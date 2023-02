Pokémon GO: 8 Pokémon, die ihr im Februar nicht verpassen dürft

Der Februar in Pokémon GO bringt einige spannende Pokémon. Hier findet ihr eine Übersicht der Monster, die ihr nicht verpassen solltet.

Zahlreiche Events stehen auch diesen Monat in Pokémon GO an. Vom Start mit der Rocket-Übernahme bis zum Finale mit der Hoenn-Tour ist eine ganze Menge los.

Dementsprechend viele Pokémon tauchen in diesem Zeitraum auf. Doch welche sollte man sich auf jeden Fall sichern? Wir schauen auf einige der aktuell bekannten Highlights.

Die spannendsten Pokémon im Februar 2023 bei Pokémon GO

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr starke oder seltene Pokémon, die in diesem Monat verfügbar sind. Die Liste ist nach Release-Datum geordnet. Weiter unten findet ihr außerdem eine zweite kleine Übersicht mit weiteren interessanten Pokémon.

Crypto-Metagross

Crypto-Metagross ist ein Top-Stahl-Angreifer im Spiel und generell ein sehr nützliches Monster. Ihr könnt es bekommen, indem ihr Crypto-Tanhel entwickelt. Wichtig: Ihr müsst die Attacke Frustration während der Rocket-Übernahme verlernen, damit es einen besseren Move kriegen kann.

Wie kriegt man es? Crypto-Tanhel von Rocket-Boss Sierra. Danach zu Metang und Metagross weiterentwickeln. Die besten Konter gegen Sierra gibt es hier.

Wann ist es da? Seit 01. Februar, Ende offen. Aber: Die Rocket-Übernahme endet am 05. Februar, bis dahin sollte man Frustration verlernt haben.

Registeel

Registeel ist eines der besten Monster, die ihr in der PvP-Liga einsetzen könnt. Wer gerne gegen andere Trainer spielt, sollte sich noch eines aus Raids sichern. Auch die Crypto-Variante gibt es gerade von Giovanni – die ist allerdings etwas weniger für PvP geeignet.

Wie kriegt man es? In 5-Sterne-Raids, hier sind die besten Konter gegen Registeel.

Wann ist es da? Vom 01. bis 08. Februar.

Mega-Guardevoir

Mega-Guardevoir könnt ihr bald aus Mega-Raids bekommen. Es wird der beste Feen-Angreifer im Spiel und bringt als Mega-Entwicklung auch starke Boni mit.

Wie kriegt man es? Aus Mega-Raids ab dem Valentinstag-Event.

Wann ist es da? 08. Februar bis 15. Februar.

Coiffwaff mit Herzchen-Schnitt

Coiffwaff ist kein besonders starkes Pokémon, aber eines für Sammler. Es hat verschiedene Formen, und die “Herzchenschnitt”-Form kann man vorerst nur zum Valentinstag-Event in Pokémon GO bekommen.

Wie kriegt man es? Formwandel eures “Zottelform”-Coiffwaff. Das kostet 25 Coiffwaff-Bonbons und 10.000 Sternenstaub.

Wann ist es da? Formwandel ist zum Valentinstag-Event möglich, 08. bis 14. Februar.

Pandir mit Herzmuster

Ähnlich wie Coiffwaff ist Pandir ein Pokémon, das eher was für Sammler ist. Das kleine Monster ist in der Regel über seltene Feldforschungen anzutreffen und hat ebenfalls verschiedene Formen. Zum Valentinstag-Event kann es mit Herzmuster auftauchen. Auch die Shiny-Variante ist verfügbar, aber sehr selten.

Wie kriegt man es? Mit Glück aus Feldforschungen zum Valentinstag-Event.

Wann ist es da? 08. bis 14. Februar.

Rayquaza

Mit Rayquaza kehrt eines der besten Pokémon überhaupt ins Spiel zurück. Es ist einer der Top-Angreifer in Pokémon GO, bringt die neue Spezialattacke “Breitseite” mit und kann ab dem Start des Events “Proto-Grollen” geschnappt werden.

