fall an. In den Event-Eiern stecken nämlich jede Menge interessanter Monster. Besonders die 10-km-Eier solltet ihr euch dabei sichern.

In diesen könnt ihr nach aktuellen Informationen nämlich auf die regionalen Pokémon der 3. Spiele-Generation treffen. Somit erwarten euch darin Qurtel, Tropius und Relicanth, die zudem auch erstmals mit etwas Glück als Shinys schlüpfen können. Um das nicht zu verpassen, solltet ihr euch also entsprechend vorbereiten.

Qurtel, Tropius und Relicanth normal (oben) und als Shiny (unten)

Aber auch die anderen Event-Eier beinhalten zur Hoenn-Tour coole Pokémon, die den einen oder anderen Trainer interessieren könnten. Dabei werdet ihr bei allen auch die Chance auf ein schillerndes Exemplar haben. So könnt ihr euch auf folgende Monster freuen:

2-km-Eier: Pichu, Fluffeluff, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Azurill und Isso

5-km-Eier: Gehweiher, Schluppuck und Tuska

7-km-Eier: Knacklion, Barschwa, Kindwurm und Tanhel

Hier zeigen wir euch, welche regionalen Pokémon es im Spiel außerdem gibt und wo ihr sie findet.

So verschafft ihr euch Platz im Eier-Beutel

Wie kann man Eier entfernen? Anders als mit unliebsamen Gegenständen im Item-Beutel oder von Monstern in der Pokémon-Aufbewahrung, könnt ihr Eier nicht einfach löschen. Den einzigen Weg diese aus eurer Box zu entfernen, ist sie auszubrüten. Und das kann ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen.

Jedem Trainer stehen im Spiel nämlich lediglich 9 Eier-Plätze zur Verfügung, sowie drei weitere für das Sammeln von Eiern aus Rocket-Kämpfen oder aus dem Abenteuer-Sync. Um neue Eier zu erhalten, müssen entsprechende Plätze in dieser Aufbewahrung frei sein.

Dabei haben die Eier unterschiedliche Distanzen, die ihr für das Schlüpfen des jeweiligen Monsters zurücklegen müsst. Bei dem Appell von Diavalo88 geht es besonders um die Eier mit einer Distanz von 5, 7 und 10 Kilometern, da ihr für diese am längsten braucht.

Wie sollte man jetzt vorgehen? Bis zum Start der Hoenn-Tour habt ihr noch ein paar Tage Zeit. Diese solltet ihr nutzen und die Eier mit hoher Schlüpfdistanz jetzt noch ausbrüten. Habt ihr euch einen Platz im Eier-Beutel verschafft, dann erhaltet ihr allerdings bei der nächsten Gelegenheit direkt wieder Nachschub.

Hierbei ist es wichtig, dass ihr euch vor allem kleine 2-km-Eier sichert. Diese erhaltet ihr ausschließlich durch das Drehen am PokéStop. Aber Achtung, es können dabei auch 5- und 10-km-Eier erdreht werden. In diesem Fall solltet ihr den Brutvorgang für die größeren Eier erneut vornehmen, bis ihr nur noch 2-km-Eier in eurer Aufbewahrung habt.

So sichert ihr euch die begehrten Eier

Wie geht es mit den Eiern jetzt weiter? Habt ihr alle Eier mit hoher Schlüpfdistanz aus eurer Box entfernt, müsst ihr pünktlich zum Event-Start auch die restlichen Eier ausbrüten. Nehmt die 2-km-Eier dann am besten schon am Vortag der Hoenn-Tour in eure Brutmaschinen, achtet aber darauf, dass sie nicht schon zu früh schlüpfen und euch plötzlich ein neues Ei bescheren.

Am Event-Tag sollten diese dann verhältnismäßig schnell ausgebrütet sein und können so durch die begehrten Event-Eier ersetzt werden. So empfiehlt es auch Diavalo88 auf reddit: “Ihr braucht einen Vorrat von 2-km-Eiern für die Hoenn-Tour in 2 Wochen, damit ihr die schnell schlüpfen lassen könnt und die regionalen in 10-km-Eiern jagen könnt. Ihr habt etwa 2 Wochen, um eure 5/7/10-km-Eier zu entfernen.”

Gibt es Möglichkeiten, keine neuen Eier zu bekommen? Ja, wer auf Nummer sichern gehen möchte, dass er nach dem Ausbrüten der hohen Eier keine neuen Eier bekommt, kann alternativ für wenige Tage auch auf das Drehen von PokéStops und das Öffnen von Geschenken verzichten.

So hat es auch der reddit-User TheReformedBadger vor, wie er in den Kommentaren verrät (via reddit.com): “Oder du tust, was ich tue, und hörst einfach eine Weile auf zu drehen”. Dadurch schränkt ihr euch allerdings selbst im Spiel ein, weshalb ihr euch das vorab gut überlegen solltet.

Wie bekommt man 10-km-Eier? Genau wie die 2- und 5-km-Eier, könnt ihr euch auch die 10-km-Eier an PokéStops und Arenen sichern. Dreht dazu einfach die Fotoscheibe. Welches Ei ihr bekommt, bleibt dabei jedoch Zufall. Öffnet aber auf keinen Fall Geschenke, wenn ihr gerade einen freien Eier-Platz habt, aber auf die regionalen Pokémon hofft, denn diese bringen euch nämlich 7-km-Eier.

Gibt es zum Event Eier-Boni? Ob es während des Events auch einen besonderen Eier-Bonus geben wird, bei dem die Schlüpf-Distanz verkürzt wird, oder ob euch vergünstigte Brutmaschinen im Ingame-Shop erwarten, ist aktuell leider noch nicht bekannt.

Wer an diesem Tag allerdings nicht alle Eier ausbrüten kann, muss keine Sorge haben, dass ihm die regionalen Pokémon entwischen. Habt ihr euch die Eier einmal in eurer Aufbewahrung gesichert, können diese auch im Nachgang jederzeit noch ausgebrütet werden und beinhalten dann die jeweiligen Inhalte des Events. Entscheidend ist dabei lediglich, dass ihr die Eier während der Hoenn-Tour erhalten habt.

Wie gefallen euch die Inhalte der Event-Eier? Brütet ihr jetzt euren Vorrat fleißig aus, um euch dann die regionalen Pokémon zu sichern? Oder habt ihr es eher auf andere Monster abgesehen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

