Pokémon GO: Trainerin schafft in 4 Monaten, wofür andere Jahre brauchen – „Das ist fast nicht zu glauben”

In Pokémon GO kann es sich tierisch ziehen, bis man ein Level aufsteigt – vor allem in den höheren Bereichen. Deshalb sorgt eine Trainerin gerade mit ihrem Aufstieg für Staunen.

Wer ein Level in Pokémon GO aufsteigen will, muss dafür eine Menge XP sammeln. Zwar gibt es gute Wege, schnell XP in Pokémon GO zu sammeln, doch in der Regel braucht man als neuer Spieler Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre, um bis auf das alte Maximallevel 40 zu kommen.

Zwischen Level 40 und 50 wird es dann nochmal etwas komplizierter, denn da kommen zum reinen XP-Sammeln auch noch teilweise schwierige und Zeitaufwändige Herausforderungen hinzu, die man absolvieren muss.

Doch gerade, weil diese Hürden teilweise sehr hoch sind, staunt die Community gerade über den Erfolg einer Trainerin: Sie hat Level 43 erreicht – dabei spielt sie gerade mal 4 Monate.

„Ich dachte, ich spiele viel” – Trainerin schafft Level 43 in kürzester Zeit

Die Trainerin “leahsero” meldete sich im PokémonGO-Subreddit mit einem Post zu Wort, indem sie stolz ihren Level-Aufstieg auf Stufe 43 präsentierte. “So glücklich!”, schrieb sie dazu: “Start-Datum: 30. September 2022”.

Das rief in den Kommentaren nicht nur Staunen, sondern auch Skepsis auf. Doch “leahsero” teilte auch einen Screenshot, der zeigt, dass sie tatsächlich erst Ende September auf Level 1 startete. Somit hat sie innerhalb von nur vier Monaten einen Level-Sprung vollzogen, für den andere teilweise Jahre benötigen.

Sehr beeindruckt melden sich nun viele Spieler in den Kommentaren zu Wort. Einige erzählen, dass sie noch nicht mal auf diesem Level sein, aber bereits seit Jahren spielen würden.

“Was zur Hölle, ich hab das Spiel seit 2018, warum levele ich so langsam?” (via reddit).

“Ich würd ja sagen, geh mal raus, aber scheint, als hättest du das getan” (via reddit).

“Verdammt, ich dachte, ich spiel viel und habe dieselbe Zeit gebraucht, von Level 42 auf 43 zu kommen” (via reddit).

“Wie viele Kilometer bist du gelaufen? Das ist fast nicht zu glauben”, meint ein User (via reddit).

“Ich spiel seit dem 10. September 2022, jeden Tag, wie kannst du schon so weit sein?” (via reddit).

Im Post und in den Kommentaren gibt die Trainerin Auskunft. So ist etwa zu sehen, dass sie über 2.504 Kilometer in den vier Monaten gelaufen ist, dabei 53.433 Pokémon gefangen hat und 25.702 PokéStops besuchte.

Zudem hat sie in der Zeit 5 “beste Freunde” im Spiel gesammelt, was viele XP bringt, außerdem nutzt sie einen Autocatcher zum Fangen.

Sie erzählt, 892 Raids abgeschlossen zu haben, indem sie Fernraid-Pässe und den täglichen Pass verwendet. Vor allem nutzt die Trainerin Glückseier und viele Raids, um die nötigen EP zu sammeln.

Darüber hinaus hat sie auch Geld für das Spiel ausgegeben – und wohl nicht wenig. Ein User meint, er würde 40 Euro im Monat ausgeben, worauf sie antwortet, dass es definitiv mehr war. Genau rechnet sie die Summe nicht vor.

Was haltet ihr von der Leistung? Wie viel Pokémon GO spielt ihr, und könntet ihr euch vorstellen, so viele EP in so kurzer Zeit zu sammeln? Wie schnell seid ihr im Level aufgestiegen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