Wie kriegt man es? In 5-Sterne-Raids.

Wann ist es da? 22. Februar bis 01. März.

Proto-Kyogre und Proto-Groudon

Proto-Kyogre ist eine mächtigere Form von Kyogre. Ähnlich den Mega-Entwicklungen braucht man Proto-Energie, um die Entwicklung durchzuführen – und dafür muss man entsprechende Raids abschließen. Es feiert sein Debüt bei der Hoenn-Tour und wird der beste Wasser-Angreifer im Spiel.

Proto-Groudon ist das Gegenstück zu Proto-Kyogre. Die neue Form von Groudon funktioniert genau so und wird ebenfalls extrem stark. Es wird der beste Boden-Angreifer im Spiel.

Wie kriegt man die beiden? Per Protomorphose mit Energie aus den neuen Proto-Raids.

Wann sind sie da? Hier gibt es zwei Termine.

18. & 19. Februar: Das Debüt zur Hoenn-Tour in Las Vegas. Doch nur Teilnehmer des Events vor Ort können sie bekommen.

25. & 26. Februar: Das weltweite Debüt zur globalen Hoenn-Tour. Da können alle Spieler sie kriegen.

Welche Monster sind noch spannend im Februar?

Es gibt noch einige weitere Monster, die man im Februar bekommen kann, die aber vielleicht etwas weniger stark oder selten sind, als die oben genannten. Die führen wir hier auf.

Crypto-Magnetilo und Crypto-Nidoran sind verfügbar. Ersteres trefft ihr bei Rocket-Boss Cliff, zweiteres bei Arlo. Gerade Magnetilo lohnt sich als entwickelter, starker Elektro-Angreifer Magnezone. Nidoran ist eher was für Shiny-Jäger, die ihr Glück versuchen wollen. Ab 01. Februar bei Rocket-Bossen.

und sind verfügbar. Ersteres trefft ihr bei Rocket-Boss Cliff, zweiteres bei Arlo. Gerade Magnetilo lohnt sich als entwickelter, starker Elektro-Angreifer Magnezone. Nidoran ist eher was für Shiny-Jäger, die ihr Glück versuchen wollen. eF-eM war lange sehr selten, hat nun einen eigenen Community Day im Februar. Gute Gelegenheit, die nötigen Bonbons und das Shiny zu kriegen. 05. Februar

war lange sehr selten, hat nun einen eigenen Community Day im Februar. Gute Gelegenheit, die nötigen Bonbons und das Shiny zu kriegen. Quabbel ist erstmals als Shiny zum Valentinstag-Event verfügbar. Ab 08. Februar.

ist erstmals als Shiny zum Valentinstag-Event verfügbar. Ihr könnt Flabébé mit ungewöhnlichen Blütenfarben zum Valentinstag-Event begegnen. 08. bis 14. Februar.

mit ungewöhnlichen Blütenfarben zum Valentinstag-Event begegnen. Eine begrenzte Forschung zu Liebiskus findet statt. Interessantes Event für Shiny-Jäger. 11. Februar

findet statt. Interessantes Event für Shiny-Jäger. Ihr könnt dem schillernden Jirachi in Form einer Meisterwerk-Forschung begegnen. Die Forschung kostet ca. 5 Euro im Shop. Tickets für die Forschung zwischen 20. Februar und 20. März verfügbar.

in Form einer Meisterwerk-Forschung begegnen. Die Forschung kostet ca. 5 Euro im Shop. Mega-Latias und Mega-Latios kehren in die Mega-Raids zurück. 22. Februar bis 01. März

und kehren in die Mega-Raids zurück.

Ihr wollt genau wissen, was diesen Monat im Spiel ansteht? Dann findet ihr hier unsere Übersicht zu allen Events im Februar bei Pokémon GO.