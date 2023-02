Pokémon GO enthüllt Valentinstag-Event 2023 – Bringt die Mega-Entwicklung, die alle wollen

In Pokémon GO wird in wenigen Tagen der Valentinstag 2023 gefeiert. Nun sind die Inhalte des Events bekannt und bringen euch eine neue, begehrte Mega-Entwicklung. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche das ist und welche Spawns und Boni euch außerdem erwarten.

Um welches Event geht es? In jedem Jahr feiert Pokémon GO den Tag der Liebe mit einem mehrtägigen Event. So könnt ihr euch auch 2023 erneut über ein Valentinstags-Event freuen. Währenddessen werden wieder jede Menge thematisch passender Monster im Spiel zu finden sein und es wird den einen oder anderen Bonus geben. Folgende Highlights erwarten euch:

Mega-Guardevoir wird erstmals zu bekommen sein

Shiny-Debüt von Quabbel und Kapu-Fala

Forschungstag mit Liebiskus

Auf welche Event-Inhalte ihr euch außerdem freuen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Valentinstags-Event? Das Event rund um den Valentinstag startet am 08. Februar 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 14. Februar 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Mega-Guardevoir feiert sein Debüt im Spiel

Eines der Highlights des Valentinstag-Events in diesem Jahr ist das Debüt von Mega-Guardevoir. Guardevoir, die Weiterentwicklung von Trasla, stammt aus der 3. Spielegeneration und gehört zum Typen Psycho und Fee.

Es kann vor allem mit hohen Angriffswerten punkten, weshalb es zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört. Seine Mega-Entwicklung ist hierbei sogar nochmal etwas stärker und gehört zu den besten Mega-Pokémon vom Typ Fee.

Das Pokémon könnt ihr während des Events erstmals in den Mega-Raids antreffen und euch dort die entsprechende Mega-Energie sichern.

Übrigens: Entwickelt ihr außerdem während des Events Kirlia zu Guardevoir oder Galagladi weiter, sichert ihr euch die Event-Attacke Synchrolärm. Diese macht in Trainerkämpfen, Arenakämpfen sowie in Raids jeweils 80 Schaden.

Neue Shinys zum Valentinstag-Event

Quabbel: Neben Mega-Guardevoir könnt ihr euch während des Events zum Valentinstag auch über neue Shiny-Pokémon freuen. So feiert Quabbel (männlich und weiblich) sein Shiny-Debüt im Spiel.

Quabbel und Apoquallyp weiblich und männlich normal (oben) und als Shiny (unten)

Kapu-Fala: Ein weiteres Shiny-Debüt gibt das legendäre Psycho- und Fee-Pokémon Kapu-Fala. Der Schutzpatron der Alola-Insel Akala, wird in den Level-5-Raids zu finden sein. Ihr erkennt das schillernde Exemplar an seiner schwarzen Farbe.

Kapu-Fala normal (links) und als Shiny (rechts)

Coiffwaff (Herzchenschnitt): Und auch die Herzchenschnitt-Form von Coiffwaff ist in dieser Zeit aktiv. Ihr könnt also die Form eures Coiffwaff im Austausch gegen 25 Coiffwaff-Bonbons und 10.000 Sternenstaub entsprechend ändern. Da es Coiffwaff inzwischen in seiner schillernden Form zu finden gibt, könnt ihr euch somit auch erstmals ein Shiny-Coiffwaff mit Herzchenschnitt sichern.

Hier zeigen wir euch, welche Formen Coiffwaff noch hat und wie ihr sie bekommt:

Pokémon GO: Coiffwaff Form ändern – So sichert ihr alle 9 Formen

Alle Event-Spawns auf einen Blick

Anlässlich des Events werden sich die Spawns in der Wildnis, in Raids sowie in 7-km-Eiern wieder thematisch verändern. Wo ihr welchem Monster begegnen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Pokémon, die es auch in ihren schillernden Formen geben wird, haben wir mit einem (*) markiert.

