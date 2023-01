Pokémon GO: Community Day im Februar mit eF-eM – Guide zum Sonntag

In Pokémon GO startet am Sonntag, dem 05. Februar 2023, der Community Day mit eF-eM. Alle Infos zu Boni, Shiny und den Event-Inhalten fassen wir euch hier zusammen.

Was ist das für ein Event? Der Community Day findet regelmäßig einmal im Monat statt, immer an einem Wochenende. Hier steht dann für mehrere Stunden ein einzelnes Pokémon im Fokus, dass dann an allen Ecken und Enden der Wildnis auftaucht.

Zudem bekommt ihr eine erhöhte Shiny-Chance für das Pokémon sowie eine exklusive Event-Attacke. Darüber hinaus kommt der Community Day mit weiteren Boni daher.

Im Februar 2023 steht nun das Pokémon eF-eM im Mittelpunkt. Alles Wichtige zum Event fassen wir euch hier zusammen.

Was? Community Day mit eF-eM

Wann? Sonntag, 05. Februar 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: eF-eM spawnt überall in der Wildnis

Exklusive Attacke: Lade-Attacke „Überschallknall“, wenn ihr eF-eM während des Events oder bis 22:00 Uhr Ortszeit zu UHaFnir entwickelt.

Boni:

– Erhöhte Shiny-Rate

– Dreifacher Fang-Sternenstaub

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (für Trainer ab Level 31)

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden

– Überraschungsbegegnungen aus Schnappschüssen

– Bonus-Raids nach dem Community Day



Weitere Boni bis 5 Stunden nach dem Event (22:00 Uhr Ortszeit)

– Zusätzlicher Spezialtausch (maximal 2 an diesem Tag)

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Im Shop findet ihr während des Events wie gewohnt Dinge wie Sticker oder die 1-Euro-Forschung „Schallwellen schlagen“. Die dürfte euch weitere eF-eM-Begegnungen und einige Items bringen. Die genauen Inhalte verlinken wir euch hier, sobald sie zum Event bekannt sind.

Raids der Stufe 4: Ab 17:00 Uhr Ortszeit, also nach dem offiziellen Event, könnt ihr noch bis 22:00 Uhr Ortszeit in Stufe-4-Raids auf eF-eM treffen. Die könnt ihr allerdings nur vor Ort, nicht per Fern-Raid-Pass herausfordern.

Besiegt ihr eF-eM in diesem Raid, tauchen 30 Minuten lang im Umkreis der Arena weitere eF-eM auf. Die Shiny-Rate für diese eF-eM ist dann genau so erhöht, wie zum „normalen“ Community-Day-Zeitraum.

Für wen lohnt sich der Community Day mit eF-eM?

Kann eF-eM Shiny sein? Ja, eF-eM kann am Community Day shiny sein und mit erhöhter Chance angetroffen werden. Entwickelt ihr es, ist auch UHaFnir shiny.

Wenn ihr als Shiny-Sammler also auf eine Ergänzung für eure Kollektion abzielt, seid ihr an diesem Community Day richtig.

Die Shiny-Familie von eF-eM und UHaFnir

Sind eF-eM und UHaFnir stark? Leider bleibt der Community Day im Großen und Ganzen auch etwas für Sammler, denn weder eF-eM, noch UHaFnir spielen in Pokémon GO eine Rolle als Angreifer.

In der Liste der besten Raid-Angreifer in Pokémon GO finden die beiden keinen Platz, auch im PvP sind sie vernachlässigbar.

Für wen ist der Community Day etwas? Insgesamt lohnt sich das Event vor allem für Sammler. eF-eM war lange Zeit sehr selten, das gilt insbesondere für das Shiny. Zudem kostet die Entwicklung von UHaFnir ganze 400 Bonbons.

Dementsprechend dürfte das Event, wenn das Monster auch nicht besonders stark ist, dennoch für einige Spieler interessant sein, die sich eF-eM und insbesondere UHaFnir bislang nicht sichern konnten.

Daneben lohnt es sich auch, den Sternenstaub-Bonus zu nutzen. Den benötigt man schließlich zum Aufleveln, und die dreifache Menge pro Fang lohnt sich.

So nutzt ihr den Community Day mit eF-eM aus

Das richtige Mega-Pokémon: Es gibt bereits doppelte Bonbons für eF-eM. Habt ihr aber die richtige Mega-Entwicklung aktiv, könnt ihr noch mehr Bonbons pro Fang abstauben.

eF-eM ist ein Pokémon vom Typ Flug und Drache. Damit lohnen sich folgende Mega-Pokémon für Boni:

Mega-Glurak X

Mega-Glurak Y

Mega-Tauboss

Mega-Aerodactyl

Mega-Ampharos

Mega-Gewaldro

Mega-Altaria

Mega-Brutalanda

Mega-Latias

Mega-Latios

Ihr habt also eine große Auswahl an Mega-Entwicklungen, die infrage kommen.

Bereitet Platz vor: Wenn ihr viele Bonbons wollt, müsst ihr viele eF-eM fangen. Dafür solltet ihr Platz in der Box schaffen.

Nutzt dafür die Filter-Funktion: Gebt beispielsweise die Suchbegriffe “0*, 1*, 2*” ein, um euch eure Monster mit 2 Sternen oder weniger anzuzeigen. Das können Kandidaten zum Verschicken sein.

Welche Items lohnen sich?

Sananabeere : Lohnt, um noch mehr Bonbons beim Fang zu bekommen

: Lohnt, um noch mehr Bonbons beim Fang zu bekommen Sternenstück : Gibt euch nochmal mehr Sternenstaub pro Fang, es hält aber nur eine halbe Stunde an. Nutzt diese Zeit also konsequent zum Fangen, wenn ihr eines nutzt.

: Gibt euch nochmal mehr Sternenstaub pro Fang, es hält aber nur eine halbe Stunde an. Nutzt diese Zeit also konsequent zum Fangen, wenn ihr eines nutzt. Rauch & Lockmodul : Rauch bringt Extra-Spawns beim Bewegen, Lockmodule hingegen, wenn ihr an einem PokéStop bleibt. Beides hält im Event drei Stunden, zündet es nur nicht zu früh.

: Rauch bringt Extra-Spawns beim Bewegen, Lockmodule hingegen, wenn ihr an einem PokéStop bleibt. Beides hält im Event drei Stunden, zündet es nur nicht zu früh. Bälle: Wer viel fangen will, braucht auch viele Pokébälle. Im Idealfall solltet ihr 200 bis 300 Bälle für das Event auf Vorrat haben, um keinen Nachschub zu brauchen. Vor allem Hyperbälle können sich hier lohnen, um schnell und effizient eF-eM zu fangen.

Am Community Day läuft außerdem der letzte Tag der Rocket-Übernahme in Pokémon GO. Giovanni hat dann Crypto-Registeel im Team – doch lohnt sich das? Hier findet ihr alle Infos zu Crypto-Registeel in Pokémon GO.