Pokémon GO: „Schallwellen schlagen“ – Alle Inhalte des 1-€-Tickets zu eF-eM

In Pokémon GO könnt ihr euch jetzt anlässlich des Community Days mit eF-eM die Spezialforschung „Schallwellen schlagen“ sichern. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen des 1-€-Tickets und ob sich der Kauf lohnt.

Um welches Ticket geht es? Heute, am 05. Februar 2023, findet in Pokémon GO der Community Day mit dem Flug- und Drachen-Pokémon eF-eM statt. Aus diesem Grund darf auch eine passende Spezialforschung nicht fehlen. So könnt ihr in eurem Ingame-Shop für knapp 1 Euro ein Ticket unter dem Namen „Schallwellen schlagen“ finden.

Welche Inhalte euch die Forschung bringt und für wen sich der Kauf lohnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

„Schallwellen schlagen“ – Alle Aufgaben und Belohnungen

Woher stammen die Informationen? Der Community Day mit eF-eM beginnt hier in Deutschland zwar erst um 14:00 Uhr Ortszeit, durch die Zeitverschiebung ist das Event in anderen Teilen der Welt aber bereits im vollen Gange. So können diese Spieler auch schon auf die Inhalte der Spezialforschung zugreifen und teilen diese fleißig in den sozialen Netzwerken.

Demnach könnt ihr euch wieder auf 4 Aufgaben-Tafeln mit jeweils 3 Quests freuen, die sich rund um das Flug- und Drachen-Pokémon drehen werden. Mit Hilfe der Übersicht von Leekduck haben wir euch alle Aufgaben und Belohnungen zusammengefasst.

Forschung zu eF-eM 1/4

Aufgabe Belohnung Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 15 Pokébälle Fange 15 eF-eM Begegnung mit eF-eM Lande 5 gute Würfe 20 eF-eM-Bonbons

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt habt, dann erhaltet ihr außerdem 2.000 Sternenstaub, einen Rauch sowie eine Begegnung mit eF-eM.

Forschung zu eF-eM 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 eF-eM 30 eF-eM-Bonbons Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit eF-eM Verwende 3 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon 10 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt habt, dann erhaltet ihr außerdem 1.500 EP, ein Lockmodul sowie eine Begegnung mit eF-eM.

Forschung zu eF-eM 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 50 eF-eM-Bonbons Entwickle ein eF-eM 1 Glücks-Ei Verschicke 10 Pokémon 15 Superbälle

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt habt, dann erhaltet ihr außerdem 2.500 EP, 15 Hyperbälle sowie ein Rocket-Radar.

Forschung zu eF-eM 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 2 silberne Sananabeeren Bereits erledigt! 2 goldene Himmihbeeren Bereits erledigt! 3.500 EP

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt habt, dann erhaltet ihr außerdem 3.000 Sternenstaub, 3 Sonderbonbons sowie eine Begegnung mit UHaFnir.

Lohnt sich der Kauf des Event-Tickets mit eF-eM?

Das müsst ihr wissen: Vergleicht ihr den Ticketpreis von knapp 1 Euro mit dem Wert der einzelnen Gegenstände im Ingame-Shop, wird schnell klar, dass ihr dort im Verhältnis teurer kommt. So müsstet ihr folgendes zahlen:

Für einen Rauch zahlt ihr im Shop 40 Münzen, das sind etwa 0,40 Euro.

Ein Rocket-Radar könnt ihr im Shop für 200 Münzen erwerben, was circa 2,00 Euro sind.

Das Glücks-Ei hat im Shop einen Wert von 80 Münzen. Das entspricht ungefähr 0,80 Euro.

Der Preis eines Lockmoduls beträgt 100 Münzen, das ist etwa 1,00 Euro.

Darüber hinaus erhaltet ihr jede Menge Bälle, Beeren, Sonderbonbons, Erfahrungspunkte und Sternenstaub. Das kann euch auf dem Weg zu Level 50 hilfreich sein. Außerdem erwarten euch aus den Forschungsaufgaben auch zusätzliche Begegnungen mit eF-eM und seiner Weiterentwicklung.

Wer sollte sich das Ticket holen? Das Ticket lohnt sich vor allem für Trainer, die sich die Items im Shop sowieso kaufen wollten. Sie kommen mit dem Kauf des Tickets vergleichsweise deutlich günstiger.

Wer mit den Items jedoch weniger anfangen kann, der kann sich den Ticket-Kauf auch getrost sparen. Das Event lässt sich ohne jegliche Nachteile nämlich auch kostenfrei spielen.

Wie gefallen euch die Inhalte des Event-Tickets? Werdet ihr euch die Forschung zu eF-eM holen? Oder nehmt ihr lieber kostenfrei am Community Day teil? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