Wilde Spawns:

Nidoran (weiblich)*

Nidoran (männlich)*

Eneco*

Volbeat*

Illumise*

Fleknoil*

Quabbel (weiblich)*

Flabébé (Rotblütler in Europa)

Coiffwaff (Zottelform)*

Bubungus

Chaneira* (selten)

Ohrdoch* (selten)

Mamolida* (selten)

Flabébé Weißblütler (selten)

Flabébé Orangeblütler (selten)

Raid-Bosse:

Level-1-Raids: Chaneira*, Sheinux*, Coiffwaff (Zottelform)*, Psiau*

Chaneira*, Sheinux*, Coiffwaff (Zottelform)*, Psiau* Level-3-Raids: Nidoqueen, Nidoking, Schlurp*, Miltank*, Galagladi

Nidoqueen, Nidoking, Schlurp*, Miltank*, Galagladi Level-5-Raids: Kapu-Fala*

Kapu-Fala* Mega-Raids: Mega-Guardevoir*

7-km-Eier:

Schlurp*

Kussilla*

Wonneira*

Quabbel (weiblich)*

Quabbel (männlich)*

Mamolida*

Das sind die Boni zum Valentinstag-Event

Im Rahmen des Valentinstag-Events stehen euch auch wieder ein paar Boni zur Verfügung. Dabei könnt ihr euch vor allem über jede Menge Herausforderungen freuen. Folgendes erwartet euch:

doppelter Sternenstaub beim Öffnen von Geschenken

Lockmodule halten 2 Stunden

Event-Lade-Attacke Synchrolärm, wenn ihr Kirlia zu Guardevoir oder Galagladi entwickelt

Event-Forschungen Belohnung: Begegnung mit Pikachu*, Evoli*, Trasla*, Liebiskus*, Hippopotas*, Quabbel (weiblich und männlich)*, Leufeo* sowie mit etwas Glück Chaneira*, Pandir (Herzmuster)*, Wadribie*, Ohrdoch*, Mamolida*, Bubungus

Befristete Forschung “Liebliche Wünsche” Besondere Belohnung je nach gewähltem Weg: zusätzliche EP oder Bonbons beim Fangen, oder ein verlängerter Abeteuerrauch Begegnung mit Quabbel (männlich und weiblich)*

Globale Valentinstags-Herausforderung

Forschungstag mit Liebiskus

Neue Avatar-Artikel im Shop: Quabble-Brille und Quabbel-Oberteil

Event-Sticker an PokéStops, aus Geschenken und im Shop

Neue Sticker zum Valentinstag

Das erwartet euch zur globalen Herausforderung: Die globale Herausforderung zum Valentinstag läuft vom 07. Februar 2023 um 21 Uhr bis zum 15. Februar 2023 um 7:00 Uhr. Ihr müsst währenddessen mit allen anderen Trainern weltweit zusammenarbeiten, um folgendes Ziel zu erreichen:

Ziel: gemeinsam 100.000.000 Geschenke an Freunde verschicken

Belohnung bis zum Ende des Events: 3-fache Bonbons beim Fangen doppelte XL-Bonbons für Trainer ab Level 31



Forschungstag mit Liebiskus

Was ist das für ein Tag? Während des Valentinstag-Events könnt ihr euch auf ein Mini-Event in Form eines Forschungstages mit Liebiskus freuen. An diesem steht das herzförmige Wasser-Pokémon im Mittelpunkt und kann aus Forschungsaufgaben gefangen werden. Wer etwas Glück hat, begegnet dabei sogar einem Shiny.

Wann läuft der Forschungstag? Der Forschungstag mit Liebiskus läuft am 11. Februar 2023 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Liebiskus normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie bekommt man die Forschungen? Um euch die befristeten Forschungsaufgaben zu Liebiskus zu sichern, müsst ihr im Event-Zeitraum an den Fotoscheiben eurer PokéStops drehen. Hinter den jeweiligen Quests verbergen sich dann die Begegnungen mit dem kleinen Monster.

Wilde Spawns: Während des Mini-Events wird es in der Wildnis auch veränderte Spawns geben. In dieser Zeit trefft ihr auf folgende Pokémon:

Flegmon*

Schlurp*

Miltank*

Liliep*

Barschwa*

Parfi*

Imantis

Mamolida* (selten)

Wie gefallen euch die Inhalte des Valentinstag-Events? Welches der Monster wollt ihr euch auf jeden Fall sichern? Und auf welches Pokémon hattet ihr in diesem Rahmen außerdem gehofft? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Februar und welche sich besonders lohnen.